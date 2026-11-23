



كثفت إدارات مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها النهائية لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027، بعد غد الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، بمادة الرياضيات، من خلال استكمال تجهيز القاعات الامتحانية، وإعداد أرقام الجلوس وكشوف توزيع الطلبة، وفحص أجهزة الحاسوب والمنصات الإلكترونية، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوزيع مهام المراقبين وفرق الدعم الفني، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان نزاهة الاختبارات وتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة.

وتأتي الاستعدادات بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية المعتمدة لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تستمر حتى 11 ديسمبر المقبل، وفق مواعيد محددة لكل صف ومسار تعليمي، مع اعتماد الاختبارات الورقية والإلكترونية بحسب طبيعة المادة والمرحلة الدراسية.

ترتيبات

وتعمل الإدارات المدرسية على استكمال ترتيبات القاعات الامتحانية، من خلال توزيع الطلبة وفق الطاقة الاستيعابية، وتنظيم المقاعد بمسافات مناسبة، وإعداد كشوف الأسماء وأرقام الجلوس ومطابقتها مع البيانات المعتمدة، ووضع لوحات إرشادية على مداخل اللجان لتسهيل وصول الطلبة إلى مقاعدهم دون ازدحام أو ارتباك.

وتشمل التجهيزات مراجعة الإضاءة والتهوية والتكييف، وتجهيز كشوف الحضور والغياب، وتوزيع المراقبين وتحديد مسؤولياتهم، إلى جانب مراعاة التسهيلات الامتحانية المعتمدة لأصحاب الهمم، وتخصيص فرق إشرافية لمتابعة سير الاختبارات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وعلى المستوى التقني، تواصل المدارس التحقق من جاهزية أجهزة الحاسوب والمتصفح الآمن، وصلاحية حسابات الطلبة وكلمات المرور، وكفاءة شبكات الإنترنت والمنصات الامتحانية، مع توفير فرق دعم فني لمعالجة الأعطال المفاجئة. وشددت على ضرورة إحضار الأجهزة مشحونة بالكامل، وعدم تثبيت تطبيقات غير مصرح بها، والتأكد من جاهزيتها قبل موعد الاختبارات، تجنباً لأي مشكلات قد تعيق أداء الطلبة.

حضور مبكر

ووجهت المدارس الطلبة إلى الحضور قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، ويفضل بنحو 30 دقيقة، للتعرف إلى مواقع اللجان وأرقام الجلوس وتجهيز الأدوات المطلوبة، مع الالتزام بالمواعيد الرسمية وتوجيهات المراقبين، وتجنب التأخير والتجمع أمام القاعات.

وحذرت الإدارات المدرسية من إحضار الهواتف المحمولة والساعات والنظارات الذكية وسماعات الأذن وأجهزة الاتصال غير المصرح بها إلى اللجان، أو استخدام الآلات الحاسبة المتصلة بالإنترنت، مؤكدة ضرورة التقيد بالأدوات المسموح بها وفق طبيعة كل اختبار.

وشددت على منع تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج التواصل الاجتماعي وتبادل الملفات أثناء الاختبارات، وحظر تصوير الأسئلة أو تداولها أو الاستعانة بأي وسائل إلكترونية غير مصرح بها، مع تطبيق لائحة مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات بحق المخالفين، حفاظاً على النزاهة وتكافؤ الفرص.

استعداد أكاديمي

وحثت المدارس الطلبة على الاستفادة من الهياكل الامتحانية وحصص المراجعة وبرامج الدعم الأكاديمي، وتنظيم أوقات المذاكرة وفق الجداول المعلنة، والتركيز على معالجة نقاط الضعف، والتدرب على إدارة الوقت وقراءة الأسئلة بعناية ومراجعة الإجابات قبل التسليم.

ودعت الإدارات المدرسية أولياء الأمور إلى متابعة الجداول الامتحانية ومواعيد الحضور والانصراف، والتأكد من جاهزية الأجهزة والأدوات المطلوبة، وتوفير أجواء منزلية هادئة للمذاكرة، والحرص على النوم الكافي والتغذية الصحية.

وأكدت ضرورة تجنب الضغوط النفسية والمقارنات بين الأبناء، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، والتواصل الفوري مع المدرسة عند حدوث ظروف صحية أو طارئة تمنع حضور الاختبارات، وتقديم الأعذار الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة، مشددة على أن الشراكة بين المدرسة والأسرة والطالب تمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الاختبارات وتحقيق أفضل النتائج.