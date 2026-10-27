90 دقيقة أسبوعياً للتربية الإسلامية للأطفال من 4 إلى 6 سنوات بمراكز الطفولة المبكرة

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 90 دقيقة أسبوعياً لتدريس مادة التربية الإسلامية للأطفال المسلمين من عمر 4 إلى 6 سنوات في مراكز الطفولة المبكرة، على أن تقدم كونها مادة مستقلة، خلال ساعات الدوام الاعتيادية للمركز، وألا يتم تقديمها من خلال حصص إضافية قبل بدء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه.

وأوضحت الهيئة، في الإصدار الأول من «دليل الالتزام لمراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي»، الصادر في سبتمبر 2026، أن المراكز ملزمة بتقديم التربية الإسلامية وفق المتطلبات المعتمدة، فيما أتاحت تنظيم النصاب الأسبوعي البالغ 90 دقيقة وفق أحد خيارين، إما ثلاث حصص أسبوعية مدة كل منها 30 دقيقة، وإما حصتين أسبوعيتين مدة كل منهما 45 دقيقة.

وأكد الدليل ضرورة أن يوضح جدول الحصص الأسبوعي النموذج المعتمد، الذي يتبعه المركز في تنظيم تدريس التربية الإسلامية، مع إبلاغ أولياء الأمور به، على أن تظهر جداول التدريس كذلك نصاب الوقت المخصص لكل صف.

وشدد الدليل على أن تدريس التربية الإسلامية للأطفال المسلمين في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات يكون خلال ساعات الدوام الاعتيادية للمركز، بما يعني إدراج المادة ضمن البرنامج التعليمي المعتاد للطفل، وعدم تقديم النصاب المطلوب في صورة حصص إضافية تسبق بدء الدوام الرسمي أو تعقد بعد انتهائه.

ونص الدليل على أن تدريس المادة يتم وفقاً لـ«دليل تطبيق التربية الإسلامية في مرحلة الطفولة المبكرة»، فيما يتيح تنظيم الدقائق التسعين بطريقة، تتناسب مع البرنامج الأسبوعي للمركز، شريطة الالتزام بأحد النموذجين المحددين للنصاب.

وربط الدليل بين متطلبات تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية، إذ ألزم مراكز الطفولة المبكرة بتدريس اللغة العربية وفقاً لسياسة تعليم اللغة العربية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح أنه عند تدريس التربية الإسلامية باللغة العربية للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات يجوز احتساب مدة الـ90 دقيقة الأسبوعية المخصصة للمادة ضمن متطلبات الهيئة المتعلقة بمدة تعرض الأطفال للغة العربية، والتي حددها الدليل بمدة لا تقل عن ثلث الوقت الذي يقضونه في المركز، شريطة استيفاء متطلبات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالحد الأدنى لنصاب وقت تدريس اللغة العربية مادة مستقلة.

وبذلك يميز الدليل بين التربية الإسلامية باعتبارها مادة مستقلة، لها نصاب أسبوعي محدد للأطفال المسلمين من عمر 4 إلى 6 سنوات، وبين متطلبات تعليم اللغة العربية، مع السماح باحتساب وقت التربية الإسلامية، الذي يقدم بالعربية ضمن مدة التعرض للغة، وفق الضوابط المحددة.