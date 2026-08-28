3 مكونات لحزمة الطالب و4 مراحل لتسليم الكتب المدرسية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم «دليل حزمة الكتب المنهجية للطالب» للعام الدراسي 2026 - 2027، ليكون مرجعاً للطالب وولي الأمر وإدارة المدرسة للتعرف إلى قوائم الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.

محددة 3 مكونات رئيسية لحزمة الطالب التعليمية، و4 مراحل لتسليم الكتب، إلى جانب 5 تعليمات للحفاظ عليها، وإجراءات التعامل مع حالات فقد الكتب أو تلفها.

وأوضحت الوزارة أن إعداد الدليل يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.

وتعزيز جودة العملية التعليمية من خلال تمكين الطالب من الوصول إلى منهج دراسي متكامل ومعتمد، مشيرة إلى أن الدليل يتيح للطالب وولي أمره وإدارة المدرسة التعرف إلى قوائم حزمة الكتب المنهجية المقررة لكل صف دراسي.

وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للدليل، تتمثل في مساعدة الطالب وولي الأمر على حصر الكتب الدراسية واستلامها بشكل كامل، وضمان الحفاظ على الكتب المنهجية طوال العام الدراسي، وتعزيز وعي الطلبة بأهمية المصادر التعليمية الورقية باعتبارها جزءاً أساسياً من رحلتهم التعليمية.

وبحسب المخطط الوارد في الدليل، تتكون «حزمة الطالب التعليمية» من 3 مكونات، تشمل الكتب الدراسية المطبوعة، والمصادر والحقائب التعليمية.

إضافة إلى الكتب الإلكترونية المتوفرة على منصة التعلم الذكي، بما يجمع بين المصادر الورقية والرقمية ضمن الحزمة التعليمية المخصصة للطالب.

ووضعت الوزارة 4 مراحل لتسليم الكتب الدراسية، تبدأ بتوزيع الكتب المقررة وفق الخطة الزمنية على جميع مدارس الدولة من قبل الشركة المتعاقد معها، ثم التأكد من مطابقة الأعداد الموزعة مع العدد الفعلي للطلبة في كل مدرسة بحسب المرحلة الدراسية.

وتشمل المرحلة الثالثة اعتماد وثائق الاستلام والتسليم مع الشركة الموزعة للكتب الدراسية، فيما تنتهي العملية بتوزيع الكتب على الطلبة وفق حزمة الطالب المعتمدة لكل صف ومرحلة دراسية.

وحدد الدليل آلية التعامل مع فقد الكتب المدرسية أو تلفها، موضحاً أنه في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد، يقدم الطالب طلباً رسمياً إلى إدارة المدرسة لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لتوفير الكتب.

أما في حالة فقد الكتب أو تلفها بشكل متعمد، فيتم طلب الكتب من الشركة المعتمدة واستيفاء المستحقات المترتبة على ذلك.

وأرفقت الوزارة بالدليل قوائم حزمة الكتب المنهجية للطالب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 - 2027، موزعة على 3 قوائم، الأولى للكتب الإلكترونية فقط.

والثانية للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع دبي والإمارات الشمالية، والثالثة للكتب المطبوعة والإلكترونية الخاصة بقطاع أبوظبي، مع إتاحة الاطلاع على القوائم المعتمدة من خلال رمز الاستجابة السريعة المدرج في الدليل.