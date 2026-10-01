3 آلاف طالب في معرض الخليج للتعليم برأس الخيمة

اختتم معرض الخليج للتعليم والتدريب فعاليات الدورة الثانية في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، أمس، بمشاركة نحو 30 جامعة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، وبحضور أكثر من 3000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، وأقيم المعرض خلال الفترة من 29 - 30 سبتمبر الماضي، مقدماً منصة تعليمية متخصصة، تتيح للطلبة التعرف إلى أحدث البرامج والتخصصات الأكاديمية، ومتطلبات القبول، والمسارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم، إلى جانب التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والمؤسسات المشاركة.

ويستهدف المعرض، الذي يجمع تحت مظلته نخبة من مؤسسات التعليم العالي، دعم الطلبة في اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بصورة أكثر وضوحاً، من خلال إتاحة فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج والتخصصات، التي تتوافق مع ميولهم وطموحاتهم، واستكشاف الخيارات التعليمية، التي تواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكدت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن المعرض يمثل منصة مهمة لدعم الطلبة في رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية، من خلال إتاحة فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج والتخصصات الجامعية ومتطلبات الالتحاق بها، والتواصل مع نخبة من مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن اختيار التخصص الأكاديمي يمثل خطوة أساسية في بناء المسار المهني للطالب، ما يجعل مثل هذه المعارض جسراً مهماً بين الطلبة والفرص التعليمية المتاحة، ويسهم في رفع مستوى الوعي بالمهارات والتخصصات، التي يتطلبها سوق العمل، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها مختلف القطاعات.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن دعم الغرفة لهذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري، الذي تؤديه المبادرات التعليمية في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في المعرفة والمهارات والكفاءات الوطنية.

وأضاف: «يمثل معرض الخليج للتعليم والتدريب إحدى الفعاليات الأكاديمية، التي تتميز بمستوى عالٍ من التنظيم والتنوع.

لافتاً إلى أن جمع الجامعات والمؤسسات التعليمية والطلبة في منصة واحدة، يتيح فرصاً أوسع للتعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية، ويفتح المجال أمام الطلبة للتواصل المباشر مع الجهات التعليمية واتخاذ خيارات أكثر وعياً».

وأوضحت الشيخة نورة خليفة آل خليفة، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، أن الدورة الثانية تستهدف استقطاب أكثر من 3000 طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، بما يتيح لهم التعرف إلى مجموعة واسعة من الخيارات الأكاديمية والتخصصات والبرامج، التي تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة.