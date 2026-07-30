«التربية» تحدد 4 اشتراطات لتفصيل الزي المدرسي و63 منفذاً للبيع

حددت وزارة التربية والتعليم 4 اشتراطات وضوابط رئيسية للحصول على خدمة تفصيل الزي المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على توفير خيارات مرنة تلبي احتياجات جميع الطلبة في المدارس الحكومية، ولا سيما من لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة المتوفرة. ​

وأوضحت الوزارة عبر دليل الزي المدرسي الذي أصدرته أن خدمة التفصيل أتيحت مباشرة عبر منافذ البيع وفق المعايير التالية: ​التحقق من عدم ملاءمة المقاسات الجاهزة في مراكز البيع، حيث يُتاح التفصيل بعد التأكد أولاً من عدم تناسب المقاسات القياسية المتوفرة مع الطالب، كما يتعين على ولي الأمر التوجه إلى أحد منافذ البيع المعتمدة لتسجيل طلب التفصيل، والتحقق من وضوح المقاس الخاص وأنها تختلف بشكل ملحوظ عن المقاسات المعتمدة من حيث الطول أو العرض لضمان ملاءمة الزي، وكذلك ضرورة تقديم طلب التفصيل قبل انطلاق العام الدراسي بوقت كافٍ لضمان دقة المقاسات واستلام الزي في الموعد المحدد.

​ توزيع الزي

​وحرصت الوزارة على تسهيل عملية الحصول على الزي الموحد وتجنب الازدحام، حيث وفرت شبكة واسعة من منافذ البيع تغطي مختلف إمارات ومناطق الدولة، منها: ​55 منفذاً للبيع عبر فروع ومتاجر «اللولو هايبرماركت» الموزعة على مختلف الإمارات 13 منفذاً في أبوظبي والظفرة، و12 في العين، و11 في الشارقة، و9 منافذ في دبي، و3 في كل من رأس الخيمة، والفجيرة، ومنفذان في كل من عجمان، وأم القيوين إضافة إلى ​8 منافذ بيع داخلية تم تخصيصها داخل المدارس الحكومية في المناطق البعيدة شملت: مدرسة الطليعة في رماح، مدرسة الخزنة، مدرسة الوقن، مدرستي القوع والحلقة الثانية والسعادة في القوع، مدرسة السلع المشتركة، مدرسة دلما، ومدرسة الحويتين في ليوا.

​كما أتاحت الوزارة خيار الطلب والتوصيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمتاجر اللولو طوال العام الدراسي. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التواصل مع مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني (ccc.moe@moe.gov.ae) لأي استفسارات أو تقديم الملاحظات والاقتراحات.