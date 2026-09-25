«التربية» توزع أجهزة حاسوب على طلبة الصفين الخامس والتاسع

بدأت مدارس حكومية تنفيذ إجراءات توزيع أجهزة الحاسوب المحمول الوزارية على طلبة الصفين الخامس والتاسع، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز البيئة التعليمية الرقمية، وتوفير الأدوات التقنية الداعمة للتعلم، فيما حددت المدارس آليات لاستلام الأجهزة الجديدة، تتضمن حضور أولياء الأمور، وإبراز الهوية الإماراتية، واستكمال نماذج الاستلام المعتمدة، إلى جانب تسليم الأجهزة القديمة لطلبة الصف التاسع قبل الحصول على الأجهزة الجديدة.

وأفادت تعميمات مدرسية، أن عملية توزيع الأجهزة تستهدف طلبة الصف الخامس من البنين والبنات، وطلبة الصف التاسع من البنين والبنات، مع تخصيص إجراءات إضافية لطلبة الصف التاسع تتعلق باستبدال الأجهزة الحالية بأجهزة جديدة، بما يضمن استكمال عملية التسليم والاستلام وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت أن توزيع الأجهزة يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على دعم الطلبة وتمكينهم من أدوات التعلم الرقمي، وتعزيز بيئة تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل، وتتيح للطلبة الاستفادة من التقنيات الحديثة في مسيرتهم الدراسية.

وحددت المدارس إجراءات خاصة لطلبة الصف التاسع، تتضمن إحضار جهاز الحاسوب المحمول الحالي وتسليمه قبل استلام الجهاز الجديد، مع ضرورة إزالة جميع الملفات والبيانات الشخصية المخزنة عليه، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه للكسر أو التلف. وشددت على أهمية تسليم الجهاز القديم بحالة سليمة، واستكمال إجراءات التسليم والاستبدال، بما يضمن توثيق عملية استلام الأجهزة السابقة وتسليم الأجهزة الجديدة للطلبة المستهدفين.

ودعت أولياء الأمور إلى التأكد من جاهزية الأجهزة القديمة قبل التوجه إلى المدرسة، وعدم ترك أي ملفات أو بيانات شخصية عليها، تفادياً لفقدان المعلومات الخاصة بالطلبة بعد تسليم الأجهزة. وألزمت المدارس أولياء الأمور، أو من ينوب عنهم، بالحضور شخصياً لاستلام الأجهزة، مع إبراز الهوية الإماراتية الأصلية للطالب وولي الأمر.