مدارس الشارقة تحتفي بانطلاقة العام الدراسي 2026 بفعاليات استقبال حافلة بالفرح

انطلقت في مدارس الشارقة سلسلة من الفعاليات الترحيبية التي استقبلت الطلبة بأجواء احتفالية مفعمة بالفرح والحماس في مشهد أعاد الحياة إلى الفصول والممرات المدرسية مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

وحرصت المدارس على أن تحمل الأيام الأولى طابعاً مختلفاً من خلال تنظيم برامج استقبال وأنشطة ترفيهية وتعليمية وتفاعلية هدفت إلى صناعة بداية إيجابية للطلبة وتعزيز ارتباطهم بالمدرسة بعد الإجازة الصيفية.

وشهدت مدارس ورياض أطفال مشاركة لافتة من أولياء الأمور الذين رافقوا أبناءهم في يومهم الأول وشاركوهم عدداً من الأنشطة داخل الفصول خصوصاً طلبة المراحل المبكرة وسط مشاهد عائلية عكست فرحة الأسر ببداية مرحلة دراسية جديدة.

وتنوعت الفعاليات بين الأنشطة الفنية والرسم والتلوين والألعاب التعليمية والذهنية واللقاءات التعريفية والمسابقات والبرامج الجماعية التي أتاحت للطلبة التعارف والتفاعل مع زملائهم ومعلميهم في أجواء بعيدة عن رهبة اليوم الأول.

وتحولت ساحات المدارس وفصولها إلى مساحات للاحتفاء بالبداية الجديدة وسط ابتسامات الأطفال وحماس الطلبة لتفتح مدارس الشارقة صفحة جديدة من العام الدراسي عنوانها التعلم والطموح وصناعة مستقبل الأجيال.