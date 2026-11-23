



أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لأولياء الأمور ضرورة إحضار أبنائهم أجهزة الحاسوب المدرسية، كما أكدت أهمية الحضور بأجهزة مشحونة بالكامل خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027، مشيرة إلى عدم توافر أجهزة بديلة لدى بعض المدارس خلال أيام الاختبارات، وأن الطالب يتحمل مسؤولية عدم إحضار جهازه أو عدم جاهزيته. وفيما كثفت المدارس برامج الدعم الأكاديمي من خلال تنظيم حصص افتراضية لمراجعة الهياكل الامتحانية والتدريب على نماذج الأسئلة، شددت على أهمية الالتزام بحضورها، حتى لا يفقد الطلبة فرصة الاستفادة من الشروحات والمراجعات المباشرة التي يقدمها المعلمون استعداداً للاختبارات.

وتنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 11 ديسمبر المقبل، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لكل صف ومسار تعليمي، على أن تتوقف الاختبارات خلال إجازة عيد الاتحاد، وتُستأنف يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر، وسط استعدادات مدرسية تشمل تهيئة اللجان وتوفير برامج المراجعة والدعم الأكاديمي وتوعية الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المنظمة للاختبارات.

لا أجهزة بديلة

ووجهت مدارس حكومية رسائل تنبيهية إلى أولياء الأمور أكدت فيها ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزتهم المدرسية، والتأكد من شحنها بالكامل قبل الحضور إلى المدرسة، موضحة أنه لا تتوافر أجهزة بديلة لدى بعض المدارس خلال فترة الاختبارات، وأن عدم إحضار الطالب جهازه أو عدم جاهزيته يضع مسؤولية ذلك على عاتقه.

وشددت على أهمية متابعة أولياء الأمور لأجهزة أبنائهم بصورة يومية، والتأكد من صلاحيتها الفنية، وعدم وجود أعطال تعيق استخدامها، إلى جانب التأكد من جاهزية البرامج التعليمية المعتمدة، بما يضمن قدرة الطلبة على أداء الاختبارات الإلكترونية دون معوقات أو تأخير.

وأكدت المدارس أن الاستعداد التقني يمثل جزءاً أساسياً من الجاهزية الامتحانية، خصوصاً في ظل اعتماد عدد من الاختبارات على الأنظمة الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تعاون الأسرة والطالب في التأكد من شحن الأجهزة وفحصها مسبقاً، بدلاً من اكتشاف المشكلات التقنية داخل اللجنة الامتحانية.

حصص افتراضية

وفي إطار تعزيز جاهزية الطلبة، أعلنت مدارس حكومية تنظيم حصص افتراضية للمراجعة والدعم الأكاديمي قبل الاختبارات، تتضمن شرح الهياكل الامتحانية، ومراجعة الموضوعات الدراسية الأساسية، والتدريب على نماذج الأسئلة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة لطرح استفساراتهم ومناقشة الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وشددت الإدارات المدرسية على أهمية الالتزام بحضور هذه الحصص والاستفادة من الشروحات التي يقدمها المعلمون، مؤكدة أن التغيب عنها يفوّت على الطالب فرصة الحصول على الدعم المباشر والتدريب على طبيعة الأسئلة المتوقعة وفق الهياكل المعتمدة، بما قد يؤثر في مستوى استعداده للاختبارات.

وأوضحت المدارس أن برامج الدعم تتضمن ملفات تعليمية مساندة تشمل الهياكل الامتحانية واختبارات الأعوام السابقة وتدريبات متنوعة، بهدف تمكين الطلبة من التعرف إلى أنماط الأسئلة، وتنظيم المراجعة، وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى تركيز إضافي، مع تعزيز قدرتهم على التعامل مع الاختبارات بثقة وكفاءة.