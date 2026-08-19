«التربية»: 24 حصة أسبوعياً لرياض الأطفال و32 للحلقة الأولى و36 للثانية

كشفت تفاصيل الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026 - 2027 عن خريطة متدرجة لنصاب الطلبة الأسبوعي، تبدأ بـ24 حصة في رياض الأطفال، وترتفع إلى 32 حصة في الحلقة الأولى، ثم تصل إلى 36 حصة أسبوعياً اعتباراً من الصف الخامس، مع اختلاف توزيعها بين المواد بحسب المرحلة والمسار، فيما خصصت الخطة 10 حصص أسبوعياً للمهارات التخصصية لطلبة الصف الثاني عشر في المسار التطبيقي، بما يعادل أكثر من ربع جدولهم الدراسي الأسبوعي.

وتظهر قراءة جداول الخطة، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، أن الانتقال بين المراحل لا يرتبط بزيادة عدد الحصص فقط، وإنما بتغير طبيعة المحتوى نفسه.

ففي رياض الأطفال تُدمج مجموعة من المجالات داخل المواد ولا تقدم كحصص منفصلة، ثم تتسع خريطة المواد في الحلقة الأولى، قبل أن يصل النصاب إلى 36 حصة في الحلقة الثانية، في وقت وضعت الخطة ترتيبات مختلفة للمدارس التي تدرس اللغة الثالثة.

وصولاً إلى نموذج مختلف في الصف الثاني عشر بالمسار التطبيقي يرتكز بصورة كبيرة على المهارات التخصصية. وحددت الخطة لرياض الأطفال، في الروضتين الأولى والثانية، 24 حصة أسبوعياً، بواقع حصتين للتربية الإسلامية، و7 للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم، وحصتين للتربية البدنية والصحية.

ولا تُخصص في هذه المرحلة حصص مستقلة للدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية أو الفنون أو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وفي الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، يرتفع النصاب إلى 32 حصة أسبوعياً لكل صف، مع اختلاف محدود في توزيع حصص بعض المواد بين الصفوف.

وتخصص الخطة 3 حصص أسبوعياً للتربية الإسلامية في الصفوف الأربعة، بينما يحصل طلبة الصفين الأول والثاني على 7 حصص للغة العربية، مقابل 6 حصص للصفين الثالث والرابع. ويحصل طلبة الصفوف الأربعة على 3 حصص للدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، و5 للغة الإنجليزية، و6 للرياضيات، و4 للعلوم، وحصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وحصتين للتربية البدنية والصحية.

وتتضمن الخطة كذلك الفنون، بما يشمل الفنون البصرية والفنون الموسيقية، فيما تظهر «دراما المسرح» ضمن تنظيم الحصص في الحلقة الأولى بحسب الصف، وأوضحت الإرشادات أن الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية يتولى تدريسهما معلم الدراسات الاجتماعية.

ومع انتقال الطالب إلى الحلقة الثانية من الصف الخامس حتى الثامن، يرتفع إجمالي النصاب إلى 36 حصة أسبوعياً، سواء في المسار العام أو المتقدم. وتضم الخطة في هذه المرحلة 3 حصص للتربية الإسلامية، و5 للغة العربية، وحصتين للدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، و6 للغة الإنجليزية، و7 للرياضيات.

ويظهر الاختلاف بين المسارين في العلوم، إذ تخصص لها 6 حصص أسبوعياً في المسار العام، مقابل 7 حصص في المسار المتقدم، فيما تتضمن الخطة حصتين للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وحصتين للتربية البدنية والصحية، وحصتين للفنون.

وتكشف الخطة عن تنظيم منفصل للمدارس التي تدرس اللغة الثالثة، يمتد من الصف الأول حتى المرحلة الثانوية، مع إعادة توزيع أنصبة بعض المواد لإدراج اللغة الثالثة مع الحفاظ على إجمالي النصاب المقرر لكل مرحلة.

وفي الصفوف من الأول إلى الرابع بالمدارس التي تدرس اللغة الثالثة، يبقى إجمالي النصاب عند 32 حصة أسبوعياً، بينما يصل إلى 36 حصة للصفوف من الخامس إلى الثامن.

وتدرج اللغة الثالثة بواقع حصة أسبوعياً في الصفوف من الأول إلى الرابع، وترتفع إلى حصتين في الصفوف من الخامس إلى الثامن، وفق الجدول المخصص لهذه المدارس.

ويستمر تدريس اللغة الثالثة في الصفين التاسع والعاشر ضمن المسارين العام والمتقدم بواقع حصتين أسبوعياً. ويبرز الصف الثاني عشر في المسار التطبيقي كنموذج مختلف في بناء الجدول الأسبوعي، إذ يحافظ على إجمالي 36 حصة، لكن الخطة تمنح «المهارات التخصصية» النصيب الأكبر بعدد 10 حصص أسبوعياً.