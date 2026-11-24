حسمت وزارة التربية والتعليم تساؤلات أولياء أمور طلبة الصف التاسع المتقدم في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم بشأن لغة اختباري الرياضيات والفيزياء في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدة، رداً على استفسارات «البيان»، إتاحة تقديم الاختبارين باللغتين العربية والإنجليزية معاً، بما يحد من تأثير حاجز اللغة في فهم الأسئلة، ويتيح للطلبة التركيز على توظيف معارفهم ومهاراتهم العلمية، دون أن تشكل صعوبة فهم المصطلحات أو صياغة الأسئلة باللغة الإنجليزية عائقاً أمام أدائهم في الامتحانات.

ويأتي رد الوزارة بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027 غداً، وفي أعقاب تساؤلات تداولها أولياء أمور طلبة الصف التاسع المتقدم، ولا سيما في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بشأن لغة الاختبارات، بعد اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية لهذا الصف خلال العام الدراسي الجاري.

تساؤلات الأسر

وتصدرت لغة الاختبارات اهتمامات أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، إذ تركزت استفساراتهم حول ما إذا كانت أسئلة الرياضيات والفيزياء سترد باللغة الإنجليزية فقط، اتساقاً مع لغة التدريس المعتمدة حديثاً، أم ستتاح باللغة العربية أيضاً، خصوصاً أن الطلبة يخوضون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد انتقالهم إلى دراسة المواد العلمية باللغة الإنجليزية وفق النظام الجديد.

وجاءت تساؤلات الأسر انطلاقاً من مخاوف بشأن انعكاس تفاوت المستويات اللغوية بين الطلبة على نتائجهم الأكاديمية، لا سيما أن بعضهم يمتلك القدرة على استيعاب المفاهيم العلمية وحل المسائل الرياضية والفيزيائية، إلا أنه قد يواجه صعوبة في فهم بعض المصطلحات أو تحديد المطلوب من السؤال باللغة الإنجليزية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في ردها على استفسارات «البيان»، أن إتاحة الاختبارين باللغتين العربية والإنجليزية معاً تدعم الطلبة الذين قد يواجهون صعوبة في فهم المصطلحات أو الصياغات باللغة الإنجليزية، وتتيح لهم التركيز على قياس معارفهم ومهاراتهم في المادتين.

توحيد لغة التدريس

واعتمدت وزارة التربية والتعليم توحيد لغة تدريس الرياضيات والمواد العلمية باللغة الإنجليزية لطلبة الصف التاسع في المسار المتقدم، بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، اعتباراً من العام الدراسي 2026–2027، ضمن توجه يستهدف تطوير منظومة التعليم وتعزيز جاهزية الطلبة للمراحل التعليمية اللاحقة. ويستهدف توحيد لغة التدريس تعزيز قدرة الطلبة على التعامل مع المقررات العلمية باللغة الإنجليزية، وإعدادهم للالتحاق بالتخصصات الجامعية، ولا سيما الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، فضلاً عن تمكينهم من التعامل مع المصادر العلمية والمصطلحات الأكاديمية المستخدمة عالمياً.

عدالة التقييم

وتكتسب إتاحة اختباري الرياضيات والفيزياء باللغتين أهمية خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي يشهدها طلبة الصف التاسع المتقدم، إذ تسهم في تعزيز عدالة التقييم، والحد من احتمالات تأثر نتائج الطلبة بمستوياتهم اللغوية، بما يسمح بقياس تحصيلهم العلمي وقدراتهم على التحليل والاستنتاج والتفكير المنطقي وحل المسائل، باعتبارها المهارات الأساسية المستهدف قياسها في المادتين. كما يمثل الإجراء دعماً للطلبة خلال فترة تكيفهم مع لغة التدريس الجديدة، دون الإخلال بالأهداف التطويرية الرامية إلى رفع كفاءتهم في استخدام اللغة الإنجليزية في المجالات العلمية.

تهيئة الطلبة

وتبرز أهمية تهيئة الطلبة للتعامل مع المحتوى التعليمي باللغة الإنجليزية، وتعزيز حصيلتهم من المصطلحات العلمية الأساسية، إلى جانب تطوير الممارسات التدريسية وأدوات التقويم بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، ويساعدهم على تجاوز التحديات اللغوية التي قد تواجههم.

ويضع رد الوزارة حداً لحالة الالتباس بشأن لغة الاختبارين قبيل انطلاق الامتحانات، ويمنح الطلبة وأسرهم مزيداً من الطمأنينة، خصوصاً في ظل حرص الأسر على ألا تنعكس تحديات الانتقال إلى لغة تدريس جديدة على المعدلات الدراسية لأبنائها، في مرحلة تعليمية تشكل أساساً مهماً لاستكمال المسار العلمي وتحديد توجهاتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلاً.