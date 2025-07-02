إدارات مدرسية : أسئلة اختبارات الإعادة من مقررات الفصل الثالث

أكدت الإدارات المدرسية أن مقررات اختبارات الإعادة للطلبة هي ذاتها مقررات الفصل الدراسي الثالث، وتشمل المحتوى الكامل المعتمد ضمن المنهج.

ودعت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد الدراسية في الفصل الدراسي الثالث للعام 2024 - 2025، إلى مراجعة المدرسة بشكل عاجل لاستلام إشعارات الإعادة وجداولها.

وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ خطة الإعادة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي ستنطلق يوم 4 يوليو الجاري، للصفوف من الـ 4 وحتى الـ 12، لمختلف المسارات التعليمية.

وتشمل المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى الخميس الموافق 10 يوليو. وكانت قد طالبت أولياء الأمور بالحضور إلى مقر المدرسة أمس واليوم لاستلام الإشعارات الخاصة بالإعادة، والاطلاع على جدول الاختبارات المعتمد.

وتطبق اختبارات الإعادة على الطلبة الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب الدرجة الأعلى بين نتيجة نهاية العام ودرجة الإعادة.

وحددت الوزارة أن اختبارات الصف الرابع ستعقد ورقياً فقط، من خلال الحضور الفعلي في المدارس، فيما تنفذ لبقية الصفوف «من الخامس حتى الثاني عشر» إلكترونياً، أيضاً بالحضور الفعلي. كما يلزم جميع الطلبة بإحضار الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات.

وبالنسبة لطلبة الصف الـ 12 من مدارس التعليم الخاص، فيؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، تحت إشراف مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

ويبدأ طلبة الثاني عشر جدول اختباراتهم يوم 4 يوليو بمادة الرياضيات، على أن يؤدوا لاحقاً اختباراتهم في الفيزياء والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، تليها اللغة العربية والكيمياء يوم الثلاثاء، ثم اللغة الإنجليزية والأحياء يوم الأربعاء.

وتختتم الامتحانات يوم الخميس بمادة التربية الإسلامية. وتعقد الامتحانات على فترتين يومياً، الأولى من 09:00 حتى 11:00 صباحاً، والثانية من 12:00 حتى 02:00 ظهراً.

وفي ما يخص اختبار مادة الكيمياء، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم ستقوم بطباعة الجدول الدوري وتوزيعه على الطلبة أثناء الاختبار، في حين يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الدوري المتاح عبر منصة Swift Assess داخل متصفح الوسائط.