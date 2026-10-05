المعلم شريك أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

قد تتغير ملامح الفصل الدراسي، وتتطور الكتب إلى شاشات، وتدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى كل تفاصيل العملية التعليمية، لكن هناك حضوراً لا يمكن لأي تقنية أن تحل مكانهألا وهو المعلم.

ذلك الإنسان الذي لا يكتفي بأن يشرح درساً، بل يكتشف موهبة، ويمنح الثقة، ويزرع قيمة، وقد يغير بكلمة واحدة مسار حياة طالب بأكملها.

بناء الانسان

وفي اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام، يتجدد التقدير لمن اختاروا أن تكون رسالتهم بناء الإنسان قبل نقل المعرفة، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانة المعلم وتطوير قدراته باعتباره شريكاً رئيسياً في صناعة أجيال قادرة على الابتكار وصناعة المستقبل.

ففي كل فصل دراسي تبدأ حكاية مختلفة، طالب يكتشف للمرة الأولى شغفه بالعلوم، وآخر يجد في القراءة نافذته إلى العالم، وثالث يحتاج إلى كلمة تشجيع تعيد إليه ثقته بنفسه.

وبين هذه التفاصيل اليومية التي قد تبدو عابرة، يقف المعلم بوصفه الشخصية التي تستطيع أن تغيّر مسار طالب، وتزرع فيه قيمة، وتفتح أمامه طريقاً لم يكن يراه.

ومن هنا تأتي أهمية اليوم العالمي للمعلم، الذي يحتفي به العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام، تقديراً للدور المحوري الذي يؤديه المعلمون في بناء المجتمعات وصناعة الأجيال، وتسليط الضوء على أهمية مكانتهم وحقوقهم وظروف عملهم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

طرق متعددة

لم يعد دور المعلم يقتصر على شرح الدروس أو نقل المعلومات، فالمعلومة أصبحت متاحة بضغطة زر، والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تقديم إجابات سريعة وشرح كثير من المفاهيم بطرق متعددة.

لكن هناك شيئاً لا تستطيع التكنولوجيا أن تمنحه بالطريقة نفسها وهي العلاقة الإنسانية والتواصل الإيجابي والقدوة الحسنة.

فالمعلم يرى الطالب عندما يشعر بالإحباط، ويلاحظ تردده قبل أن يتحدث، ويكتشف موهبته أحياناً قبل أن يدركها هو نفسه.

وقد تكون جملة بسيطة يقولها المعلم في الوقت المناسب أكثر تأثيراً في حياة طالب من عشرات الصفحات التي يقرأها.

أدوات جديدة

ولهذا، فإن التطور التكنولوجي لا يلغي الحاجة إلى المعلم، بل يعيد تعريف دوره ويمنحه أدوات جديدة، فالتكنولوجيا يمكن أن تساعد في التعليم، لكنها لا تستطيع أن تحل بالكامل محل المعلم الإنسان والقدوة، ذلك الشخص الذي يجسد أمام الطلبة قيم الالتزام والاحترام والمسؤولية والمثابرة.

وفي دولة الإمارات، يحظى المعلم بمكانة محورية في منظومة التعليم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من الاستثمار في التعليم ومن يقود العملية التعليمية.

منظومة التعليم

وعلى مدار السنوات، عملت الإمارات على تطوير منظومة التعليم، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتعزيز البيئة المدرسية، وتوفير برامج للتطوير المهني والتدريب المستمر، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار في العملية التعليمية.

كما ارتبط تطوير التعليم في الإمارات برؤية أوسع تهدف إلى إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التفكير والإبداع، وهو ما يجعل المعلم شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية، وليس مجرد منفذ للمناهج.

فالمدرسة التي تريد أن تصنع طالباً مبدعاً تحتاج قبل ذلك إلى معلم قادر على الإلهام، والمعلم الذي يمتلك المعرفة ويواصل تطوير نفسه يصبح نموذجاً عملياً أمام طلابه لمعنى التعلم المستمر.

المعلم القدوة

قد ينسى الطالب بعد سنوات بعض تفاصيل الدروس والاختبارات، لكنه غالباً لا ينسى معلماً آمن بقدراته، أو وقف إلى جانبه في لحظة صعبة، أو شجعه على المحاولة بعدما أخفق.

وهنا تظهر قيمة المعلم القدوة، فالأطفال واليافعون لا يتعلمون فقط مما يسمعونه، بل مما يرونه أيضاً.

عندما يرى الطالب معلماً يحترم الوقت، ويعترف بخطئه، ويتعامل مع الجميع بعدل، ويستمع قبل أن يحكم، ويبحث عن المعرفة باستمرار، فإنه يتلقى درساً في الحياة يتجاوز حدود الكتاب المدرسي.

ولهذا فإن مكانة المعلم لا تقاس فقط بعدد الحصص التي يقدمها أو المناهج التي ينهيها، وإنما بالأثر الذي يتركه في شخصيات طلابه، وبالقيم التي يساعدهم على حملها معهم إلى المستقبل.

تحولات متسارعة

ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متزايد الحضور في المدارس والجامعات. ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد المعلم في إعداد المحتوى، وتحليل أداء الطلبة، وتقديم مسارات تعلم أكثر تخصيصاً، وتوفير أدوات تعليمية مبتكرة.

لكن كل ذلك لا يجعل المعلم أقل أهمية، بل قد يجعل دوره أكثر عمقاً.

فكلما ازدادت كمية المعلومات المتاحة أمام الطالب، ازدادت حاجته إلى شخص يساعده على التمييز بين الصحيح والخاطئ، وفهم السياق، واستخدام المعرفة بمسؤولية، وتحويلها إلى مهارات وقيم وسلوك.

التكنولوجيا تستطيع أن تقدم إجابة، لكن المعلم يستطيع أن يسأل الطالب: "لماذا؟ وماذا ستفعل بهذه الإجابة؟.

مستقبل الاجيال

وفي اليوم العالمي للمعلم، لا يتعلق الاحتفاء فقط بتقديم الشكر لمن يقف أمام السبورة، بل بتذكير المجتمع كله بأن مستقبل الأجيال يرتبط إلى حد كبير بمن يرافقهم في سنوات التكوين الأولى.

وفي الإمارات، حيث يمثل بناء الإنسان محوراً أساسياً في مسيرة التنمية، يظل المعلم أحد أهم شركاء صناعة المستقبل، فهو الذي يحول المنهج إلى تجربة، والمعلومة إلى معرفة، والموهبة إلى قدرة، والطموح إلى هدف.

وربما تتغير أدوات التعليم، وتتطور الفصول، وتدخل شاشات جديدة إلى المدارس، ويصبح الذكاء الاصطناعي أكثر حضوراً في حياة الطلبة، لكن شيئاً واحداً سيظل ثابتاً وهو أنه لا غنى عن الإنسان الذي يرى في الطالب إنساناً قبل أن يراه متعلماً.

فالمعلم الحقيقي لا يكتفي بأن يعلّم الطالب كيف ينجح في الامتحان، بل يساعده على أن يعرف من يكون، ويوجهه إلى تنمية ميوله ومهاراته ليتمكن من اختيار مستقبله، وهذه هي، في جوهرها، أعظم حكايات التعليم.