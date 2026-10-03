285 طالباً إماراتياً في «مجتمع المعرفة العالمي»

انطلقت الدورة الثالثة 2026–2027 من برنامج «مجتمع المعرفة العالمي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع TKS العالمية، وهو برنامج ابتكار يمتد لمدة 10 أشهر، ويشارك في نسخة دبي من البرنامج بهذه الدورة 285 طالباً وطالبة من أكثر من 130 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، تم اختيارهم من بين 2000 طلب، في أعلى عدد من الطلبات التي استقبلها البرنامج حتى الآن.

وسيكتشف الطلبة على مدى 10 أشهر تقنيات ناشئة، ويعملون على تحديات واقعية، ويطوّرون مهارات استشراف المستقبل، والتفكير المنظومي، وحل المشكلات، وبناء المشاريع لمتابعة أفكارهم وتطورهم وأثرهم طوال العام.

أهداف

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب ذوي الإمكانات العالية، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، من ابتكار حلول لبعض أكبر التحديات التي يواجهها العالم باستخدام التقنيات الناشئة.

ويوفر البرنامج معرفة متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين، وقادة القطاع، والمفكرين المهتمين بمستقبل التكنولوجيا.

ويؤهل البرنامج الطلاب في دبي بقدرات وتقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية والتقنيات الحيوية وغيرها، ويطوّر قدراتهم القيادية وجاهزيتهم للمستقبل وفرصه، بكونها الأكثر مشاركة حتى الآن من طرف الطلاب والشباب، ومن جانب المؤسسات والشركات والأطراف التي تطرح تحديات عالمية المستوى تتطلب حلولاً مستقبلية مبتكرة.

وستواصل هذه الدورة مساندة الطلاب في استكشاف اهتماماتهم ومهاراتهم الكامنة، وإثراء تجاربهم وتبادل الأفكار الإبداعية والخبرات العملية مع زملائهم وأقرانهم، وإثبات الشغف والطموح والإمكانات التي تميّز مجتمع الطلاب في دبي، وتؤهلهم للمنافسة في ابتكار الحلول العملية في البرامج العالمية، لأنهم على قدر التحدي والمسؤولية.

وستركز هذه الدورة على تطوير مهارات المستقبل، وتوفير فرص أكبر للتواصل مع خبراء الصناعة، ما يعزز من جاهزية الطلبة لسوق العمل المستقبلي ويمنحهم ميزة تنافسية فعلية.