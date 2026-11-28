حققت دولة الإمارات قفزات نوعية في تطوير الكوادر التدريسية منذ قيام الاتحاد، جمعت بين التوسع في أعداد المعلمين والارتقاء بمستويات تأهيلهم المهني، إذ ارتفع عدد معلمي المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والخاصة من نحو 800 معلم عام 1971 إلى 39.7 ألف معلم عام 2024، ليتضاعف العدد نحو 50 مرة، فيما حافظت الدولة على نسبة 100 % في مؤشر المعلمين الذكور المدربين في التعليم الثانوي على مدى 7 سنوات متتالية، خلال الفترة من 2018 إلى 2024، متفوقة في المؤشرين على المتوسطات العالمية والعربية والإقليمية.

وتعكس هذه الإنجازات حجم الاستثمار في رأس المال البشري، ونجاح السياسات التعليمية في تحقيق التوازن بين التوسع الكمي في الكوادر التدريسية وتطوير كفاءاتها المهنية، بما يدعم جودة مخرجات التعليم، ويعزز قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة النمو السكاني والتحولات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة.

جاء ذلك وفقاً لبيانات كتاب «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1970 – 2024»، الصادر عن مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عام 2026، الذي يوثق مسيرة التنمية في الدولة على مدى أكثر من 5 عقود، ويرصد التطورات التي شهدتها مختلف القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التعليم، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية والمقارنات الدولية والإقليمية.

تفوق عالمي

وأظهرت البيانات الواردة في فصل مؤشرات التعليم أن متوسط النمو السنوي المركب لأعداد معلمي المرحلة الابتدائية في الإمارات خلال الفترة من 1971 إلى 2024 بلغ 7.6 %، مقابل 1.6 % عالمياً، و3.2 % في الدول العربية، و3.5 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس حجم التوسع في المنظومة التعليمية بالدولة وقدرتها على مواكبة المتغيرات السكانية والاحتياجات التعليمية المتنامية.

ويبرز هذا التفوق نجاح الدولة في تعزيز قدرات القطاع التعليمي على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتوفير الكوادر التدريسية اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المدرسية، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص الحصول عليه.

نمو متواصل

ورصد الكتاب التطور التاريخي لأعداد معلمي المرحلة الابتدائية في الدولة، إذ ارتفع العدد من نحو 800 معلم عام 1971 إلى 4.9 آلاف معلم عام 1980، ثم إلى 11.9 ألف معلم عام 1990، وصولاً إلى 16.9 ألف معلم عام 2000.

وواصلت أعداد الكوادر التدريسية ارتفاعها خلال العقود التالية، لتصل إلى 19.4 ألف معلم عام 2010، ثم 29.8 ألف معلم عام 2019، و37.4 ألف معلم عام 2023، وصولاً إلى 39.7 ألف معلم عام 2024. ويعكس هذا التطور التوسع الكبير في البنية التعليمية، وقدرة الدولة على توفير الكوادر التدريسية اللازمة لمواكبة ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي، إلى جانب الاهتمام بتطوير البيئة المدرسية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

تأهيل مستدام

وعلى صعيد تطوير الكفاءات المهنية للكوادر التدريسية، أظهرت البيانات محافظة الإمارات على نسبة 100 % في مؤشر المعلمين الذكور المدربين في التعليم الثانوي طوال الفترة من 2018 إلى 2024، دون تسجيل أي تراجع، بما يعكس استدامة الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمستويات التأهيل والتدريب المهني للمعلمين.

وبلغ المتوسط السنوي للدولة في هذا المؤشر خلال سنوات الدراسة 100 %، مقابل 82.5 % عالمياً، و86 % في الدول العربية، و87.8 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يضع الإمارات ضمن الدول الأعلى أداء في هذا المؤشر.

وأوضح الكتاب أن المحافظة على هذه النسبة طوال 7 سنوات متتالية تعكس التزام الإمارات بتطوير المعلم باعتباره ركيزة أساسية لجودة التعليم، من خلال التدريب المستمر، وتطبيق معايير مهنية متقدمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في برامج التأهيل. وأشار إلى أن مؤشر المعلمين المدربين يمثل أحد المقاييس المهمة لجودة النظام التعليمي واستدامته، إذ يعكس مدى تأهيل الكوادر التدريسية وحصولها على التدريب المهني اللازم لممارسة التعليم بفاعلية.

استثمار في الكفاءات

وأرجع الكتاب النمو الكبير في أعداد معلمي المرحلة الابتدائية إلى السياسات التعليمية التي ركزت على تحسين جودة التعليم من خلال تقليل نسبة الطلبة إلى المعلمين، واستقطاب الكوادر المؤهلة محلياً ودولياً، إلى جانب إدخال التقنيات التعليمية الحديثة التي تتطلب امتلاك المعلمين مهارات رقمية متقدمة، وتوفير برامج مستمرة للتدريب والتأهيل المهني.

وأشار إلى أن تطور أعداد المعلمين يمثل أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات التوسع في التعليم وضمان جودته، من خلال توفير الكفاءات البشرية القادرة على إدارة العملية التعليمية، وتنمية مهارات الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للمراحل التعليمية اللاحقة.

ويبرز الجمع بين نمو أعداد المعلمين والمحافظة على مستويات مرتفعة من التأهيل المهني أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح الكتاب أن مؤشر المعلمين المدربين يقيس نسبة المعلمين الذين تلقوا الحد الأدنى من التدريب المنظم المطلوب لممارسة التدريس في المرحلة الثانوية التي يشملها المؤشر، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثناءها.

ويعكس ثبات المؤشر عند مستوى 100 % على مدى 7 سنوات متتالية استمرارية جهود تطوير الكوادر التدريسية، وعدم اقتصار الإنجاز على عام واحد، بما يعزز قدرة المنظومة التعليمية على المحافظة على مستويات التأهيل المهني للمعلمين.

وأكد الكتاب أهمية الاستثمار في العنصر البشري لبناء نظام تعليمي متطور ومستدام، قادر على إعداد أجيال مؤهلة ومبدعة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن تفوق الإمارات على المتوسطات الدولية والإقليمية يعكس فاعلية السياسات التعليمية الداعمة للتأهيل والتطوير المهني.