لم تعد الدروس الخصوصية التقليدية الخيار الوحيد أمام أولياء الأمور الراغبين في رفع المستوى الدراسي لأبنائهم، بعدما بدأت أسر تتجه إلى بناء «معلم خصوصي ذكي» باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل «Agentic AI»، في تحول جديد يعيد رسم ملامح التعليم المنزلي المساند، ويتيح تحويل الكتب المدرسية والملاحظات الصفية إلى خطط مذاكرة يومية وأوراق عمل واختبارات تفاعلية، مع إمكانية تصحيح الإجابات وتحليل الأخطاء وتحديد جوانب الضعف لدى كل طالب، دون التقيد بمواعيد الحصص الخصوصية.

وتأتي هذه التجارب في وقت تشهد فيه سوق الدروس الخصوصية تنوعاً في الخدمات والأسعار، إذ لم تعد تقتصر على الحصص الفردية أو الجماعية، بل امتدت إلى بيع أوراق العمل والمراجعات الجاهزة، وتقديم الحصص المسجلة والاشتراكات التعليمية، إلى جانب عروض لدروس مباشرة عبر الإنترنت تبلغ رسوم بعضها 25 درهماً للساعة، بما يعادل 100 درهم لأربع حصص، و300 درهم مقابل 12 حصة شهرياً،.

هذه التحولات تطرح تساؤلات حول مستقبل الدروس الخصوصية، ومدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم بديل تعليمي يجمع بين خفض التكلفة والمتابعة اليومية، وخصوصاً أن الأنظمة الذكية لم تعد تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، وإنما أصبح بالإمكان تكليفها بإعداد برامج تعليمية، ومتابعة أداء الطالب واقتراح تدريبات جديدة بناءً على نتائجه.

مختصون أكدوا أن نجاح التجربة يتطلب عدم تحويل الذكاء الاصطناعي إلى وسيلة لإنجاز الواجبات نيابة عن الأبناء، مع ضرورة استمرار التواصل مع المعلمين، باعتبارهم الأقدر على فهم الجوانب النفسية والسلوكية للطلبة، وتشخيص الصعوبات التي قد لا تظهر من خلال نتائج الاختبارات الرقمية وحدها.

وأوضحوا أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في قدرة النظام على إنتاج عشرات الأسئلة خلال دقائق، وإنما في جودة هذه الأسئلة ومدى ارتباطها بالمخرجات التعليمية. مهارات

وتفصيلاً، كشف ولي الأمر المهندس محمد أبو شاربين، الذي لديه 3 أبناء في مراحل دراسية مختلفة، إنه كان يخصص نحو 3 آلاف درهم شهرياً للدروس الخصوصية، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن بديل يتيح لأبنائه متابعة دروسهم يومياً، دون تحمل الأعباء المالية المتكررة أو الارتباط بمواعيد المعلمين الخصوصيين.

وأوضح أنه اتجه إلى بناء نظام تعليمي باستخدام تقنية Agentic AI، من خلال إدخال الكتب المدرسية والملاحظات التي يدونها أبناؤه داخل الصفوف، وأوراق العمل والخطط الدراسية، وتزويد النظام بتعليمات محددة تتعلق بطريقة الشرح ومستوى الأسئلة وآليات التقييم، ليصبح بمثابة معلم خصوصي رقمي يتعامل مع احتياجات كل ابن بصورة مستقلة.

وأضاف، أن النظام يمكنه إعداد خطة مذاكرة يومية، وتصميم أوراق عمل في مختلف المواد الدراسية، وإجراء اختبارات قصيرة عقب الانتهاء من كل درس، ثم تصحيح الإجابات وتحديد الأخطاء المتكررة، وإعادة شرح المفاهيم التي لم يستوعبها الطالب، مع تقديم تدريبات إضافية حتى يتمكن من إتقان المهارات المطلوبة.

ومن جانبه، قال ولي الأمر يوسف المرزوقي، الذي لديه 6 أبناء، إن متابعة التحصيل الدراسي لعدد كبير من الأبناء تمثل تحدياً يومياً، وخصوصاً مع اختلاف المراحل التعليمية والمناهج والاختبارات، موضحاً أن الاستعانة بمعلمين خصوصيين لجميع الأبناء قد تتحول إلى عبء مالي وتنظيمي كبير، ما دفعه إلى الاهتمام بفكرة بناء مساعد تعليمي ذكي يوفر متابعة تتناسب مع احتياجات كل ابن، ويساعد الأسرة على تنظيم المذاكرة بصورة أكثر فاعلية.

وأوضح أن تقنية Agentic AI تتيح إنشاء ملفات تعليمية مستقلة للأبناء، تتضمن الكتب المدرسية والملاحظات والمقررات والموضوعات التي يحددها المعلمون، ثم تحويلها إلى برامج مراجعة يومية تشمل الشرح المبسط والأسئلة الموضوعية والمقالية وحل المسائل والتطبيقات العملية.

وتشهد سوق الدروس الخصوصية توسعاً في نماذج تقديم الخدمات التعليمية، بعدما ظهرت عروض تعتمد على الحصص المسجلة التي يستطيع الطالب مشاهدتها أكثر من مرة، وأخرى توفر أوراق عمل ومراجعات واختبارات مقابل رسوم، إلى جانب الحصص المباشرة التي تبدأ بعض عروضها من 25 درهماً للساعة.

وباحتساب هذا السعر، فإن الطالب الذي يحتاج إلى 3 حصص أسبوعياً يدفع نحو 300 درهم خلال 4 أسابيع، وترتفع التكلفة إلى 600 درهم عند الحصول على 6 حصص أسبوعياً، فيما تتضاعف الأعباء لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب أو تحتاج إلى متابعة في عدة مواد دراسية.

وفي المقابل، يمكن للأنظمة التعليمية الذكية إعداد أوراق عمل واختبارات متعددة دون احتساب رسوم مستقلة لكل ورقة أو حصة، وإن كانت بعض المنصات تتطلب اشتراكات مدفوعة، فضلاً عن الحاجة إلى الإشراف والمراجعة لضمان دقة المحتوى.

تحوّل تقني

وأكد محمود أبو الفتوح معلم ذكاء اصطناعي أن تقنية Agentic AI تمثل مرحلة متقدمة من توظيف التكنولوجيا في التعليم، إذ تتيح لأولياء الأمور بناء أنظمة تعليمية قادرة على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة شبه مستقلة، تبدأ بتحليل الكتب المدرسية والملاحظات الصفية، وإعداد خطط مذاكرة يومية، وتصميم أوراق عمل واختبارات تتناسب مع مستوى الطالب، وصولاً إلى تصحيح الإجابات ورصد الأخطاء المتكررة واقتراح تدريبات علاجية.

وأوضح أن ما يميز هذه التقنية عن الاستخدام التقليدي للذكاء الاصطناعي هو قدرتها على تنظيم المهام التعليمية ومتابعتها وفق أهداف محددة، بدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن سؤال منفرد، بما يتيح إنشاء مساعد تعليمي شخصي يعتمد على مصادر دراسية محددة ويتكيف مع نتائج الطالب.

وأضاف، أن بناء معلم خصوصي ذكي لا يتطلب بالضرورة خبرة متقدمة في البرمجة، إذ توفر بعض المنصات أدوات لإنشاء مساعدين متخصصين من خلال رفع المناهج والملفات التعليمية وتحديد التعليمات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة قد تسهم في خفض الإنفاق على الدروس الخصوصية، وخصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب.

وأكدت التربوية شيرين يحيى أن توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في التعليم المنزلي يمثل فرصة لتطوير أساليب الدعم الأكاديمي، وخصوصاً عندما يستند إلى المناهج الدراسية المعتمدة، ويستخدم في إعداد أنشطة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، بدلاً من تقديم تدريبات موحدة لا تستجيب للاحتياجات الفعلية لكل متعلم.

وأوضحت أن القيمة التعليمية لهذه الأنظمة تكمن في قدرتها على توفير مسارات تعلم شخصية، من خلال تحديد المفاهيم التي يواجه الطالب صعوبة في استيعابها، وتقديم شروح وتدريبات إضافية، إلى جانب إعداد أنشطة إثرائية للطلبة المتقدمين، بما يساعد على جعل المراجعة المنزلية أكثر تنظيماً وفاعلية.

من جانبها، أكدت التربوية وفاء أبو قداري أن انتشار المساعدين التعليميين الأذكياء قد يدفع سوق الدروس الخصوصية إلى إعادة النظر في طبيعة الخدمات المقدمة، وخصوصاً أن إعداد أوراق العمل وبنوك الأسئلة والمراجعات أصبح متاحاً باستخدام أدوات رقمية يمكن تخصيصها وفق احتياجات الطالب.

وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في قدرة النظام على إنتاج عشرات الأسئلة خلال دقائق، وإنما في جودة هذه الأسئلة ومدى ارتباطها بالمخرجات التعليمية، مشيرة إلى أن كثرة التدريبات لا تعني بالضرورة تحسن التحصيل الدراسي، ما لم تكن مصممة لقياس الفهم والتطبيق والتحليل، وليس الحفظ واسترجاع المعلومات فقط.