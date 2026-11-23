أضافت بعض المدارس 5 دقائق لاستراحة الطلبة بين الحصص، لتعكس تحولاً في مفهوم جودة الحياة داخل المدارس، إيماناً بأن صحة الطالب وراحته النفسية وعلاقاته الاجتماعية ومهاراته الحياتية ضمن معايير نجاح التجربة التعليمية إلى جانب التحصيل الأكاديمي، بالإضافة إلى السماح بوجبة إفطار صحية داخل الصف، وإقرار 30 دقيقة أسبوعياً لغرس القيم، مع التركيز على الأنشطة اللاصفية التشجيعية.

وتتجه مدارس نحو إعادة تنظيم اليوم الدراسي بما يحقق التوازن بين التعلم والراحة والحركة، فيما يؤكد تربويون وخبراء أن تحسين جودة حياة الطلبة لا يرتبط بالضرورة بإنشاء مرافق جديدة أو تخصيص ميزانيات ضخمة، إنما يبدأ بفهم احتياجاتهم اليومية، وإشراكهم في القرارات التي تؤثر في تجربتهم المدرسية، وتوفير بيئة يشعرون فيها بالأمان والانتماء.

مؤشرات الجودة

وكشفت نتائج للرقابة المدرسية صادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن أن 83 % من المدارس الخاصة حققت مستوى جيداً أو أفضل في توفير مقومات جودة الحياة، فيما وصلت 7 % فقط إلى مستوى متميز، وأن 84 % من المدارس حققت مستوى جيداً أو أفضل في مبادرات الرفاه ومشاركة الطلبة فيها.

وأكد مختصون أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تطوير البرامج المدرسية وقياس أثرها، وعدم الاكتفاء بإطلاق مبادرات تحمل شعار جودة الحياة دون متابعة انعكاسها على الطلبة.

مفاتيح

وأكد الدكتور أسامة اللالا، خبيرة جودة الحياة والرفاه المدرسي، أن جودة حياة الطلبة لا تتحقق من خلال نشاط موسمي أو مبادرة منفردة، وإنما تتشكل من تفاصيل يومية متكاملة، مشيراً إلى مفاتيح رئيسية تشمل التوازن في اليوم الدراسي، والصحة النفسية، والنشاط البدني، والعلاقات الإيجابية، ومشاركة الطلبة في القرارات، والأنشطة والمهارات الحياتية، والبيئة الآمنة والمحفزة.

وأوضح أن المدرسة تستطيع إحداث تغيير ملموس بإجراءات بسيطة، مثل زيادة وقت الاستراحة، وإعادة توزيع الاختبارات لتجنب تكدسها، وتوفير مساحات هادئة، وإتاحة فرص لممارسة الهوايات.

استجابة للاحتياجات

وقالت وئام جبر، مديرة مدرسة خاصة في دبي، إن زيادة مدة الاستراحة اليومية من 20 إلى 25 دقيقة جاءت استجابة لاحتياجات الطالبات، بعدما تبين أن الوقت المخصص للاستراحة يتوزع بين مغادرة الفصول والحصول على الطعام واستخدام المرافق، ما يقلص الفترة الفعلية المتاحة للراحة.

وأوضحت أن الدقائق الإضافية منحت الطالبات وقتاً أفضل لتناول الطعام والحركة والتواصل مع زميلاتهن، وساعدت على تقليل الاستعجال خلال الاستراحة، والعودة إلى الحصص بصورة أكثر هدوءاً واستعداداً للتعلم.

وأكدت أن التجربة أثبتت أهمية النظر إلى الجدول المدرسي من منظور الطالبات، مشيرة إلى أن الاستراحة ليست وقتاً ضائعاً، إنما ضمن التوازن الذي يحتاج إليه الطالب خلال يوم دراسي طويل.

الإفطار

وأكدت اعتدال سحويل، مديرة مدرسة خاصة في الشارقة، أن مبادرة «فطوري في صفي» تستهدف ترسيخ العادات الغذائية الصحية لدى الطالبات، من خلال تخصيص وقت لتناول وجبة الإفطار داخل الصفوف، تحت الإشراف المباشر لمعلمة الصف.

وأوضحت أن المبادرة تجمع بين التوعية الصحية والتربية السلوكية، إذ تعوّد الطالبات على تناول الإفطار في وقته، والالتزام بآداب الطعام والنظافة الشخصية والمحافظة على نظافة المكان.

وأضافت أن المدرسة لاحظت تفاعلاً كبيراً من الطالبات، ظهر في حرصهن على إحضار الفواكه والسندويشات المغذية والابتعاد عن الأطعمة الضارة، بما يعكس أهمية تحويل التوجيهات الصحية إلى ممارسات يومية.

وأكدت التربوية سماء عبدالغني، أن جودة الحياة ليست مكافأة يحصل عليها الطالب بعد الانتهاء من الدراسة، وإنما أحد العوامل التي تساعده على التعلم بصورة أفضل، مشيرة إلى أن شعوره بالأمان والقبول والانتماء يعزز استعداده للمشاركة والتفاعل.

وأوضحت أن المدارس بحاجة إلى مراجعة رحلة الطالب اليومية، بدءاً من استقباله صباحاً، مروراً بعدد الساعات التي يقضيها جالساً، وفرص الحركة، وتوزيع الاختبارات والتكليفات، وصولاً إلى الوقت المتاح لممارسة اهتماماته.

هندسة اليوم

وقال أحمد يحيى، مدير إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، إن تحسين جودة حياة الطلبة يبدأ من إعادة هندسة اليوم المدرسي، بما يحقق التوازن بين الحصص الأكاديمية والاستراحة والحركة والأنشطة الاجتماعية.

وأوضح أن ازدحام الجداول وتراكم التكليفات والاختبارات قد يفرضان ضغوطاً على الطلبة، حتى في المدارس التي توفر برامج وأنشطة متنوعة، مضيفاً أن التنسيق بين المعلمين لتوزيع الاختبارات والمشروعات، وتحسين الانتقال بين الحصص، وتخصيص وقت للأنشطة، خطوات يمكن أن تسهم في تطوير التجربة المدرسية دون التأثير في جودة التعلم.

الأمان النفسي

وأكد تامر عادل، اختصاصي نفسي، أن شعور الطالب بالأمان النفسي يمثل أساساً لجودة الحياة المدرسية، موضحاً أن البيئة التعليمية ينبغي أن تمنحه القدرة على السؤال والخطأ وطلب المساعدة والتعبير عن مشكلاته دون خوف من السخرية أو الوصم.

وأشار إلى أن الاستراحة تؤدي وظيفة نفسية واجتماعية، لأنها تمنح الطالب فرصة للحركة والتفاعل واستعادة نشاطه بين فترات التركيز والانضباط، مضيفاً أن المدارس مطالبة بالاستثمار في الوقاية من المشكلات النفسية، من خلال مكافحة التنمر والعزلة، وتعزيز العلاقات الإيجابية، وتعليم مهارات تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط وحل الخلافات.

صوت الطالب

وأكدت التربوية هنادي أحمد أهمية إشراك الطلبة في تطوير البيئة المدرسية، مشيرة إلى أن الإدارات قد تضع برامج عديدة لتحسين جودة الحياة، بينما تكون لدى الطلبة أولويات مختلفة تتعلق بالاستراحة أو الأنشطة أو المساحات المتاحة لهم، مضيفة أن مجالس الطلبة والاستبيانات واللقاءات المفتوحة يمكن أن تتحول إلى أدوات فاعلة لاتخاذ القرارات.

وأضافت أن الاستماع إلى المقترحات ومناقشتها يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء، حتى عندما يتعذر تنفيذ بعضها، وشددت على أهمية ربط جودة الحياة بالمهارات الحياتية، مثل إدارة الوقت والادخار وتنظيم المصروف واتخاذ القرار والتواصل والعمل الجماعي، والاستفادة من الشراكات الخارجية لتقديم تجارب تطبيقية مرتبطة بهذه المهارات.

قيمة تربوية

وأكدت هناء حسين، مديرة المرحلة الثانوية في احدي المدارس الخاصة بدبي، أن تخصيص 30 دقيقة يوم الجمعة لتعزيز قيمة تربوية أسبوعية، تقدمها معلمة التربية الإسلامية، يسهم في ربط المفاهيم الأخلاقية بالسلوك اليومي للطالبات، وترسيخ قيم بر الوالدين والتسامح والاحترام والتعاون والمسؤولية.

وأوضحت أن التجربة تقوم على تناول قيمة محددة كل أسبوع، ومناقشة تطبيقاتها في المواقف التي تواجه الطالبات داخل المدرسة والمنزل، بما يجعل الحصة مساحة للحوار والتفاعل، وليس مجرد عرض للمفاهيم النظرية.

7 مقترحات للتربويين:

1- تعميم زيادة مدة الاستراحة 5 دقائق وتخصيص وقت لتناول الإفطار داخل الصف.

2- تعميم تخصيص 30 دقيقة كل جمعة لقيم التسامح والشعور بالمسؤولية.

3- إقامة أنشطة لتعليم إدارة المصروف والتمييز بين الاحتياجات والرغبات.

4- الاستماع إلى مقترحات الطلبة وتوفير ألعاب جماعية وأنشطة حركية.

5- تنظيم ورش في إدارة الوقت والإسعافات الأولية وحل المشكلات.

6- توفير قنوات آمنة للمساعدة النفسية والاجتماعية ومواجهة التنمر.

7- توسيع التطوع والأنشطة اللاصفية والتواصل مع الأسر .