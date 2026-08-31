مدارس الشارقة تستقبل 204 آلاف طالباً وطالبة

استهلّ 204 آلاف طالباً وطالبة في إمارة الشارقة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027، وسط أجواء مفعمة بالحيوية، ضمن حملة العودة إلى المدارس "مدرستي أسرتي" التي أطلقتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وشهد اليوم الأول حضوراً منتظماً للطلبة، وسط استعدادات متكاملة حرصت من خلالها المدارس على توفير انطلاقة منظمة وآمنة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على الاندماج سريعاً في أجواء الدراسة.

وتنوعت مشاهد العودة بين فرحة اللقاء بالأصدقاء والمعلمين، وحماس الطلبة لاستقبال مرحلة دراسية جديدة، فيما كثفت الإدارات المدرسية جهودها لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتعريف الطلبة بالخطط والبرامج التي ترافق مسيرتهم خلال العام.

وتحمل العودة إلى المدارس هذا العام تطلعات جديدة نحو مواصلة التميز والارتقاء بمخرجات التعليم، في ظل الاهتمام الذي توليه الشارقة لبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل.