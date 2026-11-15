مدارس حكومية تحذر من الغياب قبل الاختبارات المركزية



أكدت إدارات مدرسية أهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي خلال الفترة التي تسبق الاختبارات المركزية، مشددة على أن الحضور اليومي يمثل ضرورة لاستكمال المناهج الدراسية والاستفادة من حصص المراجعة والتدريبات الداعمة، ومعالجة الفجوات التعليمية وتثبيت المعلومات، محذرة من الغياب غير المبرر أو الاعتماد على المذاكرة المنزلية بديلاً عن الحضور المدرسي، مؤكدة استمرار الدراسة وفق الجداول المعتمدة، وتطبيق اللوائح المنظمة للغياب، مع دعوة أولياء الأمور إلى متابعة انتظام أبنائهم وتعزيز التعاون مع المدارس لضمان جاهزيتهم للاختبارات.

ووجهت إدارات مدارس حكومية رسائل وتنبيهات إلى أولياء الأمور، أكدت خلالها أن الأيام الدراسية التي تسبق الاختبارات تمثل مرحلة مهمة في استكمال المقررات الدراسية وتكثيف المراجعات والتدريبات، وأن غياب الطلبة خلال هذه الفترة قد يحرمهم من فرص تعليمية مهمة، خصوصاً ما يتعلق بمعالجة جوانب الضعف الأكاديمي والتدريب على الأسئلة والاستفادة من التوجيه المباشر للمعلمين.

وأكدت إدارات مدرسية، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، أن المدارس لم تطلب أو تشجع على غياب الطلبة، وأن الدوام المدرسي مستمر كالمعتاد، مشددة على ضرورة التزام جميع الطلبة بالحضور وعدم الانقطاع عن الدراسة خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى تخصيص الحصص الدراسية لاستكمال المناهج والمراجعة وتثبيت المعلومات والتدريب استعداداً للاختبارات، مؤكدة أن وجود الطالب داخل المدرسة أكثر فاعلية من بقائه في المنزل، لما توفره البيئة الصفية من فرص للتفاعل المباشر مع المعلمين وطرح الأسئلة وتوضيح المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من الشرح.

وشددت على أن الغياب غير المبرر غير مقبول، وأن اللوائح السلوكية المعتمدة ستطبق بشأنه، داعية أولياء الأمور إلى الحرص على انتظام أبنائهم في الدوام والتعاون مع المدارس بما يحقق مصلحة الطلبة ويعزز جاهزيتهم الأكاديمية.

ووجهت إدارات مدرسية تنبيهات إلى أولياء الأمور تحت شعار «الحضور يصنع الفرق»، أكدت فيها أهمية التزام الطلبة بالحضور اليومي خلال الفترة الحالية، لضمان استمرارية تعلمهم والاستفادة من الحصص الدراسية والمراجعات المخصصة للاستعداد للاختبارات.

وتضمنت إحدى الرسائل المدرسية تحذيراً من احتساب الغياب بصورة مضاعفة، إذ أشارت إلى أن «يوم غياب = يومان»، في تنبيه يستهدف تعزيز الالتزام بالدوام المدرسي والحد من الغياب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى متابعة حضور أبنائهم بصورة مستمرة وتجنب الغياب، مؤكدة أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمثل عاملاً أساسياً في ضمان استفادة الطلبة من الفرص التعليمية المتاحة.

وأوضحت أن الحضور اليومي يسهم في استمرارية التعلم ويتيح للطلبة الاستفادة من المراجعات والتدريبات التي يقدمها المعلمون، بما يعزز استعدادهم للاختبارات ويرفع مستوى تحصيلهم الدراسي.