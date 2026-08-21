«دربك سهل» تواكب العودة للمدارس بخدمات وخصومات نوعية

بدلاً من انتظار المتعامل في مركز الخدمة، تنقل شرطة الشارقة خدمات المرور والترخيص إلى الجمهور عبر منصة «دربك سهل» التي افتتحتها في «سيتي سنتر الزاهية» ضمن مبادرة العام الدراسي الجديد لتضع حزمة من الخدمات الذكية والتوعوية في متناول الطلبة والأسر بالتزامن مع الاستعداد للعودة إلى المدارس.

وتستمر المنصة حتى الأحد المقبل ضمن توجه يستهدف الوصول إلى المتعاملين في مواقع وجودهم وتعريفهم بالخدمات المرورية والرقمية، إلى جانب خدمات الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سهولة إنجاز المعاملات ويرفع جودة تجربة المتعامل.

وتقدم «دربك سهل» تجربة تتجاوز مفهوم المنصة التوعوية التقليدية، إذ تتيح التعريف بخدمة الفحص الفني للمركبات عن بُعد التي تمكن الفئات المستوفية للشروط من إتمام إجراءات الفحص عبر الحلول الذكية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص التقليدية، بما يوفر الوقت والجهد ويواكب مسار التحول الرقمي في الإمارة.

وتضم المبادرة حزمة من المزايا والعروض من بينها طرح 300 رقم مميز بخصم يصل إلى 20 %، إلى جانب خصم 30 % على رسوم التدريب في معهد الشارقة للسياقة للطلبة، وخصم 50 % على رسوم عضوية نادي الشارقة للسيارات القديمة، فضلاً عن فحص مجاني للإطارات وتجربة جهاز المحاكاة للتدريب الافتراضي، بما يجمع بين الخدمة والتوعية والتجربة العملية في موقع واحد.