ترقية 23 عضو هيئة تدريس في جامعة الشارقة

عززت جامعة الشارقة رصيدها من الكفاءات الأكاديمية والبحثية بترقية 23 عضواً من أعضاء هيئتها التدريسية إلى رتبتي «أستاذ» و«أستاذ مشارك»، في خطوة تعكس تطور المسارات العلمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتدعم توجه الجامعة نحو ترسيخ مكانتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واحتفت الجامعة بالأكاديميين الذين شملتهم الترقيات خلال لقاء خاص نظمته بهذه المناسبة، عقب اعتماد مجلس أمناء جامعة الشارقة، خلال اجتماعه الحادي والستين، قرارات ترقية 13 عضواً إلى رتبة أستاذ، و10 أعضاء إلى رتبة أستاذ مشارك.

ونقل الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، في مستهل اللقاء، تهنئة القيادة، إلى أعضاء هيئة التدريس الذين شملتهم الترقيات، مهنئاً إياهم على بلوغ هذه الرتب الأكاديمية التي تمثل محطة مهمة في مسيرتهم العلمية والمهنية.

وشملت الترقيات إلى رتبة «أستاذ» 13 عضواً من الهيئة التدريسية، هم: محمد عثمان وولاء وحيد القلش من كلية إدارة الأعمال، ومحمد سكر بليباس من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وفراس غانم أحمد وعبدالعزيز التليلي وحسين محمد المهدي من كلية العلوم، ونزال منصور الكسواني من كلية القانون، وماسيمو راجنيدا من كلية الاتصال، وفردوس أحمد من كلية الطب، وشيخ محمد عتيق الرحمن من كلية الهندسة، وأحمد حسين من كلية العلوم الصحية، وسادات محمود الهاشمي من كلية الحوسبة والمعلوماتية، وخميس يونس جاب الله من كلية طب الأسنان.

كما شملت الترقيات إلى رتبة «أستاذ مشارك» 10 أعضاء، هم: علاء الطويل وكرم محمد جوده محمد سلام من كلية الحوسبة والمعلوماتية، وأحمد محمد عزيز العمري وميس مدحت محمود صادق عبدالعظيم من كلية طب الأسنان، ورام كومار بهار ادواج مانثا وعارف مقصود من كلية الهندسة، ومحمد المحاميد من كلية إدارة الأعمال، وظلال جابر خرابة وفراس جاسم جرجيس من كلية الصيدلة، وليلى العبيدي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.