98 % انتظام الدراسة في 243 مدرسة خاصة بدبي

سجلت المدارس الخاصة في دبي نسبة انتظام للطلبة بلغت 98 % وفقاً للإدارات المدرسية، مع استقرار الدراسة والحصص في 243 مدرسة خاصة.

ومع دخول العام الدراسي يومه الرابع، تسير العملية التعليمية وفق الجداول والخطط الأكاديمية المعتمدة، في حين تركز الإدارات المدرسية على تثبيت إيقاع الدراسة، ومتابعة تفاعل الطلبة داخل الصفوف، ورصد مستوياتهم الأكاديمية، بما يسمح ببناء صورة مبكرة عن احتياجات كل مرحلة وتوجيه الجهود التعليمية وفقاً لها.

وأكدت إدارات مدرسية أن التركيز خلال المرحلة الحالية يتوزع على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تنفيذ الخطط الأكاديمية، واستعادة الطلبة لعادات الدراسة وتنظيم الوقت، وتعزيز مسؤوليتهم عن التعلم، إلى جانب إعداد طلبة المرحلة الثانوية بصورة تدريجية للمتطلبات الأكاديمية والجامعية المقبلة.

وقالت الدكتورة غدير أبو شمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، إن المدرسة دخلت العام الدراسي بخطط أكاديمية واضحة لكل مرحلة، جرى إعدادها ومراجعتها مسبقاً، بحيث يستطيع المعلم الانتقال مباشرة إلى العمل مع طلبته، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتطوير الخطة وفق ما تكشفه الممارسة الصفية.

وقالت نيبال أحمد، مسؤولة التسجيل والقبول والطلبة في مدرسة السلام الخاصة، إن عودة الطالب إلى المدرسة لا تكتمل بمجرد حضوره إلى الصف، وإنما باستعادته مجموعة من العادات التي قد تتراجع خلال الإجازة، وفي مقدمتها تنظيم الوقت، والالتزام بالمواعيد، والاستعداد للحصة والتركيز والمشاركة.

وأوضحت أن المدرسة تعمل على إعادة بناء هذه العادات بصورة متدرجة، حتى ينتقل الطالب من نمط الإجازة إلى نمط التعلم من دون أن تتحول العودة إلى ضغط، وفي الوقت نفسه من دون إهدار فترة مهمة من الفصل الدراسي.

بدورها، قالت ديما الزهير، مديرة القسم الثانوي في مدرسة المعارف الأمريكية، إن المرحلة الثانوية تتطلب انتقال الطالب تدريجياً من الاعتماد على المدرسة والأسرة إلى تحمل مسؤولية كبرى عن قراراته الأكاديمية، لا سيما مع اقترابه من الجامعة وارتباط اختياراته الدراسية بمساره المستقبلي.

وأوضحت أن من المهم مساعدة الطالب على وضع أهداف واقعية لكل فصل دراسي، وفهم متطلبات مواده وتوزيع جهده بينها، بحيث تصبح الدراسة عملية مستمرة وليست استجابة مؤقتة لاقتراب الاختبارات.