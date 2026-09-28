«التربية» تطلق «منصة أولياء الأمور» لتحديث بيانات الطلبة إلكترونياً

أطلقت وزارة التربية والتعليم «منصة أولياء الأمور»، وهي قناة رقمية متكاملة تتيح لولي الأمر إنجاز ومتابعة الخدمات والإجراءات المرتبطة بأبنائه الطلبة إلكترونياً، بما يعزز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، ويرفع كفاءة الإجراءات وجودة البيانات، ويمنح الأسرة دوراً مباشراً في إدارة وتحديث البيانات التعليمية للطلبة.

وأكدت الوزارة أن دخول ولي الأمر إلى المنصة وتنفيذ الإجراءات يتم شخصياً من خلال الهوية الرقمية «UAE PASS» والحساب الموثق، بما يضمن التحقق من هوية المستخدم وتنفيذ عمليات مراجعة البيانات وتحديثها من جانب ولي الأمر نفسه.

وربطت الوزارة استكمال تحديث بيانات الطالب عبر المنصة بقيام ولي الأمر بتوقيع واعتماد «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر» إلكترونياً من خلال حسابه الموثق، في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة والتكامل بين الأسرة والمدرسة لدعم رحلة الطالب التعليمية.

وأكدت الوزارة مسؤولية ولي الأمر عن مراجعة صحة ودقة البيانات المسجلة وتحديث البيانات المتاحة للتعديل وفق الصلاحيات المعتمدة، باعتباره المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالطالب والأسرة.

وتوفر المنصة 5 خدمات رئيسة تشمل الاطلاع على ملف الطالب والبيانات المسجلة، ومراجعة وتحديث البيانات المتاحة للتعديل، ومتابعة حالة الطلبات والإجراءات المقدمة، وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونياً، إضافة إلى توقيع واعتماد «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر».