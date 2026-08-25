الإجازة تضع 5 مهارات دراسية أمام اختبار الاستعادة

تترك الإجازة الصيفية أثراً تعليمياً قد لا تلاحظه الأسرة خلال أسابيع الراحة، لكنه يظهر سريعاً داخل الصف مع أول مسألة حسابية أو قطعة قراءة أو فقرة كتابية أو سؤال يستدعي مفهوماً علمياً سبق للطالب تعلمه.

فمنذ بدء الإجازة في 13 يوليو حتى العودة إلى المدارس في 31 أغسطس، يقضي الطلبة نحو 49 يوماً بعيداً عن مقاعد الدراسة، وهي فترة يرى معلمون وتربويون أنها كافية لتراجع مستوى الطلاقة في عدد من المهارات التي تحتاج بطبيعتها إلى ممارسة متكررة.

وأكد معلمون في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم أن الطالب لا يعود بعد الإجازة وقد نسي بالضرورة ما تعلمه خلال العام السابق.

وإنما تتراجع لدى بعض الطلبة سرعة استدعاء المعلومات وتوظيف المهارات، خصوصاً عندما تمر أسابيع الصيف من دون قراءة أو كتابة أو حساب أو ممارسة لغوية وأنشطة معرفية، وهو ما يجعل الأسابيع الأولى من العام الدراسي فترة لاستعادة إيقاع التعلم قبل الانطلاق بكامل السرعة في محتوى جديد.

وحدد المعلمون 5 مهارات رئيسية تظهر عليها آثار الانقطاع الصيفي بصورة أكبر، هي الحساب الذهني وسرعة إجراء العمليات الرياضية، والقراءة والاستيعاب، والكتابة والإملاء باللغة العربية، والمفردات والمحادثة باللغة الإنجليزية.

واستدعاء المفاهيم والمصطلحات العلمية، فيما أكد تربويون أن التعامل مع هذه الفجوة يبدأ قبل اليوم الأول للدراسة ويستمر خلال الأسابيع الأولى، وحددوا 8 حلول عملية يمكن للأسرة والمدرسة تطبيقها من دون تحويل الإجازة إلى فصل دراسي إضافي.

الحساب الذهني

وقال عمرو بيومي، معلم رياضيات: إن الحساب الذهني يأتي في مقدمة المهارات التي يلاحظ المعلم تراجع مستوى الطلاقة فيها بعد العودة من الإجازة الصيفية، إذ يحتاج بعض الطلبة إلى وقت أطول لتنفيذ عمليات بسيطة كانوا ينجزونها بسرعة في نهاية العام الدراسي السابق، كما يظهر التردد في استدعاء جداول الضرب والقسمة والتعامل مع الكسور والعمليات الحسابية الأساسية.

وأوضح أن ما يحدث لا يعني أن الطالب فقد معرفته بالرياضيات أو نسي القواعد التي تعلمها، وإنما انخفضت سرعة استدعائها نتيجة توقف التدريب المتكرر، مشيراً إلى أن المهارات الرياضية تشبه سلسلة مترابطة يعتمد الجديد منها على ما سبقه.

ولذلك فإن عدم استعادة المهارات الأساسية في بداية العام قد يجعل التعامل مع بعض المفاهيم الجديدة أكثر صعوبة. وأضاف أن الحفاظ على المهارة الرياضية خلال الصيف لا يتطلب مطالبة الأبناء بحل صفحات من التمارين يومياً.

إذ يمكن تحويل كثير من المواقف الحياتية إلى فرص للحساب، مثل تحديد قيمة المشتريات والباقي وحساب الخصومات والوقت والمسافات وتقسيم الأشياء ومقارنة الأسعار، بما يحافظ على نشاط العقل ويجعل الرياضيات جزءاً من الحياة اليومية بعيداً عن أجواء الواجبات.

بدوره، أكد أيمن بابو، معلم لغة عربية، أن القراءة والاستيعاب من أسرع المهارات التي تكشف الفارق بين طالب حافظ على قدر من الممارسة خلال الصيف وآخر انقطع عنها بصورة كاملة.

موضحاً أن التراجع لا يظهر بالضرورة في قدرة الطالب على نطق الكلمات، وإنما في سرعة القراءة وفهم النص واستخراج الفكرة الرئيسة وربط المعلومات والوصول إلى الاستنتاجات.

وأوضح أن بعض الطلبة يعودون إلى المدرسة قادرين على قراءة النصوص، لكنهم يحتاجون إلى وقت أطول لفهم مضمونها والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها، بينما تكون العودة أكثر سهولة لدى الطالب الذي حافظ على عادة القراءة، حتى وإن اقتصرت قراءاته خلال الإجازة على القصص أو الكتب التي يختارها وفق اهتماماته.

وأشار إلى أن المسألة تصبح أكثر أهمية لدى طلبة السنوات الدراسية الأولى، لأن مهارات القراءة لديهم ما زالت في طور البناء والتثبيت، وبالتالي فإن الانقطاع الكامل عنها لأسابيع متتالية قد يجعل المعلم مضطراً إلى تخصيص وقت لإعادة تنشيط مهارات سبق أن اكتسبها الطالب قبل الانتقال إلى مستوى أعلى.

كتابة وإملاء

وأضاف أن الكتابة والإملاء تمثلان وجهاً آخر للفجوة الصيفية، إذ يلاحظ في بداية العام عودة بعض الأخطاء التي كان الطالب قد تجاوزها، إلى جانب البطء في تكوين الجمل واستدعاء المفردات والتعبير عن الأفكار بصورة منظمة واستخدام علامات الترقيم.

وأوضح أن القراءة والكتابة مهارتان متداخلتان، وأن الطالب الذي يقرأ بصورة منتظمة يحتفظ بحصيلة لغوية نشطة تساعده عند الكتابة، بينما قد يعرف الطالب المنقطع عن الممارسة القاعدة الإملائية أو الكلمة الصحيحة، لكنه يتردد عند استخدامها بعد فترة طويلة لم يمارس خلالها الكتابة.

وأكد أن الحل لا يتمثل في مطالبة الطالب قبل العودة بكتابة موضوعات طويلة أو نسخ صفحات من الكتب، وإنما في إعادة استخدام اللغة بصورة طبيعية، من خلال كتابة يوميات قصيرة أو تلخيص قصة أو وصف رحلة أو تجربة عاشها خلال الإجازة، بما يساعد على إعادة تشغيل المهارات تدريجياً.

مفردات الإنجليزية

وقالت ياسمين زهرة، معلمة لغة إنجليزية: إن أبرز ما تلاحظه مع بداية العام الدراسي هو تراجع سرعة استدعاء المفردات والطلاقة في المحادثة لدى بعض الطلبة، خصوصاً الذين لا يستخدمون الإنجليزية بصورة منتظمة خارج البيئة المدرسية.

وأوضحت أن الطالب قد يتعرف إلى الكلمة عند رؤيتها أو سماعها، لكنه يحتاج إلى وقت أطول لاستدعائها عند التحدث، وقد يعود إلى استخدام جمل وتراكيب أبسط مما كان يستخدمه في نهاية العام السابق، وهو ما يرتبط بانتقال جزء من المفردات التي كان يستخدمها باستمرار من الذاكرة النشطة إلى مستوى يحتاج إلى إعادة تنشيط.

وأضافت أن هذه المهارة غالباً ما تستعيد نشاطها مع العودة إلى الاستماع والتحدث والقراءة بصورة يومية، مشيرة إلى أن الأسرة تستطيع المساعدة من خلال القصص والمحتوى المناسب لعمر الطالب والمحادثات القصيرة والقراءة، بدلاً من مطالبته بحفظ قوائم كبيرة من الكلمات قبل العودة إلى المدرسة.

وأكدت أن الهدف خلال الإجازة ليس تدريس منهج اللغة الإنجليزية للعام المقبل، وإنما منع الانقطاع الكامل عن استخدام اللغة، بحيث يحتفظ الطالب بقدر من الألفة معها يساعده على استعادة طلاقته سريعاً.

من جانبها، قالت معلمة العلوم آلاء الحواري: إن التأثير الأكثر ظهوراً في مادة العلوم يرتبط باستدعاء المصطلحات والمفاهيم والتفاصيل العلمية التي سبق للطالب تعلمها، إذ قد يحتفظ الطالب بالفكرة العامة لكنه يتردد في تذكر الاسم العلمي الدقيق أو ترتيب مراحل عملية معينة أو العلاقة بين مجموعة من المفاهيم.

وأوضحت أن هذا الأمر يجعل المراجعة في بداية العام ضرورية، خصوصاً عندما يكون المحتوى الجديد مبنياً على معرفة علمية سابقة، مشيرة إلى أن الأنشطة التشخيصية تساعد المعلم على معرفة ما يحتفظ به الطالب وما يحتاج فقط إلى إعادة تنشيطه قبل الانتقال إلى موضوعات جديدة.

وأضافت أن العلوم من المواد التي يمكن إبقاؤها حاضرة خلال الصيف من دون كتاب مدرسي، من خلال زيارة المتاحف والمراكز العلمية وإجراء التجارب المنزلية الآمنة ومراقبة الطبيعة والقراءة عن الفضاء والحيوانات والنباتات ومناقشة الأسئلة التي يطرحها الطفل، مؤكدة أن الحفاظ على الفضول العلمي لا يقل أهمية عن تذكر المصطلحات.

تفاوت المستويات

وأكدت التربوية ياسمين مصطفى أن أثر الإجازة الصيفية لا يظهر بالدرجة نفسها لدى جميع الطلبة، لأن العامل الحاسم هو طبيعة ما مارسه الطالب خلال فترة الانقطاع عن المدرسة، موضحة أن هناك فارقاً كبيراً بين الراحة من الالتزامات المدرسية والتوقف الكامل عن التعلم.

وقالت: إن الطالب الذي يقرأ ويسافر ويزور أماكن جديدة ويمارس هوايات وأنشطة متنوعة ويطرح الأسئلة يظل في حالة تعلم حتى وإن لم يفتح كتاباً مدرسياً، بينما يؤدي الانقطاع الكامل عن القراءة والكتابة والأنشطة الذهنية إلى احتياج الطالب لفترة أطول حتى يستعيد المستوى الذي أنهى به عامه السابق.

وأضافت أن التحدي الذي يواجه المعلمين مع بداية الدراسة يتمثل أيضاً في اتساع الفروق داخل الصف الواحد، إذ قد يعود طالب حافظ على مهاراته بصورة جيدة.

فيما يحتاج آخر إلى إعادة تنشيط عدد من المهارات الأساسية، الأمر الذي يجعل معرفة نقطة البداية الحقيقية لكل طالب ضرورة قبل التوسع في تقديم محتوى جديد.

روتين التعلم

وأكدت التربوية وفاء أبو قداري أن الفجوة الصيفية لا تتوقف عند حدود المهارات الأكاديمية، إذ يفقد بعض الطلبة خلال أسابيع الإجازة ما يمكن وصفه بـ«روتين التعلم»، بعد الاعتياد على مواعيد نوم واستيقاظ مختلفة وزيادة الوقت المخصص للأجهزة الإلكترونية وانخفاض الفترات التي تتطلب تركيزاً متواصلاً.

وأوضحت أن عودة الطالب بصورة مفاجئة إلى الاستيقاظ المبكر وقضاء يوم دراسي كامل والانتقال بين الحصص والقراءة والكتابة والتركيز لساعات تمثل تحولاً كبيراً في الروتين اليومي.

ولذلك فإن بعض الصعوبات التي تظهر في الأسبوع الأول قد لا تكون نتيجة فقدان المعرفة وحدها، وإنما نتيجة حاجة الجسم والعقل إلى استعادة النظام الدراسي.

وأضافت أن هذه المرحلة تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة، وعدم تفسير بطء الطالب في الأيام الأولى على أنه ضعف أكاديمي مباشرة، وإنما تحديد ما إذا كان يحتاج إلى استعادة مهارة معينة أو فقط إلى فترة قصيرة للتكيف مع النظام اليومي الجديد.

حلول

وحددت 4 حلول يمكن للمدارس والأسر من خلالها تقليص أثر الانقطاع الصيفي، تبدأ بإجراء تقييم تشخيصي مع بداية العام لرصد المهارات التي تحتاج إلى استعادة لدى كل طالب، خصوصاً القراءة والكتابة والحساب، مؤكدة أن الهدف من هذه التقييمات يجب ألا يكون منح الدرجات، وإنما معرفة نقطة البداية ووضع الدعم المناسب.

وأضافت أن الحل الثاني يتمثل في تخصيص جزء من الأسبوع الأول لاستعادة المهارات الأساسية قبل الانتقال بصورة كاملة إلى محتوى العام الجديد، بحيث تركز المراجعات على المهارات التي سيبنى عليها التعلم الجديد بدلاً من إعادة تدريس المنهج السابق بالكامل.

وأشارت إلى أن الحل الثالث يبدأ من المنزل عبر إعادة القراءة اليومية لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، مع منح الطالب حرية اختيار ما يقرأه ومناقشته في الفكرة التي خرج بها، بما يساعد في تنشيط القراءة والاستيعاب والمفردات والتعبير في الوقت نفسه.

وأوضحت أن الحل الرابع يتمثل في إعادة الحساب إلى الحياة اليومية، من خلال إشراك الأبناء في حساب الأسعار والخصومات والمشتريات والوقت والمسافات، إلى جانب استخدام الألعاب والتحديات الحسابية القصيرة لاستعادة سرعة الحساب الذهني وجداول الضرب والعمليات الأساسية بعيداً عن ضغط الواجبات.

عودة تدريجية

من جانبها، حددت التربوية سها القدسي أربعة حلول أخرى، في مقدمتها تشجيع الطلبة على الكتابة الحرة القصيرة، مثل تدوين يومياتهم أو وصف رحلة صيفية أو تلخيص قصة.

موضحة أن هذا النشاط يعيد تشغيل الإملاء وبناء الجملة واستدعاء المفردات وترتيب الأفكار والتعبير الكتابي في وقت واحد. وقالت: إن الحل الثاني يتعلق باللغة الإنجليزية.

حيث ينبغي أن تكون استعادتها من خلال الاستخدام وليس الحفظ، وذلك بالاستماع إلى القصص والمحتوى المناسب والقراءة بصوت مرتفع وإجراء محادثات قصيرة، بدلاً من حفظ قوائم طويلة من الكلمات في الأيام السابقة للدوام.

وأضافت أن الحل الثالث يتمثل في استعادة العلوم من خلال التجربة والملاحظة وطرح الأسئلة، سواء عبر تجارب منزلية آمنة أو زيارات علمية أو مناقشة الظواهر الطبيعية والفضاء والنباتات والحيوانات، بما يعيد تنشيط المفاهيم والمصطلحات بصورة محببة للطالب.

وأكدت أن الحل الرابع يتمثل في إعادة ضبط الساعة البيولوجية قبل العودة إلى المدرسة، من خلال تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال ساعات الليل، موضحة أن الطالب قد يحتفظ بمهاراته الأكاديمية، لكنه لن يستطيع توظيفها بكفاءة إذا بدأ عامه الدراسي وهو يعاني اضطراب النوم وضعف التركيز.

صوت الأسرة

وقالت ولية أمر، فاطمة الحمادي: إنها تحرص قبل بدء الدراسة على إعادة مواعيد النوم لأبنائها تدريجياً، قبل بدء العام الدراسي، إلى جانب تخصيص وقت قصير للقراءة من دون مطالبتهم بمراجعة الكتب المدرسية بصورة مكثفة.

وأضافت أنها لاحظت خلال أعوام سابقة أن المشكلة الأكثر وضوحاً لم تكن نسيان المعلومات بقدر ما كانت صعوبة العودة إلى الجلوس والتركيز لفترة طويلة بعد أسابيع من الحرية في مواعيد النوم واللعب واستخدام الأجهزة.

وقالت: إنها تحرص على عدم انقطاع أبنائها عن التعلم طوال الصيف، ولكن بعيداً عن أجواء المدرسة، من خلال القصص والألعاب الحسابية والمحادثات باللغة الإنجليزية والرحلات إلى الأماكن الثقافية والعلمية، معتبرة أن الإجازة نفسها يمكن أن توفر فرصاً متعددة للتعلم.

وأضافت أن التحدي بالنسبة إلى الأسرة يتمثل في تحقيق التوازن بين حق الأبناء في الراحة والاستمتاع بالصيف وبين الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط المعرفي، من دون إشعارهم بأن المدرسة استمرت معهم طوال الإجازة.

تربويون: سرعة استدعاء المعلومة تنخفض نتيجة توقف التدريب المتكرر

عدم استعادة المهارات الأساسية قد يصعّب التعامل مع بعض المفاهيم الجديدة

بعض الطلبة يعودون قادرين على قراءة النصوص لكنهم يحتاجون لوقت أطول لفهم مضمونها

ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة وعدم تفسير بطء الطالب في الأيام الأولى على أنه ضعف أكاديمي

8 حلول

* إجراء تقييم تشخيصي مع بداية العام لرصد المهارات

* تخصيص جزء من الأسبوع الأول للمهارات الأساسية

* إعادة القراءة اليومية لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة

* إعادة الحساب إلى الحياة اليومية

* تشجيع الطلبة على الكتابة الحرة القصيرة

* استعادة الإنجليزية عبر الاستخدام وليس الحفظ

* استعادة العلوم من خلال التجربة والملاحظة والأسئلة

* إعادة ضبط الساعة البيولوجية قبل العودة إلى المدرسة