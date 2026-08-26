«صحة» توجه بإجراءات صحية ووقائية للطلبة

وجهت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نصائح وإرشادات رئيسية، لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي، لتهيئة الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء العطلة الصيفية، بصورة صحية وآمنة، تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية.

وأكدت «صحة» أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات الصحية والوقائية، إلى جانب مراجعة سجلات التطعيمات والتأكد من استكمال اللقاحات المطلوبة، مشددة على ضرورة الحصول على المعلومات الصحية من المصادر الطبية الموثوقة، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

وأوضح الدكتور فواز جاسم محمد، طبيب استشاري في مستشفيات الظفرة التابعة لـ«صحة»، أن بداية العام الدراسي تشهد عادة زيادة في معدلات الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة الاختلاط القريب بين الأطفال داخل البيئة المدرسية. وقال إن أبرز الحالات التي قد تزداد خلال هذه الفترة تشمل التهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا والزكام والتهاب الحلق، إلى جانب احتمال ظهور بعض النزلات المعوية والتهابات العين.

وشدد على إجراءات أساسية للوقاية مع بداية العام الدراسي، تتركز في عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل زجاجات المياه وأدوات الطعام والأغراض التي قد تسهم في انتقال العدوى بين الطلبة، فضلاً عن عدم إرسال الطفل إلى المدرسة عند ظهور أعراض مرضية واضحة عليه.