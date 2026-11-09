اجتماعات أولياء الأمور.. حضور «المتفوقين» وغياب أسر «المتعثرين»

بعض الأسر لا تبدأ بمراجعة المعلمين إلا بعد إعلان نتائج الاختبارات

ضعف التواصل يزيد تحديات الإدارة المدرسية في معالجة المشكلات السلوكية

مدارس تعيد جدولة الاجتماعات وتخصص جلسات فردية للأسر المتغيبة

كشفت اجتماعات أولياء الأمور في المدارس عن مفارقة تربوية لافتة، تمثلت في أن أُسر الطلبة المتفوقين غالباً ما تكون الأكثر حرصاً على الحضور ومناقشة أدق تفاصيل الأداء الأكاديمي لأبنائها، بينما تغيب بعض أسر الطلبة الذين يحتاجون إلى تدخلات تعليمية وسلوكية عاجلة، رغم الدعوات المتكررة الموجهة إليهم، ما يضع الإدارات المدرسية أمام تحدٍ يتجاوز المقاعد الشاغرة في الاجتماعات إلى البحث عن وسائل بديلة لضمان عدم تأثر مستقبل الطالب بضعف المتابعة الأسرية.

وأكدت إدارات مدرسية وتربويون أن بعض أولياء الأمور لا يكتشفون تراجع مستويات أبنائهم إلا عند إعلان نتائج الاختبارات، رغم إرسال ملاحظات سابقة بشأن ضعف التحصيل أو المشكلات السلوكية، مشيرين إلى أن تأخر الاستجابة يحرم الطالب من فرص التدخل المبكر، وقد يؤدي إلى تراكم الفجوات التعليمية، فيما تضطر المدارس إلى إعادة جدولة الاجتماعات وتخصيص جلسات فردية، والاستعانة باختصاصيين نفسيين واجتماعيين للتعامل المباشر مع الحالات التي تتعذر فيها مشاركة الأسرة.

المتفوقون يتصدرون الحضور

وقالت مها إبراهيم بركة، مديرة مدرسة، إن اجتماعات أولياء الأمور تكشف عن تفاوت واضح في مستويات المشاركة الأسرية، إذ يحرص أولياء أمور الطلبة المتفوقين على الحضور المنتظم ومناقشة فرص تطوير مهارات أبنائهم، بينما تواجه المدرسة صعوبة في استقطاب بعض أسر الطلبة الذين يحتاجون إلى متابعة أكاديمية أو سلوكية مكثفة، رغم توجيه الدعوات المتكررة إليهم، مشيرة إلى أن غياب الأسرة في هذه الحالات قد يؤخر معالجة المشكلات التي تظهر خلال الفصل الدراسي.

وأوضحت أن المدرسة لا تكتفي بتوجيه الدعوات، وإنما تتواصل بصورة مستمرة مع أولياء الأمور المتغيبين، وتعيد جدولة المواعيد أكثر من مرة، وتخصص جلسات فردية لمن لا تناسبهم أوقات الاجتماعات العامة، مراعاة لظروف العمل والالتزامات الأسرية، لافتة إلى أنه في حال عدم استجابة ولي الأمر نهائياً، تنتقل المدرسة إلى التعامل المباشر مع الطالب، وتكثيف متابعته من خلال المعلمين والمختصين، لضمان عدم حرمانه من فرص الدعم بسبب ضعف التواصل الأسري.

وأضافت أن المدرسة استعانت باختصاصيين نفسيين إلى جانب الاختصاصيين الاجتماعيين، لمتابعة الطلبة الذين يعانون مشكلات سلوكية أو تدنياً في التحصيل والاستيعاب الدراسي، بما يتيح دراسة احتياجاتهم من جوانب متعددة، وتقديم تدخلات فردية تتناسب مع طبيعة كل حالة، مؤكدة أن بعض الطلبة يحتاجون إلى دعم نفسي يعزز ثقتهم بأنفسهم، بينما يحتاج آخرون إلى خطط علاجية تساعدهم على تجاوز صعوبات التعلم، وأن غياب الأسرة لا يعفي المدرسة من مسؤولية مساندة الطالب.

مفارقة تربوية

وأوضحت اعتدال سحويل، مديرة إحدى المدارس الخاصة، أن من الملاحظات التي تستحق التأمل أن أولياء أمور الطلبة المتفوقين غالباً ما يكونون الأكثر حرصاً على حضور الاجتماعات المدرسية، رغم متابعتهم المستمرة لأبنائهم، بينما يغيب بعض أولياء أمور الطلبة الذين هم أكثر حاجة إلى المتابعة والدعم.

وأوضحت أن غياب بعض الأسر قد يعود إلى ضعف الوعي بأهمية المتابعة، أو تجنب مواجهة المشكلات الأكاديمية والسلوكية، أو الاعتقاد بأن مسؤولية تحسين مستوى الطالب تقع على المدرسة وحدها، مشيرة إلى أن هذه الأسباب تستدعي تعزيز ثقافة التواصل الإيجابي، وتوضيح أن الاجتماعات لا تهدف إلى توجيه اللوم، وإنما إلى مساعدة الطالب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.

السلوك يحتاج شراكة

وأكد أحمد يحيى، مدير مدرسة خاصة، أن ضعف التواصل بين الأسرة والمدرسة يمثل تحدياً في معالجة المشكلات السلوكية، خصوصاً عندما تتكرر مخالفات الانضباط أو تظهر تغيرات مفاجئة في تصرفات الطالب، موضحاً أن بعض الحالات تحتاج إلى تدخل مشترك يتجاوز الإجراءات المتخذة داخل الصف، إذ قد ترتبط السلوكيات بظروف نفسية أو اجتماعية أو أسرية تستدعي الفهم والمتابعة.

وأوضح أن المدرسة قد تنجح في تعديل سلوك الطالب خلال ساعات الدوام من خلال التوجيه وبرامج الدعم، إلا أن استمرار التحسن يحتاج إلى تعاون الأسرة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يتواصلون مع الإدارة إلا بعد اتخاذ إجراء انضباطي بحق أبنائهم، رغم محاولات سابقة لمناقشة المشكلة، ما يؤدي إلى ضياع فرص التدخل المبكر.

النتائج تكشف الغياب

وقالت المعلمة نجوى نصري عتمة، إن بعض الأسر لا تبدأ التواصل الجاد مع المعلمين إلا بعد إعلان نتائج الاختبارات واكتشاف تراجع مستويات أبنائها، رغم ظهور مؤشرات مبكرة على التعثر خلال الفصل الدراسي، موضحة أن التقييمات الصفية والملاحظات اليومية تكشف جوانب الضعف قبل الاختبارات النهائية، لكن الاستفادة منها تتطلب استجابة الأسرة وتعاونها مع المدرسة.

وأوضحت أن بعض الطلبة يواجهون صعوبات في مهارات أساسية، مثل القراءة والفهم والاستيعاب والعمليات الحسابية، وقد تبدأ المشكلة بصورة محدودة ثم تتسع مع الانتقال إلى مهارات أكثر تقدماً، مشيرة إلى أن المدرسة تستطيع توفير حصص دعم وخطط علاجية فردية، إلا أن استمرار التحسن يحتاج إلى متابعة منزلية تشجع الطالب على الالتزام بالتوصيات دون تحميله أعباء إضافية.

وأكدت أن انتظار النتائج النهائية قبل التدخل قد يجعل معالجة التعثر أكثر صعوبة، خصوصاً عندما تتراكم الفجوات التعليمية، مشددة على أن المطلوب من الأسرة ليس الضغط على الطالب لتحقيق درجات مرتفعة، وإنما متابعة تقدمه بصورة مستمرة، والتواصل مع المعلمين عند ظهور أي صعوبة، وتوفير بيئة منزلية تساعده على التعلم بثقة.

وأكدت المعلمة وفاء حارب الشامسي أن أثر المتابعة الأسرية يظهر في استعداد الطالب للحصص، وانتظامه في تنفيذ المهام، وقدرته على الاستفادة من الملاحظات التعليمية، موضحة أن بعض الطلبة يحتاجون إلى ممارسات منزلية بسيطة، مثل القراءة اليومية ومراجعة المهارات الأساسية وتنظيم أوقات النوم والدراسة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم المقدم داخل المدرسة.

وأوضحت أن المعلم قد يخصص أنشطة علاجية لطالب يعاني ضعفاً في مهارة معينة، ويتابع تقدمه خلال الحصص، إلا أن استمرار التدريب داخل المنزل يساعد على ترسيخ التعلم، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور يعتقدون أن متابعة أبنائهم تعني إعادة شرح الدروس، بينما المطلوب في كثير من الأحيان هو التشجيع والاطلاع على ملاحظات المعلمين والتواصل عند الحاجة.

وأضافت أن الفروق بين الطلبة لا ترتبط بالمتابعة الأسرية وحدها، وإنما تتداخل فيها عوامل تعليمية ونفسية واجتماعية، مؤكدة أن الطالب يحتاج إلى الشعور باهتمام أسرته بما يتعلمه، وليس فقط بالدرجات التي يحصل عليها، وأن تشجيع التحسن التدريجي يعزز ثقته بنفسه ودافعيته للتعلم.

اجتماعات أكثر مرونة

وأكدت هناء محمود حسن، مشرف إداري في إحدى المدارس الخاصة، أن ضعف استجابة بعض أولياء الأمور لدعوات الاجتماعات المدرسية يستدعي تطوير وسائل التواصل، خصوصاً مع أسر الطلبة الذين يعانون تدنياً في التحصيل أو مشكلات سلوكية، مشيرة إلى أن الاقتصار على مواعيد محددة قد يحول دون مشاركة بعض الأسر بسبب التزاماتها المهنية والعائلية.

وأوضحت أن المدارس تحتاج إلى توفير بدائل تشمل الاجتماعات الافتراضية واللقاءات الفردية والمكالمات المرئية، وإعادة جدولة المواعيد بما يتناسب مع ظروف أولياء الأمور، مؤكدة أن بعض الأسر تكتفي بمتابعة الدرجات عبر المنصات الإلكترونية، رغم أن الأرقام وحدها لا تكشف أسباب التعثر أو المهارات التي يحتاج الطالب إلى تطويرها.