7 دراهم للوجبة في رياض الأطفال و10 وجبات مجانية للمشتركين سنوياً

عممت رياض الأطفال الحكومية على أولياء الأمور تفاصيل نظام جديد للاشتراك في الوجبات الغذائية المدرسية، يتيح توفير وجبات يومية للأطفال مقابل 7 دراهم للوجبة الواحدة، مع طرح باقات فصلية وسنوية تتراوح قيمتها بين 406 و1225 درهماً، وتقديم 10 وجبات مجانية للمشتركين سنوياً، في إطار تنظيم التغذية المدرسية وتوفير خيارات غذائية متنوعة للأطفال خلال اليوم الدراسي.

ووفقاً للتعميمات، يتضمن النظام توفير وجبات غذائية مخصصة لأطفال رياض الأطفال، تجمع بين المخبوزات والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والعصائر، مع توفير المياه يومياً، بما يتيح للأسر التعرف مسبقاً إلى طبيعة الأغذية المقدمة لأطفالهم، وتنظيم احتياجاتهم الغذائية خلال ساعات وجودهم في الروضة.

وأوضحت التعميمات أن الاشتراك السنوي يبلغ 1225 درهماً، ويغطي 185 يوماً دراسياً، فيما تبلغ قيمة الاشتراك في الفصل الدراسي الأول 469 درهماً مقابل 67 يوماً، والفصل الثاني 420 درهماً مقابل 60 يوماً، والفصل الثالث 406 دراهم مقابل 58 يوماً.

ويتيح الاشتراك السنوي للأسر توفير 70 درهماً مقارنة بإجمالي قيمة الاشتراكات الفصلية البالغة 1295 درهماً، فيما يتضمن العرض السنوي تقديم 10 وجبات مجانية بقيمة 70 درهماً، وفقاً للتفاصيل الواردة في التعميمات.

وتضمنت القوائم الغذائية المعتمدة للوجبات المدرسية خيارات متنوعة من السندويشات والمخبوزات، تشمل الجبن واللبنة ومناقيش الزعتر والبيتزا بالخضراوات، إلى جانب أصناف من الفواكه الطازجة، من بينها الموز والعنب وسلطة الفواكه، والخضراوات مثل الخيار والجزر.

كما تشمل الوجبات الحليب واللبن والزبادي، وعصائر الفواكه الطازجة أو العصائر من دون سكر مضاف، إضافة إلى أصناف أخرى، من بينها معمول التمر وخبز الموز وحلقات الأرز بالكينوا، مع توفير المياه ضمن الوجبات اليومية.

ويستهدف تنوع الأصناف المقدمة إتاحة بدائل غذائية مختلفة للأطفال، بما يراعي طبيعة المرحلة العمرية واحتياجاتها، ويمنح أولياء الأمور تصوراً واضحاً عن مكونات الوجبات التي يتناولها أطفالهم خلال اليوم الدراسي.