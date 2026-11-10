«التربية» تفتح أبواب الشركات أمام ابتكارات الطلبة

سارة الأميري: نريد جيلاً يحوّل المعرفة إلى إنجازات



آمنة آل صالح لـ«البيان»:

ربط الابتكارات بالشركات والجهات الحكومية لتبنيها وتطويرها وتأهيل المتميز منها للمنافسات الدولية



مي المنصوري: 5900 طلب مشاركة واختيار 158 مشروعاً دون النظر إلى الدرجات الدراسية



615 طالباً يتنافسون في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار





تتجه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى نقل الابتكارات الطلابية من منصات العرض والمنافسات العلمية إلى الشركات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، عبر فتح مسارات لتبني المشروعات الواعدة وتطويرها وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، في خطوة تستهدف تجاوز المفهوم التقليدي للمسابقات المدرسية، وبناء منظومة تربط المواهب العلمية منذ اكتشافها بفرص البحث والتطوير وريادة الأعمال، وصولاً إلى التدريب والتوظيف والمنافسة في المحافل الدولية.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع انطلاق الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أمس، في مركز أدنيك العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، بمشاركة 615 طالباً يقدمون 158 مشروعاً بحثياً وتطبيقياً، اختيرت من بين آلاف طلبات المشاركة، في منافسات تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وتجمع المواهب العلمية من رياض الأطفال حتى الجامعات والخريجين.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن دولة الإمارات تسعى إلى إعداد جيل يمتلك الجرأة على طرح الأسئلة الجديدة، والمثابرة في البحث عن إجاباتها، والقدرة على تحويل المعرفة العلمية إلى إنجازات تتجاوز ما هو ممكن اليوم، مشددة على أن القيمة الحقيقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لا تقتصر على إعداد العلماء والمهندسين أو إنتاج المشروعات العلمية، بل تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على التفكير النقدي والمرونة والتكيف مع التحديات.

وقالت معاليها، في افتتاح المهرجان، مخاطبة الطلبة المشاركين: «أنتم لا تستعدون للمستقبل فحسب، بل ستكونون ممن يصنعونه»، مؤكدة أن دولة الإمارات لم تحقق مكانتها بالاكتفاء بما هو ممكن، وإنما بالإيمان بقدرتها على تحقيق ما لم يتحقق من قبل، وهو النهج الذي تسعى المنظومة التعليمية إلى ترسيخه لدى الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن العلوم تعلم الطلبة الاستناد إلى الأدلة ومراجعة القناعات عندما تتطور المعرفة، فيما تمنحهم التجارب العلمية القدرة على المثابرة عند الإخفاق، والمرونة في تغيير المسار، والثقة بالنفس عند تجاوز التحديات، وهي مهارات يحتاج إليها جميع الطلبة مهما اختلفت تخصصاتهم المستقبلية.

وشددت على أن المنافسات العلمية ليست مجرد سباق للفوز بالمراكز الأولى، بل فرصة للتعلم وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار، مشيرة إلى أن سؤالاً يطرحه أحد الباحثين قد يدفع الطالب إلى إعادة النظر في مشروعه وتحسينه، بما يجعل المعرفة المكتسبة من التجربة أكثر أهمية من النتيجة النهائية للمنافسة.

تبني المشاريع

من جانبها، أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، أن الوزارة تعمل على ربط الابتكارات العلمية التي يقدمها الطلبة بالشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية المتخصصة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتميزة للتبني والتطوير، وتحويل الأفكار الطلابية إلى حلول عملية يمكن الاستفادة منها في القطاعات الحيوية.

وأوضحت أن المهرجان يشهد مشاركة مؤسسات وشركات متخصصة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، من بينها مجموعة «إيدج»، بما يتيح لهذه الجهات التعرف إلى المشروعات الطلابية ودراسة إمكانات تطويرها، مؤكدة أن التواصل مع المؤسسات المعنية يمثل توجهاً مستمراً لدعم الابتكارات، ولا يقتصر على أيام انعقاد المهرجان.

وأضافت أن المشاريع المعروضة تعكس قدرة الطلبة على توظيف المعرفة العلمية والذكاء الاصطناعي والمستشعرات الذكية والتقنيات الحديثة لمعالجة تحديات واقعية في مجالات البيئة والصحة والزراعة والطاقة والاستدامة وجودة الحياة، مشيرة إلى أن عدداً منها انتقل من مرحلة الفكرة النظرية إلى تصميم نماذج أولية واختبار حلول قابلة للتطوير.

وأشارت إلى أن الابتكارات المشاركة تتوزع على مجالات التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والبيئية والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، إلى جانب العلوم السلوكية والاجتماعية، بما يعكس تنوع اهتمامات الطلبة وقدرتهم على توظيف ما يتعلمونه في تقديم حلول تخدم المجتمع.

وأكدت آل صالح أن المهرجان يمثل محطة أساسية لتأهيل أفضل المشروعات العلمية للمنافسات الإقليمية والدولية، موضحة أن الوزارة تستفيد من عضوياتها في المنظمات العالمية وشراكاتها مع الجهات المنظمة للمسابقات العلمية، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة المتميزين لتمثيل دولة الإمارات وعرض ابتكاراتهم أمام خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» تضم 100 مشروع علمي لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، تخضع لتقييم لجان تحكيم متخصصة، على أن تعلن النتائج في الحفل الختامي للمهرجان، مشيرة إلى أن أعداد المشروعات المؤهلة للمشاركات الخارجية تختلف وفق متطلبات كل مسابقة، إذ تتيح إحدى المنافسات اختيار ثلاثة مشروعات للمشاركة الدولية.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم ركزت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية، بهدف تمكين الطلبة من ممارسة المهارات العلمية والعملية، وعدم الاكتفاء باكتساب المعرفة النظرية، لافتة إلى أن الميثاق الوطني للتعليم وضع مهارات الابتكار وحل المشكلات والتفكير العملي ضمن المرتكزات الأساسية لتطوير العملية التعليمية.

مسابقات

وأوضحت آل صالح أن المهرجان يضم ثلاث مسابقات رئيسية تستهدف مختلف المراحل التعليمية، تشمل «الإمارات للعالم الشاب» لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، وتحدي «المبتكرون الصغار» من رياض الأطفال حتى الصف الرابع، و«رواد التكنولوجيا المتقدمة» لطلبة الجامعات والخريجين، بما يتيح اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها عبر مراحل تعليمية متتابعة.

وأضافت أن دعم الابتكار الطلابي يمتد إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال مشروع «التاجر الصغير»، الذي يشجع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات، مع إتاحة الفرصة لعرض مجموعة من أفضل هذه المشروعات ضمن الفعاليات العائلية المصاحبة للمهرجان، والتواصل مع الجمهور والجهات المهتمة.

معايير

بدورها، كشفت الدكتورة مي المنصوري، مدير إدارة تمكين المواهب في البحث والتطوير بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، لـ«البيان»، عن استقبال أكثر من 5900 طلب مشاركة في الدورة الثامنة للمهرجان، واختيار 158 مشروعاً بعد مراحل متعددة من التأهيل والتقييم، وفق معايير تركز على جودة الابتكار وجاهزيته للتطبيق.

وأكدت أن الدرجات الدراسية لا تدخل ضمن معايير اختيار المشروعات، إذ يعتمد التقييم على قدرة الطالب على تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل، وإثبات فاعلية الحل المقترح، وليس الاكتفاء بعرض فكرة نظرية، بما يمنح المواهب المبتكرة فرصاً لإظهار قدراتها العملية بصرف النظر عن مستوى تحصيلها الأكاديمي.

وأوضحت أن هذه المعايير تطبق على مختلف الفئات العمرية، بما فيها مرحلة رياض الأطفال، بهدف غرس ثقافة البحث والتجريب منذ السنوات الأولى، مشيرة إلى أن لجان التحكيم تضم خبراء من الجامعات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية، يتولون تقييم المشروعات وتقديم ملاحظات تساعد أصحابها على تطويرها.

تحديات

وأشارت المنصوري إلى استحداث مسابقة «رواد التكنولوجيا المتقدمة» ضمن الدورة الحالية، لربط الابتكارات باحتياجات سوق العمل، من خلال طرح تحديات فعلية تواجه مؤسسات وطنية، تشمل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجموعة «إيدج»، وشركة الإمارات للطاقة النووية.

وأوضحت أن المسابقة استقطبت 707 طلبات تسجيل من طلبة الجامعات والخريجين، اختير منها 210 مشاركين ضمن 58 فريقاً، لتطوير نماذج أولية وحلول تكنولوجية تستجيب للتحديات المطروحة، مؤكدة أن إشراك الشركات يفتح أمام المشاركين فرصاً مستقبلية للتدريب والتوظيف، ويتيح للمؤسسات اكتشاف المواهب القادرة على المساهمة في تطوير أعمالها.

ابتكارات نوعية

وتضمنت المشروعات المشاركة حلولاً مبتكرة تستجيب لاحتياجات مجتمعية، من بينها نظام ذكي لإدارة الحشود في المساجد، يعتمد على المستشعرات لرصد أعداد المصلين وتوجيههم إلى المساجد التي تتوافر فيها أماكن، دون استخدام الكاميرات حفاظاً على الخصوصية.

كما شملت الابتكارات برج إطفاء هجيناً يجمع الماء والرغوة، ويستخدم المستشعرات لتحديد موقع الحريق وتوجيه فوهة الإطفاء تلقائياً، إلى جانب أنظمة للزراعة الذكية وترشيد المياه، وتقنيات لمراقبة المؤشرات الصحية، ومشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

تمكين المواهب

وأكدت المنصوري أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تستهدف بناء مسار متكامل يبدأ باكتشاف المواهب العلمية، ويمر بتطوير المشروعات واختبار فاعليتها، وصولاً إلى ربط أصحاب الابتكارات بالمؤسسات البحثية والتكنولوجية والصناعية.

وأوضحت أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يعمل في تسعة مجالات بحثية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتشفير والأنظمة ذاتية التشغيل، مشيرة إلى أن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» ومشروعات الأنظمة ذاتية القيادة يعكس أهمية انتقال الأبحاث من المختبرات إلى تطبيقات عملية.