الشارقة تقفز إلى المرتبة الـ 14 عالمياً في الرياضيات

سجلت مدارس الشارقة الخاصة قفزة لافتة على خريطة التعليم العالمي، بعدما حصدت المرتبة الـ 14 عالمياً في الرياضيات، والـ 23 في العلوم، والـ 33 في القراءة، ضمن نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، في إنجاز يعكس تقدماً كبيراً في مستويات الطلبة، مقارنة بدورة عام 2022.

وكشفت النتائج عن ارتفاع متوسط أداء طلبة المدارس الخاصة في الشارقة في الرياضيات بمقدار 35 نقطة، ليصل إلى 481 نقطة، واضعاً الإمارة في المرتبة الـ 14 عالمياً من بين 91 دولة ونظاماً تعليمياً مشاركاً.

وسجلت العلوم واحدة من أبرز القفزات، بعدما ارتفع متوسط الأداء 36 نقطة إلى 487 نقطة، لتتقدم مدارس الشارقة الخاصة من المرتبة الـ 37 عالمياً في 2022، إلى المرتبة الـ 23 في 2025، أي بقفزة بلغت 14 مركزاً عالمياً. وفي القراءة، ارتفع متوسط الأداء 13 نقطة، ليبلغ 448 نقطة، محققاً المرتبة الـ 33 عالمياً.