مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، غداً، تتزايد مشاعر القلق والترقب لدى الطلبة، فيما تتحول المنازل والفصول الدراسية إلى مساحات للاستعداد والمراجعة، وسط مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة لتهيئة بيئة نفسية وتعليمية، تساعد الطلبة على اجتياز الاختبارات بثقة وهدوء، بعيداً عن الضغوط المفرطة، والخوف من النتائج.

وأكد تربويون واختصاصيون أن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لا يقتصر على تكثيف ساعات المذاكرة، وإنما يرتكز على 4 محاور رئيسية، تشمل: الدعم النفسي الأسري، توفير بيئة مدرسية آمنة، تنظيم الأولويات الدراسية، وتنمية مهارات إدارة القلق وتعزيز الثقة بالنفس، مشددين على أن الاستقرار النفسي يمثل عاملاً مؤثراً في قدرة الطالب على التركيز، واسترجاع المعلومات، وتحقيق أفضل أداء ممكن، وحذروا من تحويل فترة الامتحانات إلى حالة استنفار داخل المنازل، أو ربط قيمة الطالب بدرجاته، مؤكدين أهمية استبدال المقارنات والتهديدات بالتشجيع والحوار الإيجابي، مع الالتزام بالنوم الكافي والتغذية المتوازنة، وفترات الراحة المنتظمة.

وأكدت الاختصاصية النفسية، أمل الحمادي، أن التهيئة النفسية المبكرة تمثل أساساً مهماً لاستقرار الطلبة خلال الامتحانات، موضحة أن القلق المعتدل قد يحفز الطالب على الاستعداد، بينما تؤدي المستويات المرتفعة منه إلى تشتت الانتباه، وصعوبة استرجاع المعلومات، واضطرابات النوم، حتى لدى الطلبة المستعدين أكاديمياً.

وأوضحت أن بعض العبارات التي يستخدمها أولياء الأمور بدافع الحرص على التفوق قد تتحول إلى مصدر ضغط نفسي، خصوصاً عند مقارنة الطالب بأشقائه أو زملائه، أو ربط مستقبله بنتيجة امتحان واحد، مؤكدة أهمية تعزيز ثقته بقدراته، وتقدير جهده بدلاً من التركيز المفرط على الدرجات.

وأضافت أن مساعدة الطلبة على إدارة القلق تتطلب تنظيم المذاكرة، وممارسة تمارين التنفس والاسترخاء، والحصول على فترات راحة ونوم كافية، محذرة من تجاهل علامات الضغط النفسي الشديد، مثل التوتر المستمر، واضطرابات النوم، والانسحاب الاجتماعي والشكاوى الجسدية المتكررة، مع ضرورة طلب الدعم المتخصص عند استمرارها وتأثيرها في الحياة اليومية.

دعم الأسرة

ومن جانبها أكدت الاختصاصية الاجتماعية، سارة الخضري، أن المنزل يمثل خط الدفاع الأول ضد قلق الامتحانات، مشيرة إلى أن بعض الأسر ترتكب خطأ بتحويل هذه الفترة إلى حالة طوارئ دائمة، وحرمان الأبناء من الراحة والأنشطة الترفيهية، اعتقاداً بأن زيادة ساعات المذاكرة تضمن نتائج أفضل.

وأوضحت أن الاستعداد الفعال يتطلب تحقيق التوازن بين الدراسة والراحة، وتوفير مكان هادئ للمراجعة، وتقليل المشتتات الرقمية، ومساعدة الطالب على وضع جدول واقعي، يتناسب مع قدراته ومستوى استيعابه، مع إشراكه في تحديد أولوياته لتعزيز شعوره بالمسؤولية والاستقلالية.

وشددت على أهمية الابتعاد عن المقارنات والمكافآت والعقوبات المرتبطة بالدرجات بصورة مبالغ فيها، مؤكدة أن تقدير الجهد والتقدم التدريجي يمنح الطالب شعوراً بالأمان، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الاختبارات دون خوف من الفشل أو خيبة أمل الأسرة.

بيئة مدرسية

وبدورها أكدت مديرة مدرسة في دبي، ريم الحسين، أن مسؤولية المدرسة لا تنتهي عند استكمال المناهج وتنفيذ المراجعات، بل تمتد إلى إعداد الطلبة نفسياً، وتبديد المخاوف المرتبطة بالاختبارات، وتعزيز شعورهم بالأمان والثقة داخل البيئة التعليمية.

وأوضحت أن المدارس مطالبة بتفعيل دور المعلمين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في رصد الطلبة الذين تظهر عليهم علامات القلق، وتقديم الدعم المناسب لهم، إلى جانب تنظيم جلسات إرشادية قصيرة، تتناول مهارات إدارة الوقت والتعامل مع الأسئلة الصعبة، والسيطرة على التوتر داخل اللجان.

وأضافت أن وضوح التعليمات والهياكل الامتحانية، وطبيعة الأسئلة يسهم في تقليل الخوف من المجهول، مشيرة إلى أن المعلم يؤدي دوراً مؤثراً من خلال تبسيط المراجعات، والإجابة عن استفسارات الطلبة، واستخدام لغة تشجيعية بعيدة عن التخويف أو تضخيم صعوبة الامتحانات، وأكدت أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور لتوحيد الرسائل التربوية والنفسية الموجهة إلى الطلبة، بما يضمن تكامل الجهود بين المنزل والمدرسة.

ترتيب الأولويات

وفي السياق ذاته أكد المرشد الأكاديمي، مروان حامد، أن تراكم المواد الدراسية وعدم وضوح نقطة البداية يمثلان من أبرز أسباب القلق قبل الامتحانات، موضحاً أن بعض الطلبة يهدرون وقتاً طويلاً في التفكير بحجم المطلوب، بدلاً من البدء الفعلي بالمذاكرة.

وأوضح أن تنظيم الأولويات يبدأ بحصر المواد والموضوعات المطلوبة، وتصنيفها وفق مستوى الصعوبة، ومدى إتقان الطالب لها والوقت المتبقي لكل امتحان، ثم تقسيم المهام الكبيرة إلى أهداف يومية صغيرة قابلة للتحقيق، بما يمنح الطالب شعوراً بالإنجاز، ويخفف التوتر. وشدد على أهمية استخدام أساليب المذاكرة الفعالة، وفي مقدمتها استرجاع المعلومات دون الرجوع إلى الكتاب، وحل نماذج الاختبارات والتدرب على الأسئلة، بدلاً من الاكتفاء بالقراءة المتكررة، مؤكداً أن جودة الاستيعاب أهم من عدد ساعات الجلوس أمام الكتب.

وأضاف أن الجدول الدراسي الناجح يجب أن يكون مرناً، ويتضمن فترات للراحة والنوم والنشاط البدني، مع إبعاد الهواتف خلال المذاكرة، وتدريب الطالب على التعامل مع الأسئلة الصعبة داخل اللجنة، من خلال البدء بالأسئلة الأكثر وضوحاً، وتوزيع الوقت والعودة إلى الأسئلة، التي تحتاج إلى تفكير إضافي.