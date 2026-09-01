ضوابط جديدة لـ«طلبة السيارات الخاصة».. تصاريح خروج متضمنة إثبات الشخصية





عممت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة على أولياء الأمور بشأن دخول وخروج الطلبة الذين يعتمدون على السيارات الخاصة في التنقل من وإلى المدرسة، تضمنت إلزام الأسر باستخراج تصريح خروج للطلبة.

وتسجيل بيانات ولي الأمر والسائق، وإرفاق صور الهويات المطلوبة، إلى جانب التقيد بمواعيد محددة للحضور والانصراف، في خطوة تستهدف إحكام عملية تسليم الطلبة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، والحد من الازدحام أمام بوابات المدارس.

وبحسب تعميمات مدرسية، بدأت مدارس بمطالبة أولياء الأمور بتعبئة استمارات إلكترونية خاصة بالطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، بحيث تصبح بيانات الشخص المسؤول عن اصطحاب الطالب أو الطالبة مسجلة مسبقاً لدى الإدارة، بدلاً من الاعتماد على إجراءات غير موحدة عند بوابة المدرسة.

وحددت المدارس 5 إجراءات لاستكمال طلب تصريح خروج الطلبة بالسيارة الخاصة، تبدأ بالدخول إلى الاستمارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة من هوية الطالب وهوية ولي الأمر، إضافة إلى هوية السائق في حال وجوده.

وتشمل الإجراءات كذلك موافقة ولي الأمر على إقرار بتحمل مسؤولية توصيل الطالب أو الطالبة وخروجه من المدرسة، فيما يتعين إرسال الصورة الشخصية للطالب إلى الإداري المختص لاستكمال إجراءات إصدار تصريح الخروج.

وتكشف الإجراءات عن اتجاه المدارس إلى تنظيم عملية خروج الطلبة بصورة أكثر دقة، من خلال تكوين قاعدة بيانات واضحة تربط الطالب بولي الأمر أو الشخص المخول باستلامه، خصوصاً في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة والتي تشهد بواباتها حركة كبيرة للسيارات خلال دقائق قليلة في بداية اليوم الدراسي ونهايته.

ويتيح النظام للإدارة المدرسية التحقق مسبقاً من بيانات الطالب وولي الأمر والسائق، بدلاً من استكمال عمليات التحقق وقت الانصراف، بما يسهم في تسريع حركة الخروج، وفي الوقت نفسه يرفع مستوى الرقابة على الأشخاص المصرح لهم باصطحاب الطلبة.

كما شددت مدارس على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لمستخدمي السيارات الخاصة، إذ حدد أحد التعميمات فترة الدوام لهذه الفئة من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة 3:05 عصراً، وطالب أولياء الأمور باستكمال التصريح وتعبئة البيانات المطلوبة قبل الموعد الذي حددته المدرسة.

وضمن إجراءات فصل حركة السيارات عن حركة الطلبة داخل الحرم المدرسي، خصصت مدارس بوابات معينة لدخول وخروج الطلبة مستخدمي السيارات الخاصة، وأكدت ضرورة استخدام الطالبة للبوابة المحددة لدخول الطالبات، مع منع دخول السيارات الخاصة إلى داخل المبنى المدرسي.