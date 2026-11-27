



رسم امتحان اللغة الإنجليزية الابتسامة على وجوه طلبة الصف الثاني عشر بالمسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية، أمس، ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، إذ أعرب الطلبة عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي جاءت سهلة ومباشرة، مؤكدين اعتيادهم على كتابة الموضوعات التعبيرية باستخدام أجهزة الحاسوب، في حين يتطلعون إلى مواصلة الأداء الجيد في امتحان الكيمياء اليوم، قبل توقف الاختبارات خلال فترة تتخللها إجازة عيد الاتحاد الـ 55.



وتبدأ، اليوم الجمعة، فترة توقف عن الاختبارات تمتد 10 أيام لطلبة عدد من الصفوف والمسارات التعليمية، الذين أنهوا المرحلة الأولى من امتحاناتهم أمس، في حين يحظى الطلبة الذين يؤدون امتحان الكيمياء اليوم بفترة توقف تمتد 9 أيام، اعتباراً من غدٍ السبت، على أن تستأنف الاختبارات يوم الاثنين الموافق للسابع من ديسمبر المقبل، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وفي موازاة ذلك، كثفت مدارس حكومية رسائلها التوعوية والتنظيمية والتحفيزية الموجهة إلى الطلبة، لضمان انتظام سير الاختبارات، وتعزيز جاهزيتهم النفسية والأكاديمية، في حين تضمنت التعليمات الموجهة إلى الطلبة اشتراط إحضار بطاقة الهوية الإماراتية لدخول اللجان الامتحانية.

سهولة ووضوح

وأفاد طلبة بالصف الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم بأن امتحان اللغة الإنجليزية جاء بمستوى مطمئن، واتسمت أسئلته بالسهولة والوضوح والمباشرة، مشيرين إلى أن اعتيادهم على كتابة الموضوعات التعبيرية باستخدام أجهزة الحاسوب أسهم في تسهيل تعاملهم مع الجزء الكتابي من الامتحان.

وأوضحوا أن الكتابة الإلكترونية لم تعد تمثل تحدياً بالنسبة إليهم، بعدما اعتادوا هذه الآلية، بما يمكنهم من تنظيم أفكارهم وصياغة الموضوعات التعبيرية ومراجعتها قبل تسليم الاختبار، مؤكدين أن وضوح الأسئلة انعكس إيجاباً على مستوى تركيزهم وأدائهم.

ويتطلع الطلبة إلى أن يأتي امتحان الكيمياء اليوم بالمستوى ذاته من السهولة والوضوح، بما يمكنهم من إنهاء المرحلة الأولى من الاختبارات بأداء جيد، والاستفادة من فترة التوقف المقبلة في مراجعة المواد الدراسية المتبقية، خصوصاً المواد العلمية التي تتطلب مزيداً من التدريب على حل المسائل والتطبيقات.

استراحة

وتشكل فترة توقف الاختبارات فرصة للطلبة لإعادة تنظيم خطط المراجعة، واستكمال استعداداتهم للمواد الدراسية المتبقية، إذ تختلف مدة التوقف بحسب الصفوف والمسارات التعليمية، نتيجة تباين مواعيد انتهاء اختبارات المرحلة الأولى.

وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة في ظل حاجة الطلبة إلى تحقيق التوازن بين الراحة والاستذكار، والاستمتاع بأجواء الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات مع أسرهم، واستعادة نشاطهم الذهني، دون الانقطاع عن مراجعة المواد الدراسية المقررة عقب فترة التوقف. كما توفر الفترة مساحة إضافية للطلبة لمراجعة الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من التركيز، والتدريب على نماذج الأسئلة، وتوزيع ساعات المذاكرة وفق أولوياتهم ومستويات جاهزيتهم لكل مادة، بما يسهم في الحد من الضغوط المصاحبة لتوالي الاختبارات.

الهوية شرط

وتضمنت الرسائل التوعوية التي وجهتها مدارس حكومية إلى طلبتها عدداً من الضوابط المنظمة لسير الاختبارات، أبرزها اشتراط إحضار بطاقة الهوية الإماراتية لدخول الامتحانات، وعدم إحضار الهواتف المتحركة أو الساعات الذكية أو أي أجهزة غير مصرح باستخدامها داخل لجان الامتحانات.

كما دعت الإدارات المدرسية الطلبة إلى الالتزام بالجلوس في اللجان والمقاعد المخصصة لهم، واتباع تعليمات المراقبين، والإبلاغ عن أي مشكلة تقنية قبل بدء الامتحان، بما يتيح التعامل معها مبكراً، ويضمن انتظام أداء الاختبارات.

وتكتسب الجاهزية التقنية أهمية متزايدة مع تطبيق الاختبارات الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي التأكد من سلامة أجهزة الحاسوب وشحنها وجاهزيتها للاستخدام، تفادياً لأي معوقات قد تؤثر في تركيز الطلبة أو استثمارهم الوقت المخصص للإجابة.

دعم نفسي وتحفيز

وفي إطار تعزيز الجاهزية النفسية للطلبة، وجهت إدارات مدرسية رسائل تحفيزية إلى الطلبة، أكدت خلالها أن الاختبارات فرصة لإظهار ثمرة جهودهم واجتهادهم، وليست مقياساً لقيمتهم الحقيقية.

ودعت الإدارات الطلبة إلى المذاكرة بهدوء وتنظيم، ومنح أنفسهم قسطاً كافياً من النوم والراحة، وأخذ نفس عميق عند بدء الاختبار، والبدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة، مؤكدة أن الأهم هو السعي الصادق وبذل الجهد.

وأعربت عن فخرها بجهود طلبتها وثقتها بقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة بثبات ونجاح، في إطار تعزيز ثقافة إيجابية تجاه الاختبارات، والحد من القلق الامتحاني، وترسيخ الثقة بالنفس، بعيداً عن الضغوط النفسية والمبالغة في الخوف من النتائج.