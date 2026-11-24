في خطوة تعزز توظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم الدامج، أطلقت شركة «أمازون»، بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، مبادرة "فصل أمازون" ، لتوفير تجربة تعليمية مبتكرة تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الحسي، وتمنح الطلبة من أصحاب الهمم فرصاً أوسع للتعلم والتفاعل وتنمية مهاراتهم، وفق احتياجاتهم وقدراتهم الفردية.

وتأتي المبادرة في إطار تجديد أمازون دعمها للمركز، الذي يمتد دوره في رعاية وتعليم الأطفال من أصحاب الهمم لأكثر من 30 عاماً، من خلال تجهيز فصل دراسي متطور بأدوات تعليمية رقمية وتفاعلية، تتيح للطلبة استكشاف المعرفة بوسائل متعددة تتناسب مع أنماط تعلمهم المختلفة.

وافتُتح الفصل بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، ومريم عثمان، المدير العام للمركز، ورونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وسائل رقمية

وتتضمن المبادرة تجهيز الفصل بأدوات تعليمية مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الوحدة الذكية في المركز وتزويدها بوسائل رقمية مبتكرة، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً وتحفيزاً، تساعد الطلبة على تنمية مهارات التركيز والتواصل والتنظيم الحسي والمهارات العملية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الاعتماد على ذواتهم.

وتستفيد من المبادرة بصورة أساسية الفئات الملتحقة ببرنامجي «التعلم المدمج» و«التعلم الحسي المدمج»، اللذين يشكلان نحو 75% من إجمالي طلبة المركز، ويضمّان أطفالاً لديهم تحديات جسدية أو نمائية أو حسية، إلى جانب صعوبات التعلم.

فرصة

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن تمكين أصحاب الهمم يبدأ من توفير بيئة تعليمية تحتضن قدراتهم، وتراعي احتياجاتهم الفردية، وتمنحهم الفرص اللازمة للتعلم والتطور والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وقال إن هذا النهج يشكل جوهر رسالة مركز راشد على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع شامل يتيح للجميع فرص النجاح والتميز، مشيداً بدعم أمازون ومساهمتها في تطوير البيئة التعليمية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يفتح أمام الطلبة آفاقاً أوسع لتنمية مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم وتحقيق إمكاناتهم.

ويقدم المركز خدماته حالياً إلى 340 طالباً وطالبة ينتمون إلى أكثر من 42 جنسية، من بينهم مواطنون إماراتيون، ويعتمد في توزيع الطلبة على مجموعات تعليمية وفق احتياجاتهم وقدراتهم الفردية، وليس وفقاً لأعمارهم، بما يضمن حصول كل طفل على الرعاية والاهتمام والدعم الذي يتناسب مع إمكاناته.

قيمة حقيقية

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في قدرتها على إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد، وتوسيع فرصهم في التعلم والتطور، ولا سيما الأطفال الذين تتطلب احتياجاتهم التعليمية حلولاً تراعي قدراتهم وفروقهم الفردية.

وأضاف أن الشركة تعتز بمساهمتها في دعم رسالة مركز راشد من خلال المرفق التعليمي الجديد وما يضمه من تجهيزات وتقنيات رقمية ذكية، بما يعزز فرص الطلبة في اكتساب المهارات وتنمية استقلاليتهم، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع شامل يمكّن الجميع من تحقيق طموحاتهم.

وأشار إلى أن أثر المبادرة لا ينبغي أن يقتصر على الفصول الدراسية، بل يمتد إلى تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتطوير قدراتهم على الاعتماد على ذواتهم، وإكسابهم مهارات تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ويجمع الفصل الجديد والتجهيزات المطورة بين التقنيات التفاعلية وأدوات التعلم الحسي، التي تعتمد على الأضواء والأصوات والصور والاهتزازات، لتقديم أنماط متنوعة من التحفيز والتعلم، ومساعدة الطلبة على التفاعل مع المحتوى التعليمي بطرق تتناسب مع احتياجاتهم الحسية والإدراكية.

فارق جوهري

بدورها، أكدت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، أن لكل طفل أسلوبه الخاص في التعلم، وأن توفير الأدوات والتجهيزات المناسبة يمكن أن يحدث فارقاً جوهرياً في مسيرته التعليمية.

وأوضحت أن التقنيات الجديدة ستتيح للمعلمين والاختصاصيين تقديم تجارب تعليمية أكثر تخصيصاً، تساعد الطلبة على تطوير مهارات التواصل والتركيز والاستقلالية، معربة عن تقديرها لدعم أمازون والتزامها بتوفير فرص جديدة أمام طلبة المركز.

وتعكس المبادرة توجهاً متنامياً نحو توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة التعليم الدامج، وتحويل الفصول الدراسية إلى بيئات أكثر مرونة وتفاعلاً، لا تقتصر على نقل المعرفة، بل تسهم في اكتشاف قدرات الطلبة وتنميتها، وتعزيز فرص مشاركتهم واستقلاليتهم، بما يدعم بناء مجتمع إماراتي أكثر شمولاً وتمكيناً.