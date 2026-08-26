التعليم المستمر يفتح 3 مسارات من محو الأمية حتى الثانوية

البرنامج يستهدف الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب

يركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية

كشفت الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026 - 2027 عن تنظيم متكامل لبرامج التعليم المستمر، يفتح أمام الدارسين ثلاثة مسارات تعليمية مختلفة تمتد من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وحتى استكمال الدراسة للصف الثاني عشر، بينها مسار للدراسة المنزلية يتيح للدارس مواصلة تعليمه من دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة.

والخضوع للاختبارات الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وتبرز أهمية تنظيم التعليم المستمر في أنه يقدم أكثر من طريق للعودة إلى التعليم أو استكماله، وفق مستوى الدارس وظروفه؛ إذ تتضمن الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار محو الأمية.

وبرنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي من الصف السابع إلى الثاني عشر، وبرنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الثاني عشر، مع اختلاف آلية الدراسة وعدد الحصص والمواد بين كل مسار.

محو الأمية

ويستهدف برنامج التعليم المستمر المتكامل «مسار محو الأمية» الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، ويركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية واكتساب المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من الانتقال تدريجياً إلى مستويات تعليمية أعلى.

ويتكون المسار من مرحلتين، هما المرحلة الأساسية والمرحلة التكميلية، وتغطيان الصفوف من الأول حتى السادس، بحيث تضم السنة الأولى الصفين الأول والثاني، والسنة الثانية الصفين الثالث والرابع، بينما تشمل السنة الثالثة الصفين الخامس والسادس.

ويبلغ النصاب الأسبوعي في السنة الأولى 22 حصة، موزعة على حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية، بإجمالي 22 حصة.

ويستمر إجمالي النصاب عند 22 حصة في السنة الثانية، لكن توزيع المواد يتغير، إذ يدرس الدارس حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.

أما السنة الثالثة، التي تشمل الصفين الخامس والسادس، فيرتفع نصابها إلى 25 حصة أسبوعياً، بواقع حصتين للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و7 للغة الإنجليزية، و6 للرياضيات، و4 للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.

حتى الثاني عشر

ويتيح المسار الثاني، وهو برنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي، لمواطني دولة الإمارات الراغبين في استكمال دراستهم مواصلة التعليم من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.

ويعتمد البرنامج منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، وتدعمه دروس إلكترونية تقدم عن بعد، بما يمنح الدارسين نموذجاً يجمع بين استكمال المنهج الرسمي والاستفادة من أدوات التعلم الإلكتروني.

وتحدد الخطة 24 حصة أسبوعياً لطلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، ثم ينخفض العدد إلى 22 حصة في الصفين العاشر والحادي عشر، قبل أن يرتفع مجدداً في الصف الثاني عشر وفق السيناريو إلى 22 أو 24 حصة.

مواد أساسية

وتشمل مواد المسار العام الأكاديمي التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ثم تتحول العلوم في المرحلة الأعلى إلى مواد علمية أكثر تخصصاً وفق الصف.

وفي الصفوف السابع والثامن والتاسع، يدرس الدارس حصة واحدة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 حصص للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و7 حصص للرياضيات، و4 حصص للعلوم، بإجمالي 24 حصة أسبوعياً.

وفي الصف العاشر ينخفض نصاب الرياضيات إلى 5 حصص، مع استمرار حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للعربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى 4 حصص للعلوم، ليصبح الإجمالي 22 حصة أسبوعياً.

أما الصف الحادي عشر فيضم حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات، إضافة إلى حصتين للكيمياء وحصتين للأحياء، بإجمالي 22 حصة أسبوعياً.

سيناريوهان للثاني عشر

ويحمل الصف الثاني عشر في المسار العام الأكاديمي تنظيمين مختلفين وفق السيناريو المحدد، حيث يدرس الطلبة في كلا السيناريوهين حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات.

وفي السيناريو الأول يضاف إلى تلك المواد حصتان للكيمياء وحصتان للأحياء، ليبلغ إجمالي النصاب 22 حصة أسبوعياً.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن 3 حصص للفيزياء وحصتين للكيمياء و3 حصص للأحياء، ليرتفع إجمالي النصاب إلى 24 حصة أسبوعياً.

وبذلك تتيح الخطة نموذجين علميين في السنة الأخيرة من التعليم المستمر بالمسار العام الأكاديمي، مع اختلاف عدد الحصص العلمية وإجمالي النصاب بينهما.

دراسة منزلية

أما المسار الثالث، فيقدم نموذجاً أكثر مرونة، إذ حددت الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، وهو برنامج تعليم ذاتي يعتمد منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام.

ويتيح البرنامج للدارسين تقديم اختبارات إلكترونية وفق النظم المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة، وهو ما يفتح مساراً تعليمياً أمام من تحول ظروفهم دون الالتحاق بنظام دراسي قائم على الحضور المنتظم.

وتبدأ الدراسة المنزلية من الصف السابع وتستمر حتى الثاني عشر، وتشمل في الصفوف من السابع إلى العاشر التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم.

ويتغير هيكل المواد في الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مسار الدراسة المنزلية، إذ لا تظهر العلوم كمادة عامة، وإنما تنتقل الخطة إلى المواد العلمية المنفصلة.

وفي الصف الحادي عشر تشمل المواد التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، إضافة إلى الكيمياء والأحياء.

أما الصف الثاني عشر، فيدرس فيه الطلبة التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والأحياء، مع إتاحة الاختيار في المادة العلمية وفق ما حددته الخطة.

ونصت الخطة بصورة محددة على أن طلبة الصف الثاني عشر يدرسون مادة الأحياء، ويمنحون الفرصة لاختيار دراسة مادة الفيزياء أو الكيمياء، ما يضيف عنصراً من المرونة إلى السنة النهائية في مسار الدراسة المنزلية.