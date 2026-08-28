«جواز الميثاق» يقود رحلة طلبة المدارس الحكومية

أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة العودة إلى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027 تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، واضعة الميثاق الوطني للتعليم في قلب انطلاقة العام الجديد، من خلال منظومة من الأنشطة والأدوات التفاعلية التي تستهدف تحويل مبادئ الميثاق من مفاهيم إلى ممارسات وسلوكيات يومية يعيشها الطلبة داخل المدرسة وخارجها.

ويبرز «جواز الميثاق الوطني للتعليم» كأحد أهم مكونات الحملة، إذ يخوض الطلبة من خلاله رحلة تفاعلية تمتد طوال العام الدراسي، يوثقون خلالها تطبيقهم العملي لمبادئ الميثاق المرتبطة بالهوية الوطنية والسمات والمهارات، سواء في سلوكياتهم وممارساتهم اليومية أو الأنشطة والتجارب التعليمية، مع مراعاة اختلاف المراحل العمرية.

وتحديد نطاق التطبيق داخل المدرسة أو المنزل أو خارجهما. وحدد الدليل التعريفي للحملة 6 خطوات لرحلة الطالب مع «جواز الميثاق»، تبدأ بتجسيد الطالب سلوكاً أو موقفاً يعكس قيمة أو سمة أو مهارة، ثم توثيق الموقف من قبل المعلم أو ولي الأمر من خلال استمارة التوثيق المعتمدة، تليها إحالة الاستمارة إلى اللجنة المختصة في المدرسة.

وفي الخطوة الرابعة يحصل الطالب على الختم الخاص بالقيمة أو السمة أو المهارة من اللجنة المختصة في المدرسة، فيما تمنحه الخطوة الخامسة فرصة الحصول على «الجواز الذهبي» في نهاية العام الدراسي بعد استكمال جميع الأختام.

وصولاً إلى الخطوة السادسة التي تؤهله لفرصة الفوز بلقب «سفير الميثاق»،وترتكز ملامح المتعلم في دولة الإمارات، وفق الميثاق الوطني للتعليم، على 3 محاور رئيسية هي:

الهوية الوطنية والسمات والمهارات ، وتشمل المهارات التفكير النقدي، والتواصل الفعال، وإتقان الذكاء الاصطناعي، والقراءة والكتابة، والإبداع، والمهارات الحسابية، والثقافة المالية. وتضم السمات التنظيم الذاتي والانضباط، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس.