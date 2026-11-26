

وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس إلى التواصل مع أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية عند غياب أبنائهم عن الامتحانات المدرسية، وتوثيق محاولات التواصل والنتائج المترتبة عليها، والتحقق من المستندات المرتبطة بأسباب الغياب، بما يضمن دقة تسجيل الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الضوابط المعتمدة.

وحددت الوزارة مسؤوليات لجنة الحضور والغياب والحالات الخاصة، التي تتولى متابعة انتظام الطلبة في أداء الاختبارات، والتعامل مع الأعذار والحالات الطبية والاستثنائية، والتحقق من صحة المستندات والموافقات المرتبطة بها.

تسجيل

وشددت الوزارة على تسجيل حضور الطلبة وغيابهم في النظام المعتمد بصورة يومية ودقيقة، وتحديد نوع الغياب وفق المستندات المتاحة، واستكمال الوثائق والأعذار ورفعها خلال المدد المحددة في التعاميم الرسمية.

كما ألزمت اللجان المختصة بمطابقة حالات الغياب المسجلة في النظام الإلكتروني مع كشوف القاعات وتقارير الجلسات الامتحانية اليومية، لضمان عدم وجود اختلافات في البيانات التي قد تؤثر في الإجراءات المرتبطة بتقييم الطلبة.

مسؤولية

وأكدت الوزارة أهمية تعريف أولياء الأمور بآلية تقديم المستندات عند غياب أبنائهم عن الاختبارات، وتحديد قنوات التواصل الرسمية، والتعامل مع الحالات التي تتطلب ترتيبات خاصة وفق الصلاحيات والموافقات المعتمدة.

وشددت على رفع الحالات التي تتجاوز صلاحيات المدرسة إلى الجهات الإشرافية المختصة، وعدم الاكتفاء بالموافقات الشفهية في الإجراءات التي تستدعي موافقات رسمية.

4 سجلات

وحددت الوزارة 4 سجلات ونماذج لتنظيم أعمال لجنة الحضور والغياب والحالات الخاصة، تشمل كشف الحضور والغياب، ونموذج الغياب أو الحالة الاستثنائية، وملف موافقات الحالات الخاصة، وسجل التواصل الرسمي.

كما وجهت إلى حفظ المستندات والموافقات المرتبطة بالحالات الخاصة ضمن ملفات الدورة الامتحانية، بما يضمن إمكانية مراجعتها والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بشأن كل طالب.