13 أسبوعاً دراسياً في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد

تستهل الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس، الاثنين المقبل الموافق 24 أغسطس، دوامها للعام الدراسي الجديد 2026-2027، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلبة وبدء عام دراسي يمتد على مدار 36 أسبوعاً، بإجمالي 185 يوماً دراسياً، ويستحوذ الفصل الدراسي الأول على 13 أسبوعاً بواقع 67 يوم تمدرس.

وتسبق عودة الكوادر التعليمية والإدارية الطلبة بأسبوع، إذ يبدأ دوام الطلبة رسمياً يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، وفق البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الأول، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما يمنح المدارس فترة مكثفة لإنجاز ترتيباتها الأكاديمية والإدارية والفنية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية والصفوف والمرافق قبل استقبال الطلبة.

وتكشف البرمجة الزمنية للعام الدراسي أن الفصل الأول هو الأطول من حيث عدد الأسابيع وأيام التمدرس، إذ يمتد على مدار 13 أسبوعاً بواقع 67 يوماً دراسياً، مقابل 12 أسبوعاً بواقع 60 يوم تمدرس خلال الفصل الثاني، و12 أسبوعاً بواقع 58 يوماً خلال الفصل الثالث، ليصل إجمالي أيام التمدرس خلال العام إلى 185 يوماً.

أسبوع استعداد

وتخصص الفترة التي تسبق التحاق الطلبة بالمدارس لاستكمال الاستعدادات للعام الجديد، حيث يبدأ دوام الكادر الإداري والتعليمي في 24 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس.

وتشكل هذه الأيام محطة مهمة أمام المدارس لمراجعة الخطط التشغيلية والأكاديمية، وتوزيع المهام على الكوادر، واستكمال إعداد الجداول والحصص الدراسية، وتجهيز الصفوف والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب مراجعة قوائم الطلبة والكتب والمواد التعليمية وخطط استقبال الطلبة في الأسبوع الأول.

كما تتضمن فترة الاستعداد تنظيم اللقاءات والبرامج التدريبية للمعلمين، ومراجعة الخطط الدراسية وآليات تنفيذها، بما يضمن بدء الحصص الدراسية بصورة منتظمة منذ الأيام الأولى للعام الجديد.

31 أغسطس

وبحسب البرمجة الزمنية، يبدأ الطلبة عامهم الدراسي الجديد في 31 أغسطس 2026، لتنطلق رحلة الفصل الأول التي تتخللها مجموعة من المحطات الأكاديمية، من بينها الاختبارات والإجازات وبرامج التدريب والتطوير المهني للكوادر.

وتحدد البرمجة الفترة من 7 إلى 2 أكتوبر لتنفيذ التقييم الأساسي للغة العربية «ABA»، فيما يعقد اختبار الكفاءة القياسي «SPA» خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، ويأتي الاختبار التشخيصي خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر.

ويحصل الطلبة على إجازة منتصف الفصل الدراسي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، بينما تخصص الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، قبل استئناف الدراسة ومواصلة الفصل الأول.

وتبدأ الإجازة الشتوية للطلبة في 14 ديسمبر وتستمر حتى 1 يناير 2027، فيما تخصص الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، على أن يعود الكادر الإداري والتعليمي إلى الدوام في 21 ديسمبر.