المدارس تقيّم طلبة الصف الأول في «العربية»

بدأت المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم تنفيذ التقييم الأساسي للغة العربية (ABA) لطلبة الصف الأول، الذي يستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بهدف تشخيص مستوياتهم في القراءة والكتابة والتواصل.

والكشف المبكر عن جوانب القوة والمهارات التي تحتاج إلى دعم، تمهيداً لإعداد خطط تعليمية تتناسب مع احتياجات كل طالب منذ الأسابيع الأولى من العام الدراسي.

ويأتي التقييم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تقييم مهارات اللغة العربية للعام الدراسي 2026 - 2027، بهدف بناء قاعدة معلومات دقيقة حول مستويات الطلبة اللغوية عند بداية رحلتهم المدرسية، بما يساعد المعلمين على تحديد الفجوات التعليمية مبكراً، وتقديم التدخلات التربوية المناسبة لتعزيز اكتساب المهارات الأساسية.

وأبلغت إدارات مدرسية أولياء أمور طلبة الصف الأول بمواعيد تنفيذ التقييم، موضحة أنه يهدف إلى التعرف على مستوى المهارات اللغوية التي اكتسبها أبناؤهم في القراءة والكتابة والتواصل، بما يسهم في تقديم الدعم التعليمي المناسب لكل طالب، وبناء خطط تعليمية تستجيب لمستواه واحتياجاته الفعلية.