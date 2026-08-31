الإمارات.. خروج مبكر للطلبة اليوم في أول أيام العام الدراسي

يشهد أول أيام العام الدراسي 2026-2027، تطبيق الدوام المدرسي المخفف ضمن خطة العودة التدريجية للطلبة، على أن يستمر النظام نفسه غداً الثلاثاء وفق أيام حضور الصفوف التي تحددها كل مدرسة.

ويغادر طلبة رياض الأطفال عند الساعة 11:30 صباحاً، فيما يغادر طلبة الحلقة الأولى الساعة 11:15 صباحاً أو 12:15 ظهراً بحسب توقيت بدء الدوام المعتمد في المدرسة.

كما يغادر طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين الساعة 12:15 ظهراً، فيما تغادر طالبات الحلقتين الثانية والثالثة عند الساعة 1:15 ظهراً.

وتطبق مواعيد الدوام المخفف ذاتها غداً الثلاثاء 1 سبتمبر للصفوف المحدد حضورها وفق خطة كل مدرسة، ضمن العودة التدريجية التي تستمر حتى الخميس، على أن ينتظم جميع الطلبة في الدوام الكامل الجمعة 4 سبتمبر.