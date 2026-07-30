«التربية» تطلق دليل الزي المدرسي للعام 2026 - 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق دليل الزي المدرسي الموحد لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027، الذي يشمل جميع المراحل التعليمية؛ بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

يأتي إصدار هذا الدليل الشامل بهدف تسهيل رحلة أولياء الأمور وتوفير كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار المعتمدة، وضوابط المظهر الخارجي، ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الزي المدرسي الموحد يُعد مكسباً تربوياً يسهم في تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلبة، ويدعم الانضباط والمساواة في البيئة المدرسية.

وأتاحت الوزارة الحصول على الزي المدرسي من خلال شراكة مع مجموعة متاجر اللولو في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى إمكانية الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة، وذلك في إطار حرصها على تقديم تجربة شراء سلسة.

كما وفّرت الوزارة منافذ بيع مباشرة داخل بعض المدارس الحكومية المحددة في المناطق البعيدة مثل رماح، الوقن، القوع، السلع، دلما، وليوا، حيث سيتم توفير الزي المدرس في هذه المدارس مع بداية العام الدراسي وسيكون متوفراً طوال العام الأكاديمي.

وتضمن الدليل مجموعة من التسهيلات والإرشادات الموجهة لأولياء الأمور لضمان الحصول على مقاسات ملائمة قبل بدء العام الأكاديمي بوقتٍ كافٍ.

وتطرق الدليل إلى سياسة الاستبدال، حيث يُمكن لأولياء الأمور استبدال القطع في حال عدم ملاءمة المقاس أو وجود عيب مصنعي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الشراء، بشرط إبراز الفاتورة الأصلية والتوجه إلى منفذ البيع ذاته.

وتلبيةً لاحتياجات الطلبة الذين لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة، أتاحت الوزارة خدمة التفصيل المباشر عبر منافذ البيع المعنية، مع التأكيد على أهمية وضوح اختلاف المقاس وطلب الخدمة مبكراً.

وحدد الدليل ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة خلال الدوام الرسمي، تجسيداً لقيم الانضباط والمواطنة الإيجابية.

وبين الدليل جميع تفاصيل القطع والأسعار المقررة «غير شاملة للضريبة» وفقاً للحلقات الدراسية، ففي مرحلة رياض الأطفال: تتنوع القطع بين القمصان البيضاء بأكمام طويلة وقصيرة وقمصان رياضية البيضاء مع الشعار للبنين وقميص رياضي أبيض بياقة كحلية وأكمام قصيرة للبنات، والبنطال الكحلي الطويل والقصير وبنطال رياضي طويل وأخر قصير بأسعار تتراوح بين 29 و43 درهماً.

وبالنسبة لطلبة الحلقة الأولى الصفوف «1- 4» للبنات: فتشمل قميصاً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار وبنطالاً كحلياً طويلاً وبنطالاً واسعاً متوسط الطول كحلي سادة، وقميصاً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، وقميصاً رياضياً كحلي بياقة بيضاء وأكماماً قصيرة مع الشعار، ومريولا متوسط الطول لونه كحلي سادة، بأسعار تبدأ من 29 درهماً للقميص الرياضي وتصل إلى 48 درهماً للبنطال.

وأما البنين يتكون الزي المدرسي من قميص أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال طويل كحلي سادة، وبنطال قصير كحلي سادة، وقميص رياضي أبيض بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال رياضي طويل، وبنطال رياضي قصير بأسعار تبدأ من 29 درهماً للقميص الرياضي وتصل إلى 48 درهماً للبنطال.

وأما الحلقتان الثانية والثالثة الصفوف «5-12»: يلتزم البنين بالكندورة البيضاء «مع إمكانية ارتداء عصامة أو حمدانية بيضاء اختيارياً»، وقميص رياضي أبيض بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار وبنطال رياضي طويل، بينما تنوعت خيارات البنات بين القمصان والمرايل الطويلة والبنطال الواسع أو التنورة، وقميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، وقميص رياضي كحلي بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار، وبأسعار تبدأ من 35 درهماً للقميص الرياضي وتصل لـ 66 درهماً للمريول الطويل للبنات في الصفوف من 9-12.

وأوضح الدليل أن السترة الشتوية اختيار لجميع المدارس، حيث تتوفر سترة كحلية موحدة تحمل الشعار لجميع المراحل بسعر 46 درهماً، فيما يبلغ السعر للحلقة الثالثة 56 درهماً.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور للتواصل واستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني المخصص (ccc.moe@moe.gov.ae)، ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على التطوير المستمر للخدمات المقدمة.