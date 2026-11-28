حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجبات والمشروعات المدرسية، مؤكدة ضرورة عدم نسخ الطلبة الإجابات التي تنتجها التطبيقات الذكية بصورة مباشرة، وتوظيفها في دعم التعلم والعصف الذهني والمراجعة والتدريب، بما يحافظ على استقلالية التفكير لدى الطلبة، ويعزز الأمانة الأكاديمية، ويضمن عدم تحول التكنولوجيا إلى بديل عن الجهد الشخصي والإبداع.

ودعت الوزارة، في دليل أولياء الأمور للذكاء الاصطناعي في التعليم، الصادر بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، الأسر إلى تعليم أبنائها كيفية الإشارة بصورة صحيحة إلى الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الدراسية، والتحقق من دقة المعلومات التي تنتجها، وإنجاز التكليفات المدرسية بأمانة ومسؤولية. وأكدت أهمية توعية الطلبة بعواقب الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، وفي مقدمته نسخ الأعمال الدراسية، ونشر المعلومات غير الصحيحة، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للتعلم، لكنه لا يمكن أن يحل محل الجهد الفردي أو الإبداع.

وشددت الوزارة على ضرورة توجيه أولياء الأمور أبناءهم إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمدها أو توصي بها المدرسة أو الوزارة، وعدم استخدام أي تطبيق متاح عبر الإنترنت لإنجاز الأعمال المدرسية، نظراً لما قد تتضمنه بعض التطبيقات العامة من قيود عمرية ومخاطر، تتعلق بالخصوصية ومحتويات غير ملائمة للطلبة. واستعرض الدليل عدداً من النماذج التطبيقية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم، تشمل إعداد الأسئلة التدريبية في الرياضيات، ومراجعة موضوعات الجغرافيا، وتصحيح الأخطاء اللغوية، وتحسين الشروحات، وتبسيط المفاهيم العلمية وقواعد اللغة العربية، وتصميم الألعاب التعليمية والمشروعات العلمية، وإعداد الخطط الدراسية. وتتيح هذه الاستخدامات للطلبة فرصاً لتنمية مهاراتهم، وتحسين مستوى استيعابهم للمحتوى التعليمي، شريطة المحافظة على دورهم الأساسي في التفكير والتحليل، وإنجاز المهام والتحقق من النتائج.

استقلالية التفكير

وحذرت الوزارة من التأثيرات المحتملة للاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي في القدرات المعرفية للأطفال، إذ قد يؤدي إلى تراجع الانتباه والذاكرة والإبداع، فضلاً عن مخاطر قبول الإجابات المنتجة آلياً باعتبارها حقائق مؤكدة دون إخضاعها للتقييم النقدي. وأوضحت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تنتج معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو قديمة، كما قد تتأثر بالأخطاء والتحيزات الموجودة في البيانات التي تدربت عليها، الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى المصادر الموثوقة، وعدم الاعتماد الكلي على الإجابات الآلية. ودعت أولياء الأمور إلى مناقشة أبنائهم بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات والمشروعات المدرسية، والتعرف إلى جوانب الاستفادة منه، والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وتشجيعهم على طرح الأسئلة، وفهم آليات عمل الأنظمة الذكية.

تجارب تعليمية

وحث الدليل الأسر على تنفيذ تجارب تعليمية مشتركة مع الأبناء، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجبات والكتابة والفنون، ومراجعة النتائج وتقييم مدى دقتها، بما يسهم في تنمية الوعي بإمكانات التكنولوجيا وحدودها، كما دعا إلى وضع جدول زمني لاستخدام التطبيقات الذكية والأجهزة الإلكترونية، وإبقائها في المساحات العائلية المشتركة، وتشجيع الأطفال على أخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة الأنشطة بعيداً عن الشاشات. وأكد أهمية مراعاة الفئات العمرية ومستويات النضج والإدراك عند اختيار الأدوات التعليمية، موصياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلبة من عمر 13 عاماً فأكثر، والالتزام بالإرشادات العمرية، التي تحددها الجهات المطورة للأدوات الأخرى، مع توفير الإشراف الأبوي عند الحاجة.

مسؤولية مشتركة

وأشار الدليل إلى أن أولياء الأمور ليسوا بحاجة إلى امتلاك خبرات تقنية متخصصة لمساعدة أبنائهم على استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما يتطلب الأمر الاهتمام بما يتعلمونه، والحوار المستمر معهم، وتقديم نماذج إيجابية للسلوك الرقمي المسؤول. وأكد أهمية ترسيخ قيم الأمانة والاحترام والخصوصية والقيم الإماراتية عند استخدام التكنولوجيا، وحماية المعلومات الشخصية والمدرسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي، والمحافظة على أصالة الأعمال الدراسية والقدرات الفكرية للطلبة.