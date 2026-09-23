إلزام أولياء الأمور بإرفاق بطاقة التطعيم واستكمال البيانات الطبية

عمّمت مدارس حكومية على أولياء أمور الطلبة دليل الإقرار الصحي الإلكتروني للعام الدراسي 2026 - 2027، الذي يتيح تسجيل التاريخ الطبي للطالب وتحديد الموافقات على الفحوصات والتطعيمات والخدمات الصحية المدرسية، إلى جانب توثيق بيانات التواصل في الحالات الطارئة.

في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية فرق الصحة المدرسية للتعامل مع الاحتياجات الصحية للطلبة، وضمان تقديم الخدمات الطبية وفق الموافقات المحددة من أولياء الأمور.

ويأتي التعميم في إطار التحول إلى الخدمات الصحية المدرسية الرقمية، إذ يتيح النظام الجديد لأولياء الأمور استكمال الإقرار الصحي وإرساله إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية، دون الحاجة إلى تعبئة النماذج الورقية أو تسليمها إلى المدرسة، مع توفير سجل يتضمن المعلومات الصحية الأساسية للطالب والتقارير الطبية المرتبطة بحالته، بما يساعد الفرق الصحية على متابعة احتياجاته خلال اليوم الدراسي.

وأوضح الدليل الصادر عن إدارة الصحة العامة، ضمن برنامج الصحة المدرسية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإقرار الصحي يمثل خطوة أساسية لتمكين فرق الصحة المدرسية من تقديم الخدمات والبرامج الصحية للطلبة، وفق الموافقات التي يحددها ولي الأمر.

مشيراً إلى ضرورة استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الطبية ذات الصلة قبل إرسال الإقرار إلكترونياً.

وحدد الدليل 3 متطلبات أساسية يتعين على أولياء الأمور تجهيزها قبل البدء في تعبئة الإقرار، تشمل استخدام الهوية الرقمية الخاصة بولي الأمر أو أحد الأوصياء القانونيين للطالب، وتوفير نسخة إلكترونية من بطاقة التطعيم لرفعها ضمن المرفقات، إلى جانب تجهيز التقارير الطبية المرتبطة بالحالة الصحية للطالب، إن وجدت.

وأكد أن بطاقة التطعيم تعد مرفقاً إلزامياً لاستكمال الإقرار، في حين ترفق التقارير الطبية الأخرى عند وجودها أو عند الإجابة بالإيجاب عن أحد الأسئلة الصحية التي تتطلب تقديم تقرير طبي، مع ضرورة التأكد من تحميل الملفات فعلياً على النظام، وعدم الاكتفاء باختيارها من الجهاز.