«حمدان بن راشد للابتكار»: التفوق الدراسي ليس شرطاً لاكتشاف الموهبة

كشفت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن استهداف أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى دولة الإمارات خلال العام الدراسي الجاري 2026-2027، لتطبيق «مقياس حمدان للموهبة»، في خطوة تستهدف توسيع دائرة اكتشاف الطلبة الموهوبين، والوصول إلى أصحاب القدرات الاستثنائية.

وأوضحت لـ«البيان» أن نحو 14 ألف طالب وطالبة خضعوا للمقياس خلال العام الدراسي الماضي 2025-2026، مؤكدة أن التوسع في تطبيقه يعزز فرص اكتشاف الطلبة الذين يمتلكون قدرات متميزة قد لا تكشف عنها الدرجات المدرسية وحدها، ويساعد على توجيههم نحو البرامج التعليمية والإثرائية المناسبة لإمكاناتهم.

وأكدت الغاوي أن الطالب الموهوب ليس بالضرورة أن يكون الأعلى تحصيلاً في جميع المواد الدراسية، مشيرة إلى أن الاقتصار على النتائج الأكاديمية أو تقديرات المعلمين قد يؤدي إلى إغفال مواهب حقيقية، رغم امتلاك أصحابها قدرات عقلية وعلمية واستدلالية استثنائية، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بأدوات علمية مقننة تضمن عدالة الاكتشاف وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

مواهب خفية

وأضافت أن بعض الطلبة يمتلكون إمكانات متميزة في التفكير والاستدلال وحل المشكلات، وهو ما يجعل القياس العلمي وسيلة مهمة للكشف عن جوانب القوة التي قد تظل غير مرئية داخل الصفوف.

وأشارت إلى أن توسيع نطاق التطبيق يسهم في بناء قاعدة بيانات أكثر دقة حول قدرات الطلبة، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج الرعاية والإثراء والتوجيه، بما يضمن الانتقال من مجرد اكتشاف الموهبة إلى توفير فرص حقيقية لتنميتها.

وقالت الغاوي إن «مقياس حمدان للموهبة» يمثل منظومة علمية متكاملة للتعرف إلى القدرات الكامنة لدى الطلبة، جرى تطويرها بالشراكة مع خبراء من جامعات عالمية مرموقة، وفق معايير علمية تراعي الخصوصية الثقافية لدولة الإمارات وأحدث التطورات في مجال قياس الموهبة.

وأوضحت أن المقياس يعتمد على منهجية متعددة الأبعاد، تشمل تقييم القدرات العقلية والتحصيلية والدافعية، إلى جانب العوامل البيئية والتعليمية المؤثرة في نمو الموهبة، بما يوفر صورة شاملة عن إمكانات الطالب واحتياجاته.

4 مراحل

وقالت: «يستهدف المقياس الطلبة من الصف الرابع حتى الثاني عشر، عبر أربع مراحل دراسية، تشمل الأولى الصفوف من الرابع إلى السادس، والثانية الصفين السابع والثامن، والثالثة الصفين التاسع والعاشر، والرابعة الصفين الحادي عشر والثاني عشر».

وأكدت الغاوي أن توسيع القياس داخل البيئة المدرسية يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من الطلبة، ويساعد على التعرف إلى القدرات التي قد تظهر في مراحل مختلفة، فضلاً عن توفير معلومات تدعم تطوير برامج الرعاية والإثراء وفق احتياجاتهم الفعلية.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي أحد أبرز عناصر المنظومة، إذ تُنفذ مرحلة التصنيف والفرز إلكترونياً عبر منصة ذكية، ويستغرق تطبيق المقياس نحو 70 دقيقة، يخضع خلالها الطلبة لمجموعة من الاختبارات والاستبانات العلمية التي تقيس قدراتهم في مجالات متعددة، حيث تتيح نتائج القياس تصنيف الطلبة الموهوبين إلى خمس فئات نوعية.

وأوضحت الغاوي أن أهمية النتائج لا تتوقف عند تصنيف الطالب ضمن فئة الموهوبين، وإنما تمتد إلى تحديد احتياجاته التعليمية، واختيار البرامج التي تتناسب مع طبيعة قدراته.

3 محطات

وقالت إن رحلة اكتشاف الموهوبين تقوم على ثلاث محطات مترابطة، تبدأ بالاستقصاء والترشيح داخل الفصول الدراسية، حيث يتولى المعلمون رصد مؤشرات الموهبة وجمع المعلومات حول خصائص الطلبة، وتتمثل الثانية في التصنيف والفرز وإجراء القياسات العلمية، باستخدام الاختبارات المقننة للتعرف إلى طبيعة القدرات التي يمتلكها الطالب، أما الثالثة فتشمل الاختيار والدمج، حيث يتولى فريق متخصص في برامج الموهوبين دراسة النتائج وإجراء مقابلات للتعرف إلى خصائص الطلبة ومتطلباتهم.

وأكدت الغاوي أن أحد الأهداف الأساسية للمقياس يتمثل في تعزيز عدالة فرص اكتشاف الموهوبين، لأن بعض المواهب قد تظل غير مكتشفة عندما تقتصر آليات الترشيح على التفوق الأكاديمي أو تقدير المعلم وحده.

وأوضحت أن الجمع بين الملاحظة المدرسية والاختبارات العلمية والبيانات المرتبطة بالطالب وبيئته يسهم في الحد من الأحكام الفردية، ويتيح فرصاً أكثر تكافؤاً للتعرف إلى القدرات الاستثنائية.

وشددت على أهمية دور المعلمين في هذه المنظومة، باعتبار المدرسة البيئة الأكثر قدرة على ملاحظة الطلبة بصورة مستمرة.

وقالت الغاوي إن اكتشاف الموهبة لا ينبغي أن يكون حدثاً منفصلاً ينتهي بإعلان النتائج، وإنما بداية لبناء ملف متكامل للطالب.

وأضافت أن البرنامج يستهدف بناء ملفات شاملة للموهوبين وقاعدة بيانات وطنية تتضمن مؤشرات دقيقة تدعم المؤسسات التعليمية في التخطيط لبرامج الرعاية والإثراء وتطويرها، بما يعزز استدامة جهود اكتشاف الموهوبين.

وأكدت أن الهدف النهائي يتجاوز زيادة أعداد الطلبة المكتشفين إلى بناء منظومة تربط الاكتشاف بالرعاية والتمكين، بحيث لا تضيع موهبة بسبب انخفاض الدرجات أو غياب فرصة الترشيح أو عدم قدرة الطالب على إظهار إمكاناته بالطرق التقليدية.