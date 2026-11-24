منع تبادل الآلات الحاسبة داخل اللجان الامتحانية.. ونقص الأدوات مسؤولية الطالب





تنطلق غداً الأربعاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026 ــ 2027، بمادة الرياضيات، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وسط استكمال المدارس استعداداتها التنظيمية والتقنية، وتكثيف برامج المراجعة الأكاديمية، وتأكيد جملة من الضوابط والتعليمات التي يتعين على الطلبة الالتزام بها لضمان انتظام الاختبارات ونزاهة التقييم، فيما حسمت الوزارة، رداً على استفسارات «البيان»، التساؤلات بشأن لغة اختباري الرياضيات والفيزياء لطلبة الصف التاسع المتقدم في المدارس الخاصة، مؤكدة إتاحتهما باللغتين العربية والإنجليزية معاً.

واستكملت إدارات المدارس تجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، وتوزيع الطلبة، وإعداد كشوف الأسماء وأرقام الجلوس، وتحديد مهام المراقبين والمشرفين، إلى جانب تشكيل لجان إدارة ومتابعة الامتحانات (الكونترول) الخاصة بصفوف النقل، بما يضمن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط المعتمدة.

مراجعات أكاديمية

وفي إطار تعزيز جاهزية الطلبة، نظمت مدارس حصص مراجعة افتراضية أتاحت لهم التواصل المباشر مع معلميهم ومراجعة المفاهيم الأساسية والتدرب على أنماط الأسئلة الامتحانية، فيما خصصت مدارس خاصة حصص مراجعة حضورية مجانية تتوافق مع تسلسل المواد في الجداول الامتحانية، وتستمر طوال فترة الاختبارات.

الاختبارات باللغتين

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، رداً على استفسارات «البيان»، أن اختباري الرياضيات والفيزياء لطلبة الصف التاسع المتقدم في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة سيتاحان باللغتين العربية والإنجليزية معاً، بما يساعد الطلبة على فهم الأسئلة والتركيز على توظيف معارفهم ومهاراتهم العلمية، دون أن تشكل اللغة عائقاً أمام أدائهم.

ويأتي التوضيح استجابة لتساؤلات أولياء الأمور بشأن لغة الاختبارين، في أعقاب اعتماد تدريس الرياضيات والمواد العلمية باللغة الإنجليزية لطلبة الصف التاسع في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري 2026 ــ 2027.

وتتيح صيغة الاختبارين باللغتين للطلبة الذين قد يواجهون صعوبة في فهم بعض المصطلحات أو الصياغات الإنجليزية فرصة التركيز على قياس تحصيلهم العلمي وقدراتهم على التحليل والاستنتاج وحل المسائل، بما يحد من تأثر نتائجهم بمستوياتهم اللغوية خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع تعزيز حصيلتهم من المصطلحات العلمية باللغة الانجليزية استعداداً للمراحل الدراسية والجامعية اللاحقة.

ضوابط الامتحانات

وفي إطار التعليمات المنظمة للاختبارات، شددت المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على منع تبادل الآلات الحاسبة والأدوات المدرسية بين الطلبة داخل اللجان، محملة كل طالب مسؤولية إحضار مستلزماته كاملة، بما فيها الأقلام الزرقاء وأقلام الرصاص والممحاة والآلة الحاسبة الشخصية، وفق ما تسمح به طبيعة المادة، مع حظر استخدام الآلات الحاسبة التي تتضمن خاصية التخزين.

وأكدت ضرورة حضور الطلبة قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، وعدم السماح للمتأخرين بدخول اللجان، حيث تبدأ اختبارات الفترة الأولى في التاسعة صباحاً لطلبة الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، فيما تبدأ اختبارات الفترة الثانية في الثانية عشرة ظهراً لطلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، وتغلق البوابات مع بدء كل فترة امتحانية.

كما حذرت المدارس من إحضار الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية والسماعات إلى المدرسة، مؤكدة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لائحة إدارة سلوك الطلبة ودليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات على المخالفين، حفاظاً على نزاهة التقييم وتكافؤ الفرص.

جاهزية تقنية

وبالتزامن مع الاستعدادات التنظيمية، طالبت المدارس الطلبة بالتأكد من شحن أجهزة الحاسوب بالكامل، سواء الأجهزة الوزارية أو الشخصية، والتحقق من صلاحية البريد الإلكتروني الوزاري وكلمة المرور، وتثبيت برنامج المتصفح الآمن المخصص للاختبارات الإلكترونية.

وسبقت الامتحانات اختبارات تجريبية هدفت إلى تدريب الطلبة على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية والتحقق من كفاءة الأجهزة والمنصات الرقمية، ورصد التحديات التقنية ومعالجتها قبل بدء الاختبارات الفعلية. كما أوضحت المدارس عدم وجود استراحة بين الاختبارين الورقي والإلكتروني، وعدم السماح بالخروج إلى دورات المياه خلال الفترة الانتقالية بينهما، داعية الطلبة إلى الاستعداد لذلك مسبقاً.

ونظمت المدارس حركة الحافلات بما يتناسب مع الفترتين، وحددت رحلة العودة الأولى لطلبة الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر في الحادية عشرة والنصف صباحاً، والثانية لطلبة الصف الثاني عشر في الثانية والنصف ظهراً.

مواعيد الامتحانات

ووفق الجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، يستهل طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر امتحاناتهم بمادة الرياضيات، فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المسار التطبيقي امتحان الرياضيات التطبيقية، تليه مادة اللغة الإنجليزية الخميس.

تُعقد اختبارات الصفين الثالث والرابع ورقياً، فيما تتنوع آليات أداء الامتحانات للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر بين الورقية والإلكترونية، وفق طبيعة المادة والصف والمسار التعليمي.



ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة امتحاناتهم في المدارس الحكومية، بإشراف وتنسيق مع منسقي قطاع العمليات المدرسية بالوزارة.



وتُعقد المرحلة الأولى من الامتحانات خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، على أن تستأنف في السابع من ديسمبر المقبل، وتختتم في الحادي عشر منه، فيما تبدأ الإجازة الشتوية للطلبة في 14 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتائج خلال الفترة من 6 إلى 8 يناير 2027.