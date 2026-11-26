شددت وزارة التربية والتعليم على عدم السماح لإدارات المدارس باستحداث عقوبات لمخالفات الغش والإخلال بنظام الامتحانات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعقوبات الواردة في الأدلة والتشريعات واللوائح المعتمدة، وحظر معالجة المخالفات شفهياً دون تحرير تقارير رسمية، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والموظفين وسلامة الإجراءات المتخذة بحقهم. وحظرت الوزارة نشر أسماء الطلبة والموظفين المخالفين أو تداول الأدلة خارج مسارات المعالجة الرسمية، مشددة على المحافظة على سرية المستندات والتقارير المرتبطة بالمخالفات، وقصر الاطلاع عليها على الجهات المخولة.

وحددت الوزارة 6 عناصر لتوثيق المخالفات الامتحانية فور رصدها، تشمل توقيت المخالفة ومكان وقوعها وبيانات الطالب أو الموظف المعني ووصف الواقعة والشهود والأدلة المتاحة، مع إبلاغ رئيس اللجنة فوراً لاتخاذ الإجراءات النظامية. وشددت على ضرورة المحافظة على هدوء القاعات الامتحانية عند التعامل مع المخالفات، وعدم الدخول في نقاشات من شأنها التأثير في سير الاختبارات أو تشتيت انتباه بقية الطلبة.

إبلاغ أولياء الأمور

وأكدت الوزارة ضرورة إبلاغ ولي الأمر أو الموظف بالإجراء المتخذ عبر القنوات الرسمية، عندما تتطلب اللوائح ذلك، مع إثبات العلم أو الاطلاع، واستكمال نماذج المخالفات وتوقيعات الأطراف المعنية، ورفع الحالات إلى الجهات المختصة وفق الصلاحيات المحددة. كما ألزمت اللجان بحفظ نسخة منظمة من التقارير والأدلة ضمن ملفات الدورة الامتحانية، وفق سياسات الحفظ المعتمدة، وإدراج ملخص للمخالفات في التقرير الختامي، دون الإفصاح عن البيانات التي لا يلزم تداولها.

تجاوز الصلاحيات

وشددت الوزارة على ضرورة رفع الحالات التي تتجاوز صلاحيات إدارات المدارس فوراً إلى الجهات الإشرافية المختصة، وتوثيق القرارات الاستثنائية، بما يشمل طبيعة الحالة وتوقيتها والقرار الصادر بشأنها وصاحب الصلاحية والإجراء المتخذ. وأكدت عدم الاعتداد بالمكالمات أو الرسائل غير الرسمية بديلاً عن الموافقات الرسمية المطلوبة.

وحددت الوزارة 4 مستندات لتنظيم أعمال لجنة المخالفات والتوثيق، تشمل تقرير الغش أو مخالفة الطالب، وتقرير إخلال الموظف بنظام الاختبارات، وتعهد السرية وعدم وجود مانع، وسجل حفظ الأدلة.

وتستهدف الإجراءات تعزيز نزاهة الامتحانات المدرسية، وضمان عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لإدارات المدارس واللجان الامتحانية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتوحيد آليات التعامل مع المخالفات في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم