





رسم امتحان مادة الرياضيات البسمة على وجوه طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، في مستهل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026 ـــــ 2027، إذ أجمع الطلبة على سهولة الأسئلة ووضوحها وتوافقها مع الهيكل الامتحاني الذي تدربوا عليه مسبقاً، ما مكن عدداً منهم من الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة ومغادرة اللجان قبل انقضاء الزمن المخصص للاختبار، فيما أشار طلبة الصف التاسع بالمسار المتقدم في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم إلى ورود سؤالين خارج الهيكل الامتحاني، وفق تقديرهم.

وتضمن امتحان الرياضيات للصف الثاني عشر 25 سؤالاً، موزعة على 5 أسئلة ورقية و20 سؤالاً إلكترونياً، وسط أجواء من الهدوء والاستقرار خيمت على اللجان الامتحانية، فيما سارت الاختبارات الإلكترونية بسلاسة، دون تسجيل مشكلات تقنية تعيق أداء الطلبة، في ظل توفير الدعم الفني داخل اللجان.وأبدى طلبة الثاني عشر ارتياحهم لمستوى الاختبار، معتبرين أن البداية الميسرة للامتحانات من شأنها أن تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتخفف من حدة التوتر والقلق المصاحبين لفترة الاختبارات، لا سيما أن مادة الرياضيات تتطلب استعداداً مسبقاً وتدريباً مستمراً على حل المسائل والتعامل مع أنماط الأسئلة المختلفة.وأكد الطلبة راشد محمد سعيد، وماجد مبارك، وسالم راشد، من الصف الثاني عشر بالمسار العام، أن امتحان الرياضيات جاء في متناول الطالب، واتسمت أسئلته بالسهولة والوضوح، سواء في الجزء الورقي أو الإلكتروني، مشيرين إلى أن توافق الأسئلة مع الهيكل الامتحاني ساعدهم على التعامل معها بسهولة، ومكنهم من إنجاز الإجابات دون صعوبات.وأوضحوا أن المدرسة حرصت على توفير مراجعات افتراضية لهم قبيل انطلاق الامتحانات، أتاحت لهم فرصة مراجعة المحتوى التعليمي والمهارات الرياضية المقررة، والتدرب على أنماط الأسئلة التي يتضمنها الهيكل الامتحاني.بدورهم أعرب الطلبة محمد علي، وأحمد أشرف، ومحمد صبحي، من الصف الثاني عشر بالمسار المتقدم، الذين يدرسون في مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، ويؤدون امتحاناتهم في المدارس الحكومية، عن ارتياحهم لمستوى امتحان الرياضيات، مشيدين بالأجواء التنظيمية التي سادت اللجان الامتحانية.وأكدوا أن الاختبار جاء في متناول الطالب، ولم يواجهوا أي صعوبات أثناء الإجابة عن الأسئلة، لافتين إلى أن الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وحسن تنظيم عملية الاختبار، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحان بعيداً عن التوتر والارتباك.سؤالان خارج الهيكلفي المقابل، أفاد طلبة الصف التاسع بالمسار المتقدم في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بأن امتحان الرياضيات شهد تفاوتاً في مستوى صعوبة الأسئلة بين الجزأين الورقي والإلكتروني، مؤكدين أن الجزء الورقي كان أكثر صعوبة مقارنة بالجزء الإلكتروني، الذي اتسمت أسئلته بقدر أكبر من السهولة والوضوح.وأوضحوا أن الامتحان تضمن سؤالين وصفوهما بأنهما من خارج الهيكل الامتحاني الذي استندوا إليه في مراجعاتهم واستعداداتهم، ما تطلب منهم بذل مزيد من الجهد والتركيز أثناء الإجابة، فيما لم يواجهوا مشكلات تقنية خلال أداء الاختبار الإلكتروني.من جهتها أكدت إدارات مدارس أن طلبتها لم يواجهوا أي مشكلات تقنية خلال أداء امتحان الرياضيات الإلكتروني.