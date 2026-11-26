يبدأ طلبة الصفوف من الثالث إلى التاسع، والصف العاشر المسار العام، والثاني عشر المسار التطبيقي، فترة توقف عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55، اعتباراً من غد الجمعة 27 نوفمبر، ولمدة 10 أيام، عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الخميس، على أن يستأنفوا امتحاناتهم يوم الاثنين 7 ديسمبر المقبل.

وفي المقابل، يواصل طلبة الصف العاشر المسار المتقدم، والحادي عشر والثاني عشر بالمسارين العام والمتقدم، امتحاناتهم غداً الجمعة، بأداء اختبار الكيمياء إلكترونياً، من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحاً، لتبدأ بعدها فترة توقف تستمر 9 أيام.

ويستأنف طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم يوم 7 ديسمبر بمادة الفيزياء، فيما يستأنف طلبة الحادي عشر المسار العام امتحاناتهم يوم 8 ديسمبر بمادة اللغة العربية.

ووفقاً للجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، تختتم معظم الصفوف امتحاناتها يوم 10 ديسمبر، فيما يختتم طلبة التاسع المتقدم والحادي عشر والثاني عشر بالمسارين العام والمتقدم امتحاناتهم يوم الجمعة 11 ديسمبر، بأداء اختبار الأحياء.