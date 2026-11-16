مدارس ترسل إشعارات نتائج الاختبارات وتطلب من أولياء الأمور التوقيع بالعلم

بدأت إدارات مدرسية حكومية وخاصة إرسال إشعارات إلى أولياء الأمور، لإبلاغهم بنتائج الاختبارات الأسبوعية والتقييمات التكوينية لأبنائهم، ودعوتهم إلى الاطلاع على الأوراق الامتحانية، ومراجعة الدرجات، والتوقيع بالعلم، فيما أكدت استمرار إبلاغ الأسر بالنتائج أولاً بأول، عقب الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات، بما يضمن اطلاع أولياء الأمور على مستويات أبنائهم الأكاديمية بصورة مستمرة، ويتيح التدخل المبكر لمعالجة جوانب الضعف قبل الاختبارات المقبلة، بدلاً من انتظار إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسي.

وأفادت رسائل مدرسية اطلعت عليها «البيان»، بأن إدارات مدرسية ومعلمين أخطروا أولياء الأمور بنتائج التقييم التكويني الأول للفصل الدراسي الأول، مع إتاحة مراجعة الأوراق الامتحانية عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لذلك في بوابة التعلم الذكي، فيما تضمنت إشعارات أخرى مطالبة الأسر بالاطلاع على النتائج والتوقيع بالعلم، للتأكد من وصول المعلومات المتعلقة بالمستوى الأكاديمي للطالب إلى ولي أمره.

وأوضحت الإشعارات أن أولياء الأمور سيتم إبلاغهم بنتائج التقييم التكويني الثاني فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد درجاتها، بما يتيح لهم متابعة تطور أداء أبنائهم، والتعرف إلى مدى تحسن مستوياتهم، مقارنة بالتقييم السابق، والوقوف على المواد الدراسية التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والدعم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة، وتحويل نتائج الاختبارات من مجرد درجات يتم إعلانها في نهاية كل فترة تقييمية، إلى مؤشرات تعليمية تساعد على قياس مستوى التحصيل الدراسي، وتحديد المهارات التي أتقنها الطالب، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يتيح اتخاذ إجراءات داعمة في الوقت المناسب.

التوقيع بالعلم

ويمثل طلب توقيع ولي الأمر بالعلم إحدى الوسائل التي تستخدمها بعض الإدارات المدرسية لتوثيق اطلاع الأسرة على نتائج الاختبارات، والتأكد من وصول المعلومات المتعلقة بالمستوى الأكاديمي للطالب إلى ولي أمره، وعدم اقتصار معرفة الدرجات على الطالب وحده.

وتكتسب إتاحة الأوراق الامتحانية إلكترونياً، أهمية تتجاوز معرفة الدرجة النهائية، إذ تمنح أولياء الأمور فرصة للاطلاع على طبيعة الأسئلة والإجابات التي قدمها الطالب، والأخطاء التي أثرت في نتيجته، بما يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن مستوى التحصيل الدراسي.

وتساعد هذه المراجعة على تحديد أسباب انخفاض الدرجات، سواء كانت مرتبطة بعدم استيعاب بعض المفاهيم، أو ضعف مهارات القراءة وفهم الأسئلة، أو صعوبة تطبيق المعلومات في مواقف جديدة، وهي جوانب قد لا تكشفها الدرجة النهائية وحدها، كما تتيح للأسرة توجيه المراجعة المنزلية نحو الموضوعات التي يحتاج الطالب إلى تعزيزها، بدلاً من الاكتفاء بمطالبته بتحسين درجاته، دون تحديد الأسباب التي أدت إلى تراجع مستواه.