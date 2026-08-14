مدارس دبي تسابق الزمن لإنهاء الاستعدادات للعام الدراسي

التأكد من جاهزية الفصول الدراسية والممرات والمرافق وأجهزة التكييف

أوشكت مدارس خاصة في دبي على الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والدورية لمبانيها ومرافقها، بعد أن دخلت في «سباق مع الزمن» استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، بعد استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ خطط متكاملة شملت صيانة أجهزة وأنظمة التكييف والمرافق الصحية، والفصول الدراسية، وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب أعمال الدهانات والإصلاحات الداخلية والخارجية.

والتأكد من جاهزية أنظمة الأمن والسلامة، فيما تستمر عمليات التنظيف والتعقيم بصورة دورية حتى الأيام الأخيرة التي تسبق عودة الطلبة.

وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن أعمال الصيانة بدأت عقب انتهاء الامتحانات ومغادرة الطلبة مع نهاية العام الدراسي الماضي، حيث تستغل المدارس فترة الإجازة الصيفية لإنجاز الأعمال التي يصعب تنفيذها خلال أيام الدراسة، خصوصاً أعمال الصيانة التي تتطلب إغلاق بعض المرافق أو نقل الأثاث وإخلاء الفصول، موضحين أن الأيام قبل انطلاق الدراسة تخصص للمراجعة النهائية والتأكد من جاهزية جميع المرافق، فضلاً عن تنفيذ عملية تنظيف شاملة قبل استقبال الطلبة.

جولة ميدانية

وخلال جولة ميدانية في إحدى المدارس الخاصة في دبي، اطلعت «البيان» على سير أعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتقت فرق العمل التي تواصل تنفيذ المهام المقررة وفق خطة زمنية تستهدف الانتهاء من الأعمال الأساسية قبل عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، بما يضمن جاهزية مختلف المرافق لاستقبالهم في بيئة مدرسية آمنة ومهيأة.

ورصدت خلال الجولة أعمالاً متعددة داخل المبنى المدرسي، شملت مراجعة جاهزية الفصول الدراسية والممرات والمرافق، وإجراء عمليات صيانة لبعض التجهيزات والمكونات التي تحتاج إلى معالجة أو استبدال، إلى جانب فحص أجهزة التكييف وتنظيفها والتأكد من كفاءتها وقدرتها على العمل بصورة مستقرة مع بدء الدوام المدرسي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

أعمال الصيانة

وشملت الأعمال كذلك مراجعة المرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء، والتأكد من سلامة التوصيلات والتجهيزات وعدم وجود أي ملاحظات قد تؤثر في الاستخدام اليومي للمرافق.

كما تتواصل أعمال التنظيف داخل الفصول والممرات والساحات ومختلف أنحاء المدرسة، مع التركيز على إزالة آثار أعمال الصيانة وتجهيز المواقع للاستخدام قبل وصول الطلبة.

وتعمل فرق الصيانة بالتوازي على التأكد من سلامة الأبواب والنوافذ والأثاث المدرسي والتجهيزات المستخدمة بصورة يومية، وفحص العناصر التي تشهد استخداماً متكرراً خلال العام الدراسي، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها خلال عمليات التفقد، بما في ذلك أعمال الإصلاح البسيطة والاستبدال عند الحاجة.

مرافق تعليمية

وتشمل الاستعدادات مراجعة مختلف التجهيزات والمرافق التعليمية والخدمية داخل المدرسة، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها قبل عودة الطلبة، بدءاً من مختبرات الكيمياء التي يجري فيها فحص الأدوات والمعدات والتأكد من سلامة المواد والتجهيزات المستخدمة.

وصولاً إلى مختبرات الحاسوب التي تشمل أعمال الجاهزية فيها فحص الأجهزة والتوصيلات والشاشات والتأكد من عملها بالشكل المطلوب، بما يتيح بدء الحصص الدراسية دون أي ملاحظات تشغيلية.

وتمتد أعمال الجاهزية إلى المقصف المدرسي، من خلال ترتيب مرافقه والتأكد من جاهزيته لاستقبال الطلبة وتقديم خدماته منذ اليوم الأول، إلى جانب الصالات الرياضية والملاعب والساحات الخارجية، التي تخضع بدورها للفحص والترتيب والصيانة اللازمة، فضلاً عن مراجعة مبردات مياه الشرب والتأكد من كفاءتها وتوزيعها في المواقع المناسبة لخدمة الطلبة خلال اليوم الدراسي.

حركة الطلبة

امتدت الاستعدادات للتأكد من جاهزية المظلات والساحات والمساحات المشتركة التي تشهد تجمع الطلبة، وإعادة تخطيط وتنظيم المواقع المخصصة للطابور الصباحي، بما يساعد على تنظيم حركة الطلبة منذ لحظة وصولهم إلى المدرسة، إضافة إلى تحديد وتنظيم مسارات انتقالهم وانصرافهم إلى الفصول بصورة أكثر انسيابية وأماناً.

وبالتوازي مع ذلك، يجري ترتيب المساحات الداخلية وإعادة تنظيم المواقع التي خضعت لأعمال صيانة أو تحديث خلال فترة الإجازة الصيفية، والتأكد من إعادة جميع التجهيزات إلى أماكنها المناسبة، لتكون المدرسة بكل مرافقها ومساحاتها جاهزة لاستقبال الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، وتوفير بيئة منظمة وآمنة ومريحة تدعم انطلاقة مستقرة للعام الدراسي منذ يومه الأول.

وتواصل فرق النظافة عملها بالتوازي مع فرق الصيانة، بحيث يعاد تنظيف المواقع التي انتهت أعمال الصيانة فيها تدريجياً، فيما تخضع المرافق التي تشهد أعمالاً متواصلة لعمليات تنظيف نهائية بعد إنجاز المهام المقررة، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية الكاملة للمدرسة.

معالجة الملاحظات

وتأتي هذه الأعمال ضمن الاستعدادات السنوية التي تنفذها المدارس خلال فترة الإجازة، مستفيدة من خلو المباني من الطلبة لإجراء أعمال الصيانة والفحص والتنظيف بصورة أكثر شمولاً، ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر خلال العام الدراسي السابق، بما يقلل الحاجة إلى تنفيذ أعمال مؤثرة على سير العملية التعليمية بعد بدء الدراسة.