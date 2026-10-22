جامعة الإمارات تكرّم الراحلة بينة العلي في مستهل حفلات التخرج

في مستهل حفل تخريج الدفعة الـ46، الذي أقيم في الحرم الجامعي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، حضرت الطالبة الراحلة بينة دعيج خلف الكراب العلي باسمها وسيرتها المتميزة، رغم غيابها عن اللحظة التي انتظرتها أسرتها طويلاً.

وفي لفتة حملت معاني الوفاء والتقدير، كرّمت الجامعة بينة غيابياً في مستهل حفل التخرج، تقديراً لمسيرتها الجامعية المتميزة وتفوقها الأكاديمي، فيما تسلّم والدها وشقيقها شهادة التكريم نيابة عنها، في مشهد اختلطت فيه مشاعر الفخر بألم الفقد.

وكانت بينة، وهي طالبة مواطنة من رأس الخيمة، في سنتها الجامعية الرابعة بتخصص علوم الأحياء، وعلى مشارف التخرج خلال العام الأكاديمي 2026-2027.

ورحلت بينة إثر حادث مروري وقع على طريق الذيد، أثناء عودتها من مقر الجامعة في مدينة العين إلى منزل أسرتها في رأس الخيمة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، وكانت قد اختارت، للمرة الأولى، مرافقة إحدى زميلاتها في سيارتها حتى لا تقطع الأخيرة الطريق بمفردها.

وجاء تكريم الطالبة الراحلة استجابة لأمنية والدتها، التي أعربت عن أملها في تخليد ذكرى ابنتها ضمن خريجي دفعتها، بعدما رحلت قبل أن تتمكن من مشاركة أسرتها وزميلاتها فرحة التخرج.

وخصصت الجامعة كلمات لاستذكار بينة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ووضعت تكريمها في بداية الحفل، في رسالة تؤكد أن الغياب لم يمحُ أثرها، وأن مسيرتها المتميزة ستظل حاضرة في ذاكرة جامعتها وبين زميلاتها وأساتذتها.

وبين مقعد بقي شاغراً وشهادة وصلت إلى أسرتها، رحلت بينة قبل أن ترتدي ثوب التخرج، لكنها حضرت في اللحظة التي انتظرتها طويلاً باسمها وسيرتها وتفوقها، لتتحول بداية حفلات التخرج في الجامعة إلى وقفة وفاء لطالبة تركت أثراً لم يغب برحيلها.