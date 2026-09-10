«الموافقة الصحية» شرط لتقديم الخدمات الطبية للطلبة

دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء الأمور إلى الإسراع باستكمال الموافقة الصحية الإلكترونية للطلبة خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية للعام الدراسي 2026 - 2027.

مؤكدة أن استكمال الموافقة يمثل متطلباً أساسياً لتمكين الفرق الصحية من تقديم الخدمات الطبية للطلبة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت المدارس، في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية إنجاز الإجراء في الموعد المحدد، موضحة أن الموافقة الصحية ترتبط بتنفيذ مجموعة من برامج وخدمات الصحة المدرسية، من بينها الفحوصات الطبية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الصحية المقدمة للطلبة.

وطالبت الإدارات المدرسية أولياء الأمور بتعبئة البيانات الصحية الخاصة بأبنائهم إلكترونياً، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صورة من هوية الطالب، وبطاقة التطعيم، والتقارير الطبية الخاصة بأي مشكلات أو حالات صحية، إن وجدت.

وأوضحت أن استكمال الموافقة يتم من خلال الهوية الرقمية لولي الأمر، داعية الأسر إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات المسجلة، لا سيما البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للطالب والتطعيمات والتقارير الطبية، بما يتيح للفرق الصحية الاطلاع على المعلومات الموثقة والتعامل مع الاحتياجات الصحية لكل طالب.

وشددت المدارس على ضرورة إنجاز الموافقات خلال الأسبوع الجاري، لضمان جاهزية الفرق الصحية وبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية في مواعيدها، مؤكدة أهمية عدم تأجيل الإجراء.